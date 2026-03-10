Wayne Rooney, Man Utd efsanesi arkadaşlarının ve ailesinin "sabrını" sınarken neden eşi Coleen'i "gerçekten sinirlendiriyor"?

İrlandalı hızlı moda markasıyla yeni koleksiyonunun büyük lansmanından önce, Wayne Manchester'da alkolün etkisiyle biraz kötü göründüğü bir akşamda görüldü. Bu davranışları Coleen için hoş olmayan bir dikkat dağınıklığı yarattı.

Bir içerdeki kaynak The Sun'a şunları söyledi: "Coleen, Wayne'in kendini belaya sokmasından rahatsız oluyor. O güçlü, bağımsız ve başarılı bir kadın ve insanların onun hakkında başka şeyler düşünmesinden hoşlanmıyor. Kimse aptalca davranışlarla itibarının zedelenmesini istemez, özellikle de giyim koleksiyonu gibi önemli bir şey üzerinde çalışırken.

"Bununla uğraşmak zorunda kalması onu gerçekten rahatsız ediyor. Coleen her zaman Wayne'in yanında olacak, ancak arkadaşlarının ve ailesinin sabrı tükenmek üzere olabilir."

Coleen, Primark koleksiyonunun tanıtımı için Londra'da ünlüler ve sektörden konuklar için görkemli bir lansman partisi düzenledi. Bu partide, yedi haneli bir rakamda olduğu söylenen kazançlı bir anlaşma yapıldı. Wayne, oğulları Kai, Klay, Kit ve Cass'e göz kulak olmak için ailenin 20 milyon sterlin (27 milyon dolar) değerindeki Cheshire malikanesinde kaldı.

Oğullarına, eski United takım arkadaşı Jesse Lingard'ın Wilmslow'daki jerk chicken paket servis dükkanından akşam yemeği ısmarladı. Coleen'e İngiltere'nin başkentinde annesi Colette eşlik etti.

The Sun'ın kaynağı, Coleen'in destek için yakın ailesine güvenmeye devam ettiğini ekledi: "Colette, kızının en büyük destekçisi ve onu korumak için elinden geleni yapacak. Coleen'in onunla birlikte olması çok önemliydi, çünkü bu ona parlamak ve gerçekten eğlenmek için güven verdi. Colette, hayatındaki mantığın sesi ve tabii ki ağlayabileceği bir omuz ve dertlerini anlatabileceği bir kulak."