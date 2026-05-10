Wayne Rooney, Manchester United’ın yaz transfer dönemi öncesinde yanıtlaması gereken ‘ilk soruyu’ vurguladı; Kırmızı Şeytanlar’a Premier Lig şampiyonluğu mücadelesinin neye bağlı olduğu açıklandı

Rooney, şu anda geçici olarak görevi devralan Michael Carrick'in de etkisiyle, teknik direktörlük pozisyonunu çevreleyen belirsizliğin üst düzey oyuncular için önemli bir caydırıcı unsur olduğuna inanıyor.

Match of the Day programında konuşan United'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, kulübün teklifte bulunduğu herhangi bir dünya çapındaki yeteneğin, uzun vadeli vizyon ve bu vizyonu yönetecek kişi hakkında hemen güvence isteyeceğini açıkladı.

"Ben bir oyuncu olsaydım ve Man Utd beni transfer etmek isteseydi, soracağım ilk soru 'teknik direktör kim? Teknik direktör beni istiyor mu?' olurdu," dedi Rooney. "Kulübün teknik direktörü açıklaması için bunu hızlı bir şekilde yapması gerektiğini düşünüyorum çünkü oyuncuları kadroya katmaları gerekiyor. Takımı geliştirmek için oyuncuları kadroya katmaları gerekiyor."



