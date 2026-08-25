Wayne Rooney, Michael Carrick'e Ipswich karşısında Manchester United'ın iki yıldızını kulübeye çekmesi çağrısında bulundu

Carrick, yaz transfer döneminde 70 milyon £ karşılığında gelen ancak şu anda ayak bileği bağlarındaki hasar nedeniyle forma giyemeyen Carlos Baleba olmadan kazandıracak bir formül bulmak zorunda kalacak.

Teknik direktör, Hull’daki performans nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti. Medyaya sakin bir görüntü vermesine rağmen Carrick şu itirafta bulundu: "Sonuç ortada. Yenildik, canımız yandı ve bu hoş bir duygu değil. Bu, takım ya da futbol kulübü olarak izlediğimiz yönün tamamen değişeceği anlamına gelmiyor."