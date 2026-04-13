Wayne Rooney, Man City ile Arsenal arasında oynanacak devasa Premier Lig şampiyonluk mücadelesinin skorunu tahmin ediyor
Şampiyonluk yarışında rüzgâr yön değiştiriyor
Arsenal’in 2004’ten bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanma yolunda, Bournemouth’a evinde 2-1 yenilmesiyle büyük bir darbe aldı; bu, son dört maçtaki üçüncü mağlubiyetiydi. Bu tökezleme, City’nin Pazar günü Chelsea’yi 3-0’lık net bir skorla mağlup etmesinin ardından puan farkını 6’ya indirmesine yol açtı. Bir maç eksiği olan ve önümüzdeki Pazar günü liderle evinde karşılaşacak olan City, Kuzey Londra ekibini geçmeyi hedeflerken şampiyonluk yarışını tamamen eline almış görünüyor.
Rooney galibiyet golünü attı
Manchester United efsanesi Rooney, yaklaşan karşılaşmayı sezonun en belirleyici maçı olarak görüyor ve çekişmeli bir mücadelede City’nin rakibini geride bırakacağını öngörüyor. 40 yaşındaki futbolcu, sezonun sonuna doğru artan baskının Mikel Arteta’nın tecrübesiz kadrosunu zorlamaya başladığını belirtti.
Rooney, BBC podcast'inde şunları söyledi: "Bu önemli bir maç. City kazanırsa, onları lig şampiyonu favorisi ilan ederim; Arsenal kazanırsa, şampiyonluk kapılarına kadar gelir. Muhtemelen şampiyonluğu belirleyecek bir maç olacak. Bence Man City 1-0 kazanacak. Bu olursa iş henüz bitmiş sayılmaz ama City'ye hafif bir avantaj sağlar."
Rooney sözlerine şöyle devam etti: "Bence bu sadece Premier Lig'i kazanmaya çalışmanın getirdiği baskı. Sezonun bu aşamasında tecrübenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve kadroda şampiyonluk yaşamamış pek çok oyuncu var, bu da baskıyı artırıyor. Birkaç kötü sonuç alınca çözüm aramaya başlıyorsunuz ve şu anda bu durumdan çıkmakta zorlanıyorlar. Hala Arsenal'in ligi kazanma şansının yüksek olduğunu düşünüyorum ama biraz çatlamaya başladıklarına dair işaretler göstermeye başladılar ve Man City lig şampiyonluğunu nasıl kazanacağını biliyor."
Arsenal'e dair şüpheler
Gary Lineker, City'nin üstün formunu ve Arsenal'in savunmadaki ani zayıflamasını gerekçe göstererek şampiyonluk tahmininde önemli bir değişiklik yaptı. Efsanevi forvet, City'nin sahada "kesinlikle muhteşem" bir performans sergilediği bu dönemde, Gunners'ın son zamanlardaki form düşüşüyle ilgili derin endişelerini dile getirdi.
The Rest is Football podcast'inde momentumdaki değişimi değerlendiren Lineker, "Bournemouth karşısında hiçbir şey yapamadılar, yaratıcılıkları sıfırdı. Hiçbir inançları yokmuş gibi görünüyordu. Defansif olarak da pek iyi değillerdi ve bu sezon bunu neredeyse garanti altına almışlardı. Özellikle Man City'nin Chelsea'ye karşı ikinci yarıdaki performansını izledikten sonra, ilk kez şampiyonluğu kazanamayacaklarını düşündüm.
"Kendi kendime, ilk kez Arsenal'in bunu başaracağından emin olmadığımı düşündüm. Aylardır emindim ama artık emin değilim. Haftaya oynanacak maç çok zorlu olacak, değil mi? Tanıdığım herkese Arsenal'in iyi olacağını ve boğulmayacağını söylüyorum. Ama takılmaya başladılar, şu anda formlarını kaybettiler ve momentumun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve şu anda tüm momentum Man City'de.
"Şu anda bir tahminde bulunmak çok zor ama hayatınızı ortaya koymanız gerekseydi ki bu koşullar altında bunu yapmak istemezdim, muhtemelen City'yi seçerdim çünkü bence gelecek hafta onlar kazanacak."
Etihad'ın kaderini belirleyecek karşılaşma
Önümüzdeki Pazar günü, Etihad Stadyumu, Premier Lig şampiyonunu belirleyebilecek bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Arsenal, Bournemouth karşısında sergilediği etkisiz performansın ardından, giderek sönmekte olan şampiyonluk hayallerini canlı tutmak için yaratıcılığını yeniden kazanmalı; ancak tarih, onları zorlu bir görev beklediğini gösteriyor. City, Premier Lig sezonlarının son 10 maçında oynadığı son 43 karşılaşmanın sadece birini kaybetmiş, 32 kez galip gelerek sezonun son haftalarında kesintisiz bir galibiyet serisi sürdürmüştür.