Wayne Rooney, Man Utd efsanesi arkadaşlarının ve ailesinin "sabrını" sınarken neden eşi Coleen'i "gerçekten sinirlendiriyor"?
Coleen, eski İngiltere kaptanı Wayne'in gölgesinden çıktı.
Evliliklerinde birçok zorlu dönemi Wayne'in yanında geçiren Coleen, kocasının rekor kıran futbol kariyeri sırasında gölgesinde kaldığı günleri geride bırakarak kendi markasını oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
2024 yılında yayınlanan I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here programında ikinci olan Coleen, reklam ve medya teklifleriyle boğuldu. Bu tekliflerden biri, onu ünlü perakendeci Primark ile bir araya getirdi.
Wayne'in davranışları neden Coleen'i sinirlendirdi?
İrlandalı hızlı moda markasıyla yeni koleksiyonunun büyük lansmanından önce, Wayne Manchester'da alkolün etkisiyle biraz kötü göründüğü bir akşamda görüldü. Bu davranışları Coleen için hoş olmayan bir dikkat dağınıklığı yarattı.
Bir içerdeki kaynak The Sun'a şunları söyledi: "Coleen, Wayne'in kendini belaya sokmasından rahatsız oluyor. O güçlü, bağımsız ve başarılı bir kadın ve insanların onun hakkında başka şeyler düşünmesinden hoşlanmıyor. Kimse aptalca davranışlarla itibarının zedelenmesini istemez, özellikle de giyim koleksiyonu gibi önemli bir şey üzerinde çalışırken.
"Bununla uğraşmak zorunda kalması onu gerçekten rahatsız ediyor. Coleen her zaman Wayne'in yanında olacak, ancak arkadaşlarının ve ailesinin sabrı tükenmek üzere olabilir."
Coleen, Primark koleksiyonunun tanıtımı için Londra'da ünlüler ve sektörden konuklar için görkemli bir lansman partisi düzenledi. Bu partide, yedi haneli bir rakamda olduğu söylenen kazançlı bir anlaşma yapıldı. Wayne, oğulları Kai, Klay, Kit ve Cass'e göz kulak olmak için ailenin 20 milyon sterlin (27 milyon dolar) değerindeki Cheshire malikanesinde kaldı.
Oğullarına, eski United takım arkadaşı Jesse Lingard'ın Wilmslow'daki jerk chicken paket servis dükkanından akşam yemeği ısmarladı. Coleen'e İngiltere'nin başkentinde annesi Colette eşlik etti.
The Sun'ın kaynağı, Coleen'in destek için yakın ailesine güvenmeye devam ettiğini ekledi: "Colette, kızının en büyük destekçisi ve onu korumak için elinden geleni yapacak. Coleen'in onunla birlikte olması çok önemliydi, çünkü bu ona parlamak ve gerçekten eğlenmek için güven verdi. Colette, hayatındaki mantığın sesi ve tabii ki ağlayabileceği bir omuz ve dertlerini anlatabileceği bir kulak."
Primark etkinliğinde Wayne ile ilgili dedikoduları görmezden gelmek imkansız
Coleen'in büyük etkinliği sorunsuz geçse de, katılımcılar Wayne ve onun davranışları hakkında dedikodulardan kaçınmaları imkansızdı. The Sun'ın içeriden bir kaynağı şöyle devam etti: "Coleen oyun yüzünü takınmıştı. Wayne'den hiç bahsedilmedi, ama insanlar onun duyamayacağı bir mesafede bu konu hakkında dedikodu yapıyordu."
Wayne, Manchester'da Brits ödülleri öncesi düzenlenen içki partisinde pantolonunu tutmakta zorlanırken görüldü. Bu önemli müzik ödülleri töreni ilk kez Londra'dan çıkıp İngiltere'nin kuzeyine taşındı.
Pop yıldızı arkadaşı Calum Scott ile şehir merkezindeki bir otelde vakit geçirirken, biri erkek arkadaşıyla birlikte olan iki kadın da onlara katıldı. Rooney, saat 3:25 civarında nihayet uyumak için otelden ayrıldı.
Rooney, koçluktan ara verdiği dönemde yorumcu olarak çalışıyor.
Rooney daha önce, eşinin ağır içki alışkanlığını azaltmasına yardımcı olduğu için Coleen'e teşekkür etmiş ve yıllar boyunca eşinin desteği olmasaydı muhtemelen ölmüş olacağını iddia etmişti.
Manchester United'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Wayne, şu anda BBC Sport ve Amazon Prime Video gibi kuruluşlarda yorumcu olarak çalışıyor. Birmingham City ve Plymouth Argyle takımlarında kısa süreli görevlerin ardından, zorlu antrenörlük kariyerini askıya aldı.
