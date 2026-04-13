Wayne Rooney, Man City ile Arsenal arasında oynanacak devasa Premier Lig şampiyonluk mücadelesinin skorunu tahmin ediyor

Gary Lineker, City'nin üstün formunu ve Arsenal'in savunmadaki ani zayıflamasını gerekçe göstererek şampiyonluk tahmininde önemli bir değişiklik yaptı. Efsanevi forvet, City'nin sahada "kesinlikle muhteşem" bir performans sergilediği bu dönemde, Gunners'ın son zamanlardaki form düşüşüyle ilgili derin endişelerini dile getirdi.

The Rest is Football podcast'inde momentumdaki değişimi değerlendiren Lineker, "Bournemouth karşısında hiçbir şey yapamadılar, yaratıcılıkları sıfırdı. Hiçbir inançları yokmuş gibi görünüyordu. Defansif olarak da pek iyi değillerdi ve bu sezon bunu neredeyse garanti altına almışlardı. Özellikle Man City'nin Chelsea'ye karşı ikinci yarıdaki performansını izledikten sonra, ilk kez şampiyonluğu kazanamayacaklarını düşündüm.

"Kendi kendime, ilk kez Arsenal'in bunu başaracağından emin olmadığımı düşündüm. Aylardır emindim ama artık emin değilim. Haftaya oynanacak maç çok zorlu olacak, değil mi? Tanıdığım herkese Arsenal'in iyi olacağını ve boğulmayacağını söylüyorum. Ama takılmaya başladılar, şu anda formlarını kaybettiler ve momentumun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve şu anda tüm momentum Man City'de.

"Şu anda bir tahminde bulunmak çok zor ama hayatınızı ortaya koymanız gerekseydi ki bu koşullar altında bunu yapmak istemezdim, muhtemelen City'yi seçerdim çünkü bence gelecek hafta onlar kazanacak."