Getty Images Sport
Çeviri:
Wayne Rooney, Şampiyonlar Ligi finaline kalmalarını "aşırı kutladıkları" gerekçesiyle Mikel Arteta ve Arsenal'i sert bir şekilde eleştirdi; Arsène Wenger ise uyarıda bulundu
- AFP
Rooney, Arsenal'e sert çıktı
Arsenal, Salı gecesi 20 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkmayı garantiledi. Yarı finalin ikinci ayağında Bukayo Saka’nın attığı gol, Atletico Madrid’i 1-0 yenmeye yetti ve takım toplamda 2-1’lik bir galibiyet elde etti. Maçın bitiş düdüğü, coşkulu kutlamalara yol açtı; havai fişekler Londra semalarını aydınlatırken, Arteta da sahaya inerek takım arkadaşlarıyla birlikte ev sahibi taraftarlarla kutlama yaptı.
Ancak Prime Video Sport'ta yorumcu olarak konuşan Rooney, Budapeşte'de kazanılması gereken bir kupa olduğu için kutlamaların erken olduğunu düşündü. Manchester United ve İngiltere'nin efsane ismi, "Bu pozisyona gelmeyi hak ettiler ama henüz kazanmadılar" dedi. "Bence kutlamalar biraz abartılı. Kazandığınızda kutlayın!"
Wright, 'kutlama polisi'ne sert çıkıştı
Rooney’nin sözleri, Arsenal taraftarlarının ve görünüşe göre eski Gunners efsanesi Ian Wright’ın da dikkatinden kaçmadı. Maçın hemen ardından sosyal medyaya yönelen Wright, X platformunda bir video paylaşarak Arsenal taraftarlarını eleştirileri görmezden gelmeye ve Avrupa’nın en önemli turnuvalarından birine ulaşma başarısının tadını çıkarmaya davet etti.
Wright videoda, "Arsenal taraftarları, size bir şey söyleyeyim: bunun tadını çıkarın" dedi. "Kutlama polisi sahada olacak, yakalanmayın! Keyfinize bakın, futbol anlardan ibarettir ve bu büyük bir an. Tadını çıkarın. Ve umalım ki finalde ve finalden sonra da bir başka büyük an yaşayalım. Harika bir gün, harika bir gün!"
Wenger bir uyarıda bulunuyor
Eski Arsenal teknik direktörü Arsène Wenger de Emirates Stadyumu'ndaki maç sonrası atmosfer hakkında görüşlerini paylaştı. Fransız teknik adam, bir miktar sevinç gösterisinin beklendiğini kabul etmekle birlikte, mevcut kadroya dikkatlerini bir an önce finale ve devam eden Premier Lig şampiyonluğu mücadelesine yöneltmeleri konusunda çağrıda bulundu.
Wenger, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Bu gece iyi kutlama yapıyorlar, bu normal, ancak onların şimdiden finale ve bir sonraki maça odaklanmalarını istersiniz" dedi. "Kutlama hak ediliyor, mutluluk kesinlikle normal, ancak şimdi bir sonraki adım finale gitmek ve onu kazanmak."
- Getty Images Sport
Budapeşte'de tarihi bir final bekliyor
Arteta’nın takımı, Macaristan’ın başkentinde kiminle karşılaşacağını beklerken, Avrupa kupasını kazanmaya artık sadece 90 dakika uzaklıkta. Takım, Bayern Münih ya da Paris Saint-Germain ile karşılaşacak; Fransız şampiyonu, Çarşamba gecesi Allianz Arena’da oynanacak rövanş maçı öncesinde 5-4’lük dar bir üstünlüğe sahip. Arsenal için bu, 2005-06 sezonunda Paris'te Barcelona'ya 2-1 yenilerek kalplerini kıran bir mağlubiyet yaşadıkları günden bu yana Şampiyonlar Ligi finaline ilk kez çıkışı anlamına geliyor.