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Wayne Rooney, Manchester City 115 suçlamadan suçlu bulunduğu için geriye dönük Premier League madalyasını reddetti
Rooney, şampiyonlukların geri alınmasına karşı çıkıyor
Rooney, son dönemde verilen suçlu kararının ardından Manchester City'nin tarihî başarılarını kaybetmesinin uygun olacağına inanmıyor. Manchester United efsanesi, dramatik 2011-12 sezonunun son gününde Roberto Mancini'nin takımının averajla gerisinde kalarak ikinci olan kadronun bir parçasıydı. Kulübün mali yapısına ilişkin çarpıcı ifşaatlara rağmen Rooney, bir şampiyonluğu yönetim odasında devralmak istemediğini söyledi ve o başarıları sahada kazanan kişilere sempati duyduğunu ifade etti.
- Getty Images Sport
Geriye dönük bir madalya reddedildi
Stick to United podcast'inde konuşan Rooney, şunları söyledi: "Dürüst olmam gerekirse bir Premier League madalyasını daha kabul etme konusunda kendimi rahat hissetmem, çünkü bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. O sezon ligi kazanmak için yeterince şey yapmadık. Onların oyuncuları açısından düşünüyorum; Premier League şampiyonluğunu kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve kendi zihinlerinde bunu başardılar. Ve bu benim başıma gelseydi, eğer bir anda Manchester United aynı şeyi yapmış olsa ve Premier League madalyalarım elimden alınsa, yıkılırdım."
Sahte sözleşmeler ve gizlenmiş finansman
Geriye dönük işlem tartışmaları, Premier League'in bağımsız bir komisyonun kulübü 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasında ciddi mali ihlallerden suçlu bulduğunu doğrulamasının ardından gündeme geldi. Kararın ayrıntıları çarpıcı: komisyon, Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) üzerinden organize edilen gizli bir fonlama planının, gelirleri yapay şekilde şişirmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla kulübe iddiaya göre 900 milyon sterlinden fazla para aktardığını açıkladı. Ayrıca resmî kararda, son şampiyonun hem Lig hem de UEFA tarafından belirlenen harcama sınırlarını aşmak için dört yıl süren soruşturmayı sekteye uğratmaya yönelik eşgüdümlü çaba gösterdiği vurgulandı.
- Getty
Ağır cezalar ve yaklaşan itiraz
Geçmişin yeniden yazılmasına karşı çıksa da Rooney, bundan sonrası için sıkı sportif yaptırımlar talep ediyor. "Onları gidebilecekleri en alt lige gönderirdim ve ardından önümüzdeki üç ya da dört sezon boyunca ne kadar para harcayabilecekleri konusunda onlara kısıtlamalar getirirdim" diye ekledi. Kulüp suçlamaları kesin bir dille reddedip ağır karara itiraz etmeye hazırlanırken, yakında yapılacak ayrı bir özel duruşma tam cezaları belirleyecek. Eşi benzeri görülmemiş bu hukuk mücadelesinin aylar boyunca İngiliz futboluna damga vurması bekleniyor.
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