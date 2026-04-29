Wayne Rooney, PSG ile Bayern Münih arasında oynanan dokuz gollü heyecan verici maçta "mükemmel savunma" dediği için Harry Kane'i sert bir şekilde eleştirdi
Kane, gollerin yağmur gibi yağdığı maçın ardından 'olağanüstü' stoperlerini savundu
İlk yarıda bir penaltıyı gole çeviren Kane, Parc des Princes'te ağlara dokuz gol girmesine rağmen, garip bir şekilde gecenin savunma performansını övdü.
Bu maç, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki takımın da yarı final maçında dört veya daha fazla gol attığı maç oldu. Ancak Kane, forvetlerin kalitesinin savunmacıların performansını gölgede bıraktığı konusunda ısrarcıydı. İngiltere kaptanı Amazon Prime'a verdiği demeçte, "Dokuz gol atılmış olsa da, sahada muhteşem bir savunma vardı" dedi. "Dünyanın en iyi oyuncuları var. En iyi forvetler, en iyi savunmacılar. Elbette bazen forvetler üstünlük kurup kalitelerini göstereceklerdir. Geriye dönüp orta sahada, bazen hücumda, kanatlarda kanat oyuncularına karşı oynayan stoperlere bakarsanız, onlara övgüleri hak ediyorlar. Bu gerçekten zor. Bence olağanüstüydüler."
Rooney karşılık verdi
Amazon Prime'da yorumcu olarak konuşan Rooney, bu görüşe hiç katılmadı. Manchester United ve İngiltere milli takımının efsane ismi, "Harry Kane'i çok severim. Ama savunma oyuncularını övmesi mümkün değil" dedi. "Belki de onlar takım arkadaşları olduğu içindir. Onlara gelecek hafta için biraz güven aşılamaya çalışıyor. Her iki takımın savunması da gerçekten çok kötüydü. Eğer dürüst oluyorsa tabii."
O, maçın yüksek skorlu geçmesinin modern antrenörlük trendinin bir belirtisi ve sahada liderlik eksikliğinin bir sonucu olduğunu savundu. "Artık savunmacıların birbirleriyle iletişim kurduğunu duymuyorsunuz," diye ekledi Rooney. "Eskiden Jamie Carragher'ın Liverpool'da savunmacılarına bağırdığını duyardınız. Bu beni rahatsız ederdi, ama bu sayede bekleri geri kazanırdı. Artık o düzeyde bir iletişim yok. Bu, antrenörlüğün bir sonucu."
'Olgunlaşmamış' yaklaşımlar eleştirildi
Eski İngiltere kaptanı, bu kaotik karşılaşma sırasında teknik direktörler Luis Enrique ve Vincent Kompany'nin taktiksel yaklaşımını da sorguladı. "Luis Enrique üst düzey bir teknik direktör; bu yüzden 5-2 öne geçtiklerinde bence 'savunmaya çekilip topun arkasına geçelim' demeliydi. Ama onlar daha fazla gol peşinde koştu ve Vincent Kompany'nin takımı da son derece hücum odaklı. Bazı olgunlaşmamış savunma hamleleri gördük, bu çılgınca," diye konuştu Rooney.
Carragher ve Henry, 'risk alan' devleri savunuyor
Rooney savunmadaki hatalara odaklanırken, diğer yorumcular ise hücumdaki olağanüstü kaliteyi övmeyi tercih etti. CBS Sports'ta konuşan Carragher, sahadaki dünya çapındaki forvetleri durdurmak için kusursuz bir savunma bile yetmeyebileceğini öne sürdü. Eski Liverpool savunmacısı, "Golleri hatırladığımda, kalecinin hatası ya da savunmada aptalca bir hata gibi bir şey yoktu, goller sadece harika gollerdi gibi geldi" dedi. "Savunmacılar kendilerini rezil etmediler. Hücum oyunu o kadar yüksek seviyedeydi ki, golleri durdurmak neredeyse imkansızdı."
Arsenal efsanesi Thierry Henry de maçın eğlence değerine övgüler yağdırdı: "Yeterince risk almayan takımlar hakkında çok konuştuk. Bu gece bolca risk vardı. Eğer savunma gözlüğümüzü takarsak, bu gece gördükleriniz sizi çılgına çevirebilir. Ama umurumda değil. İnsanlar futbolun sıkıcı olduğundan şikayet ediyorlardı. Bu maç sıkıcı değildi. Bazen çılgınca bir maçtı."