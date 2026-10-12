Zorlu bazı görevlerde başarısız olan rekabetçi birinin teknik direktörlük yapma isteğinin yeniden canlanıp canlanmayacağı sorulduğunda, görüşlerini Gambler Media aracılığıyla paylaşan eski Everton savunmacısı Stubbs, GOAL'a şunları söyledi: “Bundan pek emin değilim. Bence şu anda saha dışında yaptıklarından keyif alıyor.

“Bence teknik direktörlüğe başladığında muhtemelen... Yeteneğiyle böylesine sıra dışı bir isim olduğunuzda bazen teknik direktörlüğe fazla hızlı adım atabiliyorsunuz.

“Wayne, bunu yapabileceğini ve hiçbir şeyin gözünü korkutmayacağını düşünecek kadar güçlü bir kişiliğe sahip. Ama şimdi ona sorsanız belki farklı bir cevap verir ve ‘Belki antrenörlük yaparak biraz daha fazla zaman geçirmeliydim’ der.

“Belki de teknik direktörlerin yanında biraz daha fazla zaman geçirmeli ya da gidip nasıl çalıştıklarını görmeliydim, diye düşünebilir. Geriye dönüp bakınca bunları görmek kolay. Bazen bu soruları ancak işsiz kaldığınızda, görevinize son verildiğinde soruyorsunuz.

“Wayne'in pişmanlık duyduğunu sanmıyorum çünkü üstlendiği görevleri iyi niyetle kabul etti ve elinden gelenin en iyisini yapmak istedi. Ama bazen elinizdeki imkânlar ne olursa olsun, işler çeşitli nedenlerle yolunda gitmeyebiliyor.

“Bence Wayne bunu Birmingham'da yaşadı. Muhtemelen yapacağını düşündüğü şeyle işin gerçekte gerektirdikleri farklıydı.”