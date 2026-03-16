Wayne Rooney'nin "aşağılayıcı" davranışları yüzünden eşi Coleen, sanki "beşinci bir çocuğa bakıyormuş" gibi hissediyor

Wayne ve Coleen, yıllar boyunca ilişkilerinde pek çok zorlukla karşı karşıya kaldı; Manchester United’ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, bir dönem hayatının kurtarıcısının çocukluk aşkı olduğunu söylemişti. Rooney, aşırı alkol tüketimiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Alkolle çok büyük bir mücadele veriyordum. O, bunu kontrol etmeme yardım etti. Dürüstçe söylüyorum, o olmasaydı şu anda hayatta olmazdım.”

Wayne, antrenörlük kariyerini askıya alıp tekrar yorumculuğa döndükten sonra artık evde daha fazla zaman geçiriyor. Rooney ailesi, yayın devi Disney+ile 10 milyon sterlinlik (13 milyon dolar) bir belgesel dizisi için anlaşma imzaladı.

Aile hayatı üzerinde ek bir baskı oluşmuş durumda. Heat dergisinin içeriden bir kaynağı şöyle ekliyor: “Wayne teknik direktörlüğü bıraktığından beri daha çok evde oluyor ve eşi, bunun genellikle bir ortaklıktan çok, beşinci bir çocuğa bakmak gibi hissettirdiğini söylüyor.

Wayne'in yıpranmış ve diğer kadınlarla içki içerken çekilmiş son fotoğraflarını gördüğünde, elbette bu çok aşağılayıcıydı. Wayne'in bu şekilde stres attığını neredeyse kabullenmiş durumda ve Wayne'in, onu kendi iradesine karşı evde tuttuğunu hissetmesini istemiyor. Onu rehin tutmak istemiyor."