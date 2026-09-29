Stick to United podcast'inde konuşan Rooney, şunları söyledi: "Dürüst olmam gerekirse bir Premier League madalyasını daha kabul etme konusunda kendimi rahat hissetmem, çünkü bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. O sezon ligi kazanmak için yeterince şey yapmadık. Onların oyuncuları açısından düşünüyorum; Premier League şampiyonluğunu kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve kendi zihinlerinde bunu başardılar. Ve bu benim başıma gelseydi, eğer bir anda Manchester United aynı şeyi yapmış olsa ve Premier League madalyalarım elimden alınsa, yıkılırdım."