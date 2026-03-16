Çeviri:
Wayne Rooney'nin "aşağılayıcı" davranışları yüzünden eşi Coleen, sanki "beşinci bir çocuğa bakıyormuş" gibi hissediyor
Rooney, Brit Ödülleri öncesi partide manşetlere çıktı
Eski İngiltere kaptanı Rooney'nin, pop yıldızı Calum Scott ve bir başka erkek arkadaşıyla birlikte Manchester'daki bir otelin önünden geçerken "bayağı bitkin" bir halde olduğu söylendi. Onlara, biri erkek arkadaşıyla birlikte olan iki gizemli kadın da eşlik ediyordu.
Beklendiği gibi, Rooney yine internette hararetli bir tartışmanın odağında yer aldı. Haberlere göre, tuvaletten çıkarken "pantolonuyla uğraşırken ve kemerini bağlamaya çalışırken" görüldü.
Coleen, Wayne'in davranışına nasıl tepki gösterdi?
Eskiden bu tür haberler eşi Coleen’in öfkeli tepkisine neden olurdu, ancak artık durumun böyle olmadığı söyleniyor. Bir kaynak Heat dergisine şöyle konuştu: “Fotoğraflar ortaya çıktığında Coleen şok bile olmadı; eskiden olsa çılgına döner ve kaçmak isterdi.
“Hiç rahatsız görünmüyordu, aksine, sanki kocası çöpü çıkarmayı unutmuş gibi biraz sinirli gibiydi. Arkadaşlarına artık bu duruma neredeyse duyarsızlaştığını söyledi, ki bu başlı başına inanılmaz derecede üzücü. Yıllar önce bu durum büyük bir duygusal tepkiye neden olurdu, ama bu sefer daha çok yorgun bir iç çekişe benziyordu.”
Rooney, antrenörlük ara verdiği dönemde evde daha fazla zaman geçiriyor
Wayne ve Coleen, yıllar boyunca ilişkilerinde pek çok zorlukla karşı karşıya kaldı; Manchester United’ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, bir dönem hayatının kurtarıcısının çocukluk aşkı olduğunu söylemişti. Rooney, aşırı alkol tüketimiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Alkolle çok büyük bir mücadele veriyordum. O, bunu kontrol etmeme yardım etti. Dürüstçe söylüyorum, o olmasaydı şu anda hayatta olmazdım.”
Wayne, antrenörlük kariyerini askıya alıp tekrar yorumculuğa döndükten sonra artık evde daha fazla zaman geçiriyor. Rooney ailesi, yayın devi Disney+ile 10 milyon sterlinlik (13 milyon dolar) bir belgesel dizisi için anlaşma imzaladı.
Aile hayatı üzerinde ek bir baskı oluşmuş durumda. Heat dergisinin içeriden bir kaynağı şöyle ekliyor: “Wayne teknik direktörlüğü bıraktığından beri daha çok evde oluyor ve eşi, bunun genellikle bir ortaklıktan çok, beşinci bir çocuğa bakmak gibi hissettirdiğini söylüyor.
Wayne'in yıpranmış ve diğer kadınlarla içki içerken çekilmiş son fotoğraflarını gördüğünde, elbette bu çok aşağılayıcıydı. Wayne'in bu şekilde stres attığını neredeyse kabullenmiş durumda ve Wayne'in, onu kendi iradesine karşı evde tuttuğunu hissetmesini istemiyor. Onu rehin tutmak istemiyor."
The Rooneys: Disney+ belgeselinin çekimleri devam ediyor
Coleen, “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here”in 2024 sezonunda ikinci olmasının ardından popülaritesinin hızla yükseldiğini gördü. Medya işleri için teklif yağmuruna tutulan Coleen, artık popüler moda markası Primark ile kendi giyim koleksiyonuna sahip.
Kendi hayatında bu kadar çok şey varken, Coleen'in Wayne'e harcayacak zamanı ya da enerjisi yok. Heat'in kaynağı şöyle devam etti: "Ona yakın olanlar, şu anda kendini koruma modunda olduğunu söylüyor. Hâlâ üzgün hissediyor ve bu haberler yeniden ortaya çıktığında yeni bir aşağılanma dalgası yaşadığı inkar edilemez. Ancak kendini korumak için, bazı yönlerden duygusal olarak mesafeli davranıyor – onun değişmesini beklemekle sadece incineceğini öğrendi.
“Onun önceliği çocukları ve sakinliğini korumak. Wayne’in kim olduğunu çok iyi biliyor ve bu, acı çekmediği anlamına gelmese de, sürekli hayal kırıklığından kendini koruyacak bir şekilde bununla başa çıkmayı seçiyor.”
"The Rooneys" dizisinin ne zaman yayınlanacağına ve Wayne ile Coleen'in kameraların aile hayatlarının perde arkasına ne kadar girmesine izin vereceklerine dair henüz resmi bir açıklama yok. Dört çocuklarının da dizide yer alması bekleniyor; en büyük oğul Kai, tarihe geçen babasının izinden gitmek için şu anda Manchester United'ın efsanevi akademisinde ilerlemeye çalışıyor.
