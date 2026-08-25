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Wayne Rooney, Michael Carrick'e Ipswich karşısında Manchester United'ın iki yıldızını kulübeye çekmesi çağrısında bulundu
Rooney, Carrick'ten değişiklikler talep ediyor
The Overlap'a konuşan Rooney, Manchester United'ın Hull City'ye 2-0 yenilmesinin ardından Carrick'in acımasız kararlar alması gerektiğini söyledi. Kulüp topa yüzde 71 oranında sahip oldu ancak anlamlı fırsatlar üretmekte zorlandı.
Rooney, sorunun sadece taktik diziliş olmadığını düşünerek şunları söyledi: "Bence oyuncuların sahada sorumluluk alması gerekiyor çünkü Hull City ya da Ipswich'e karşı oynadığınızda, bir sonraki maçta nasıl dizilmek istiyorsanız o şekilde dizilebilirsiniz ve çoğu zaman belirleyici olan kararlar olur." Rooney, sonucun nihayetinde sahadaki tercihlerin belirlediğini vurguladı.
- Getty Images Sport
Shaw ve Santos eleştirilerin hedefinde
Rooney, Manchester United'ın pazar günü Ipswich'i ağırlayacağı maçta özellikle Shaw ve Santos'un feda edilmesi gereken oyuncular olduğunu belirtti.
Patrick Dorgu'nun savunmaya çekilmesi gerektiğini söyleyen Rooney, şunları ifade etti: "Luke Shaw'u çıkarır ve Dorgu'yu sol bekte oynatırım, biraz daha agresif olurum. Onun [Shaw'un] tüm maçlarda oynamasına güvenebileceğimizi düşünmüyorum, bu yüzden iç sahada lige yeni yükselen bir takıma karşı oynarken Dorgu'yu sol bekte oynatırım." Orta saha ikilisinde değişiklik yapılmasıyla ilgili soruya Rooney şu yanıtı verdi: "Muhtemelen Mainoo, evet. Santos'un yerine Mainoo'yu alırım."
Carrick açılış yenilgisinin ardından üzgün
Carrick, yaz transfer döneminde 70 milyon £ karşılığında gelen ancak şu anda ayak bileği bağlarındaki hasar nedeniyle forma giyemeyen Carlos Baleba olmadan kazandıracak bir formül bulmak zorunda kalacak.
Teknik direktör, Hull’daki performans nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti. Medyaya sakin bir görüntü vermesine rağmen Carrick şu itirafta bulundu: "Sonuç ortada. Yenildik, canımız yandı ve bu hoş bir duygu değil. Bu, takım ya da futbol kulübü olarak izlediğimiz yönün tamamen değişeceği anlamına gelmiyor."
- Getty Images Sport
Ma Utd için sırada ne var?
Manchester United, pazar günü Old Trafford'da Ipswich ile karşılaştığında hemen toparlanma fırsatı bulacak. Carrick'in, Rooney'nin tavsiyesine kulak verip formsuz yıldızlarını rotasyona sokup sokmamaya karar vermesi gerekiyor. Artan baskıyı hafifletmek ve fikstür yoğunlaşmadan önce Premier League sezonunu yeniden rayına oturtmak için ikna edici bir galibiyet şart.
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