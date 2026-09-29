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Wayne Rooney as a punditGetty Images
Moataz Elgammal
Çeviri:

Wayne Rooney, Manchester City 115 suçlamadan suçlu bulunduğu için geriye dönük Premier League madalyasını reddetti

W. Rooney
M. United
M.City
Premier Lig

Wayne Rooney, 115 mali suçlamadan suçlu bulunmasına rağmen Manchester City'nin geçmişte kazandığı şampiyonlukların elinden alınmaması gerektiğini çarpıcı bir şekilde savundu. Eşi benzeri görülmemiş bu karar, dokuz sezon boyunca sahte sözleşmeleri ve gizlenmiş bir finansman planını ortaya çıkardı. Rooney, geriye dönük bir madalyayı kabul etmeyeceğini söylerken, tarihi ihlaller nedeniyle bunun yerine ağır bir küme düşürme cezası verilmesini istedi.

  • Rooney, şampiyonlukların geri alınmasına karşı çıkıyor

    Rooney, son dönemde verilen suçlu kararının ardından Manchester City'nin tarihî başarılarını kaybetmesinin uygun olacağına inanmıyor. Manchester United efsanesi, dramatik 2011-12 sezonunun son gününde Roberto Mancini'nin takımının averajla gerisinde kalarak ikinci olan kadronun bir parçasıydı. Kulübün mali yapısına ilişkin çarpıcı ifşaatlara rağmen Rooney, bir şampiyonluğu yönetim odasında devralmak istemediğini söyledi ve o başarıları sahada kazanan kişilere sempati duyduğunu ifade etti.

  • Manchester City Premier League Victory ParadeGetty Images Sport

    Geriye dönük bir madalya reddedildi

    Stick to United podcast'inde konuşan Rooney, şunları söyledi: "Dürüst olmam gerekirse bir Premier League madalyasını daha kabul etme konusunda kendimi rahat hissetmem, çünkü bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. O sezon ligi kazanmak için yeterince şey yapmadık. Onların oyuncuları açısından düşünüyorum; Premier League şampiyonluğunu kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve kendi zihinlerinde bunu başardılar. Ve bu benim başıma gelseydi, eğer bir anda Manchester United aynı şeyi yapmış olsa ve Premier League madalyalarım elimden alınsa, yıkılırdım."

  • Sahte sözleşmeler ve gizlenmiş finansman

    Geriye dönük işlem tartışmaları, Premier League'in bağımsız bir komisyonun kulübü 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasında ciddi mali ihlallerden suçlu bulduğunu doğrulamasının ardından gündeme geldi. Kararın ayrıntıları çarpıcı: komisyon, Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) üzerinden organize edilen gizli bir fonlama planının, gelirleri yapay şekilde şişirmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla kulübe iddiaya göre 900 milyon sterlinden fazla para aktardığını açıkladı. Ayrıca resmî kararda, son şampiyonun hem Lig hem de UEFA tarafından belirlenen harcama sınırlarını aşmak için dört yıl süren soruşturmayı sekteye uğratmaya yönelik eşgüdümlü çaba gösterdiği vurgulandı.

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  • Wayne RooneyGetty

    Ağır cezalar ve yaklaşan itiraz

    Geçmişin yeniden yazılmasına karşı çıksa da Rooney, bundan sonrası için sıkı sportif yaptırımlar talep ediyor. "Onları gidebilecekleri en alt lige gönderirdim ve ardından önümüzdeki üç ya da dört sezon boyunca ne kadar para harcayabilecekleri konusunda onlara kısıtlamalar getirirdim" diye ekledi. Kulüp suçlamaları kesin bir dille reddedip ağır karara itiraz etmeye hazırlanırken, yakında yapılacak ayrı bir özel duruşma tam cezaları belirleyecek. Eşi benzeri görülmemiş bu hukuk mücadelesinin aylar boyunca İngiliz futboluna damga vurması bekleniyor.

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