Wayne Rooney, PSG ile Bayern Münih arasında oynanan dokuz gollü heyecan verici maçta "mükemmel savunma" dediği için Harry Kane'i sert bir şekilde eleştirdi

Amazon Prime'da yorumcu olarak konuşan Rooney, bu görüşe hiç katılmadı. Manchester United ve İngiltere milli takımının efsane ismi, "Harry Kane'i çok severim. Ama savunma oyuncularını övmesi mümkün değil" dedi. "Belki de onlar takım arkadaşları olduğu içindir. Onlara gelecek hafta için biraz güven aşılamaya çalışıyor. Her iki takımın savunması da gerçekten çok kötüydü. Eğer dürüst oluyorsa tabii."

O, maçın yüksek skorlu geçmesinin modern antrenörlük trendinin bir belirtisi ve sahada liderlik eksikliğinin bir sonucu olduğunu savundu. "Artık savunmacıların birbirleriyle iletişim kurduğunu duymuyorsunuz," diye ekledi Rooney. "Eskiden Jamie Carragher'ın Liverpool'da savunmacılarına bağırdığını duyardınız. Bu beni rahatsız ederdi, ama bu sayede bekleri geri kazanırdı. Artık o düzeyde bir iletişim yok. Bu, antrenörlüğün bir sonucu."