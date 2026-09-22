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Wayne Rooney, Manchester United'ı, "özel yetenek" JJ Gabriel'i Avrupa devlerine kaptırmanın "hayal kırıklığı yaratacağı" konusunda uyardı
Özel bir yeteneği kaybetmek
Rooney, 15 yaşındaki harika çocuk Gabriel'i kaybetmenin United için büyük bir darbe olacağını kabul etti. Hakkında büyük beklentiler bulunan hücum oyuncusu kısa süre önce Old Trafford'dan ayrılma talebinde bulundu. Gelecek ay 16 yaşına girecek Gabriel, şimdiden Avrupa'nın en büyük kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. Geleceği belirsizliğini korurken, Madrid ve Barca'nın da onun durumunu yakından takip ettiği bildiriliyor.
Genç oyuncu kısa süre önce Avrupa sahnesinde muazzam potansiyelini sergiledi. UEFA Gençlik Ligi'ndeki ilk maçında Sabah'a karşı attığı müthiş hat-trick ile adından söz ettirdi ve böylece futbolun en parlak yeteneklerinden biri olarak konumunu daha da güçlendirdi.
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Rooney içerden bildiklerini açıkladı
Gabriel'i, oğlu Kai ile birlikte United'ın altyapı düzeninde oynarken izleyen Rooney, genç oyuncunun kalitesinin fazlasıyla farkında. Disney+'taki Stick To Football podcast'inde konuşan United efsanesi, durum karşısındaki üzüntüsünü dile getirdi.
"JJ'in büyümesini gördüm, [oğlum] Kai'nin takımındaydı," dedi Rooney. "Buna yakın olan herkes bunun geleceğini biliyordu. Manchester United adına adil olmak gerekirse, onu kulüpte tutmak için her şeyi, ama gerçekten her şeyi yaptılar.
"Kulüp ona muhtemelen diğer oyunculardan farklı davrandı çünkü o çok özel bir oyuncu. Bunu biliyorum, bunu fark ediyorum çünkü Everton'da o oyuncu bendim. Everton'da ben de bu muameleyi görüyordum.
"Bir kulüp olarak daha iyi oyuncuları elde tutmaya çalışmak için bunu yapmanız gerekir. Bu hayal kırıklığı yaratıyor çünkü o çok üst düzey bir oyuncu ve çok iyi bir çocuk. İşin fazla ileri gidip gitmediğini ya da onun kalması için hâlâ bir şans olup olmadığını asla bilemezsiniz."
A takım futboluna hazır
İngiltere'nin eski kaptanı, Gabriel'in en üst seviyede başarılı olmak için gerekli tüm özelliklere sahip olduğuna kesin olarak inanıyor. Rooney, genç oyuncunun olgunluğunu, dengesini ve kendisinden yaşça büyük rakiplere karşı doğal golcülük yeteneğini övdü.
"O üst düzey bir oyuncu" diyen Rooney, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeteneği var, dengesi var, yaş kategorilerini yükselip goller atabileceğini gösterdi. Bir sonraki adım ise A takım futbolu, orada işler farklıdır ve içine girmeden bunu asla bilemezsiniz.
"Ama oyunu gerçekten çok iyi anlayan çok özel bir yetenek. Tahminimce bu sezon bir noktada A takımla ilk maçına çıkmış olacaktı, bu yüzden üzücü olan da bu."
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Gabriel'i gelecekte ne bekliyor?
Transfer talebine rağmen, United sorunu çözebileceğine ve genç oyuncuyu kalmaya ikna edebileceğine hâlâ inanıyor. Kulüp yönetimi, onun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için çabalarını kuşkusuz sürdürecektir. Gabriel ayrılırsa, üst düzey seçenek sıkıntısı yaşamayacak. Madrid ve Barca gibi devler peşindeyken, genç oyuncu yakında yeteneklerini La Liga'ya taşıyabilir.
Şimdilik 15 yaşındaki oyuncu, 16. yaş gününe yaklaşırken seçeneklerini değerlendirmek zorunda. Rooney'nin izinden gidip Old Trafford'da kalmayı mı seçecek, yoksa yurt dışında yeni bir maceraya mı atılacak; Gabriel'in atacağı sonraki adımlar yakından takip edilecek.
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