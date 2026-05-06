Arsenal, Salı gecesi 20 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkmayı garantiledi. Yarı finalin ikinci ayağında Bukayo Saka’nın attığı gol, Atletico Madrid’i 1-0 yenmeye yetti ve takım toplamda 2-1’lik bir galibiyet elde etti. Maçın bitiş düdüğü, coşkulu kutlamalara yol açtı; havai fişekler Londra semalarını aydınlatırken, Arteta da sahaya inerek takım arkadaşlarıyla birlikte ev sahibi taraftarlarla kutlama yaptı.

Ancak Prime Video Sport'ta yorumcu olarak konuşan Rooney, Budapeşte'de kazanılması gereken bir kupa olduğu için kutlamaların erken olduğunu düşündü. Manchester United ve İngiltere'nin efsane ismi, "Bu pozisyona gelmeyi hak ettiler ama henüz kazanmadılar" dedi. "Bence kutlamalar biraz abartılı. Kazandığınızda kutlayın!"