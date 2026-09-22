Gabriel'i, oğlu Kai ile birlikte United'ın altyapı düzeninde oynarken izleyen Rooney, genç oyuncunun kalitesinin fazlasıyla farkında. Disney+'taki Stick To Football podcast'inde konuşan United efsanesi, durum karşısındaki üzüntüsünü dile getirdi.

"JJ'in büyümesini gördüm, [oğlum] Kai'nin takımındaydı," dedi Rooney. "Buna yakın olan herkes bunun geleceğini biliyordu. Manchester United adına adil olmak gerekirse, onu kulüpte tutmak için her şeyi, ama gerçekten her şeyi yaptılar.

"Kulüp ona muhtemelen diğer oyunculardan farklı davrandı çünkü o çok özel bir oyuncu. Bunu biliyorum, bunu fark ediyorum çünkü Everton'da o oyuncu bendim. Everton'da ben de bu muameleyi görüyordum.

"Bir kulüp olarak daha iyi oyuncuları elde tutmaya çalışmak için bunu yapmanız gerekir. Bu hayal kırıklığı yaratıyor çünkü o çok üst düzey bir oyuncu ve çok iyi bir çocuk. İşin fazla ileri gidip gitmediğini ya da onun kalması için hâlâ bir şans olup olmadığını asla bilemezsiniz."