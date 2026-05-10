Getty Images Sport
Çeviri:
Wayne Rooney, Manchester United’ın yaz transfer dönemi öncesinde yanıtlaması gereken ‘ilk soruyu’ vurguladı; Kırmızı Şeytanlar’a Premier Lig şampiyonluğu mücadelesinin neye bağlı olduğu açıklandı
- Getty Images Sport
Potansiyel transferler için en önemli soru
Rooney, şu anda geçici olarak görevi devralan Michael Carrick'in de etkisiyle, teknik direktörlük pozisyonunu çevreleyen belirsizliğin üst düzey oyuncular için önemli bir caydırıcı unsur olduğuna inanıyor.
Match of the Day programında konuşan United'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, kulübün teklifte bulunduğu herhangi bir dünya çapındaki yeteneğin, uzun vadeli vizyon ve bu vizyonu yönetecek kişi hakkında hemen güvence isteyeceğini açıkladı.
"Ben bir oyuncu olsaydım ve Man Utd beni transfer etmek isteseydi, soracağım ilk soru 'teknik direktör kim? Teknik direktör beni istiyor mu?' olurdu," dedi Rooney. "Kulübün teknik direktörü açıklaması için bunu hızlı bir şekilde yapması gerektiğini düşünüyorum çünkü oyuncuları kadroya katmaları gerekiyor. Takımı geliştirmek için oyuncuları kadroya katmaları gerekiyor."
INEOS’tan acil harekete geçmesi istendi
Sir Jim Ratcliffe ve INEOS grubunun artık futbol faaliyetlerini yönetmeye başlamasıyla birlikte, Carrick’in geçici görev süresine ilişkin kesin bir karar verilmesi konusunda baskı artıyor.
Carrick, ilk 15 maçının 10'unu kazanarak ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü garantileyerek olağanüstü bir yükselişi yönetmiş olsa da, resmi bir kalıcı atamanın olmaması tedirginlik yaratıyor.
Rooney, INEOS'un hızlı hareket etmemesi halinde United'ın ana hedeflerini daha organize rakiplere kaptırma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu. United efsanesi, eski takım arkadaşına desteğini açıkça dile getirerek, Carrick'in kulübü ileriye taşımaya hak kazandığını ve yaz transferlerini kolaylaştırmak için hızlı bir açıklamanın gerekli olduğunu belirtti.
Orta saha takviyeleri ve şampiyonluk hedefleri
Kırmızı Şeytanlar, zirvedeki farkı kapatabilecek bir kadro kurmak amacıyla Adam Wharton ve Sandro Tonali gibi birçok tanınmış orta saha oyuncusuyla sıkı bir şekilde anılıyor. Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olmaları nedeniyle, genel kanı, United’ın en büyük kupalar için rekabet edebilmek için çok daha fazla kadro derinliğine ihtiyaç duyduğu yönünde.
- AFP
Manchester United'ın teknik direktör aday listesi
Carrick, kalıcı teknik direktörlük görevi için en güçlü aday olmaya devam etse de, kulüp Julian Nagelsmann, Luis Enrique ve Andoni Iraola gibi deneyimli isimlerle anılmaya devam ediyor. Ancak şimdilik United, üçüncü sırayı garantilemek amacıyla önündeki Nottingham Forest ve Brighton maçlarına odaklanarak sezonu güçlü bir şekilde tamamlamaya çalışacak.