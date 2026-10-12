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Wayne Rooney'nin Birmingham ve Plymouth'taki başarısızlıkları önlemek için ‘yapması gereken’ şey açıklandı; Manchester United efsanesinin yakın zamanda teknik direktörlüğe dönme ihtimali dışlandı
Rooney, Derby ve D.C. United'da zaman geçirdi.
Derby'nin kadrosundayken futbolu bırakan Rooney, teknik direktörlük kariyerine de bu kulüpte başladı ve zorlu koşullarda takdire değer bir iş çıkardı. Puan silme cezası ise takımın Championship'ten düşmesine yol açtı.
Rooney daha sonra, futbolculuk döneminde de formasını giydiği MLS ekibi D.C. United ile ABD'ye döndü. Ancak Washington'da geçirdiği 14 ayı biraz aşkın sürede takımını play-off'a taşıyamadı.
- Getty/GOAL
Birmingham'da 83 gün geçirdi, Plymouth formasıyla 25 maça çıktı
Birmingham'da iddialı planlar yapılırken Tom Brady ve ekibi, Ekim 2023'te Rooney'yi göreve getirerek risk aldı. Rooney, Ocak 2024'ün başlarında St Andrew’s'tan gönderildi; 83 günlük görev süresinde yalnızca 15 maçta takımın başında kalmıştı.
Manchester United tarihinin en golcü oyuncusu, aynı yılın ilerleyen dönemlerinde ikinci ligde çıkış arayan Plymouth'tan bir fırsat daha yakaladı ancak 25 maçlık görev süresinde Plymouth ligin alt sıralarına geriledi.
Rooney o tarihten bu yana yorumculuğa döndü ve yeni bir belgesel dizisinde eşi Coleen ve dört oğluyla birlikte yer aldı. Teknik direktörlüğe dönüş kapısını açık bıraksa da taktik tahtasını yeniden eline almak için acele etmiyor gibi görünüyor.
Rooney teknik direktör olarak neyi farklı yapabilirdi?
Zorlu bazı görevlerde başarısız olan rekabetçi birinin teknik direktörlük yapma isteğinin yeniden canlanıp canlanmayacağı sorulduğunda, görüşlerini Gambler Media aracılığıyla paylaşan eski Everton savunmacısı Stubbs, GOAL'a şunları söyledi: “Bundan pek emin değilim. Bence şu anda saha dışında yaptıklarından keyif alıyor.
“Bence teknik direktörlüğe başladığında muhtemelen... Yeteneğiyle böylesine sıra dışı bir isim olduğunuzda bazen teknik direktörlüğe fazla hızlı adım atabiliyorsunuz.
“Wayne, bunu yapabileceğini ve hiçbir şeyin gözünü korkutmayacağını düşünecek kadar güçlü bir kişiliğe sahip. Ama şimdi ona sorsanız belki farklı bir cevap verir ve ‘Belki antrenörlük yaparak biraz daha fazla zaman geçirmeliydim’ der.
“Belki de teknik direktörlerin yanında biraz daha fazla zaman geçirmeli ya da gidip nasıl çalıştıklarını görmeliydim, diye düşünebilir. Geriye dönüp bakınca bunları görmek kolay. Bazen bu soruları ancak işsiz kaldığınızda, görevinize son verildiğinde soruyorsunuz.
“Wayne'in pişmanlık duyduğunu sanmıyorum çünkü üstlendiği görevleri iyi niyetle kabul etti ve elinden gelenin en iyisini yapmak istedi. Ama bazen elinizdeki imkânlar ne olursa olsun, işler çeşitli nedenlerle yolunda gitmeyebiliyor.
“Bence Wayne bunu Birmingham'da yaşadı. Muhtemelen yapacağını düşündüğü şeyle işin gerçekte gerektirdikleri farklıydı.”
- Getty/GOAL
Rooney için artık yorumculuk görevi ve belgesel dizisi ön planda
Rooney, Plymouth'teki görevinden ayrılmasından bu yana çeşitli boş pozisyonlarla anılıyor. Bu görev, güney kıyısına taşınmasına ve Cheshire'deki ailesinden uzun süre ayrı kalmasına neden olmuştu.
Şimdiye kadar hiçbir görev ona yeterince cazip gelmedi. Öte yandan Old Trafford'a teknik ekibin bir parçası olarak döneceğine ilişkin söylentiler spekülasyondan öteye geçmedi. 40 yaşındaki Rooney ise canlı yayınlarda, özet programlarında ve podcast'lerde uzman analizleri ve görüşlerini paylaşmaktan memnun görünüyor.
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