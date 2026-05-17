AFP
Çeviri:
Wayne Rooney, Jordan Pickford'un şutunu kurtarmasının ardından alçıya alınmak zorunda kalarak ameliyat riskiyle karşı karşıya
Eski forvet için pahalıya mal olan bir kurtarış
Rooney, bileğinde ameliyat gerekip gerekmediğinin belirlenmesi için Pazartesi günü bir uzmana görünecek. 40 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü BBC'nin FA Cup finali yayınında yer aldı. Bu maçta Manchester City, Antoine Semenyo'nun golüyle Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Rooney'nin kolunda oldukça belirgin bir alçı vardı. İzleyicilere, bu tuhaf sakatlığın Everton'ın antrenman sahasında yapılan bir kayıt seansı sırasında kaleci olarak reflekslerini test ederken meydana geldiğini açıkladı. Rooney, savunma hareketi yapmak zorunda kaldı ve bunun sonucunda tıbbi muayeneye alındı.
Çarpışma anını açıklamak
Televizyon yayını sırasında, şu anki Everton ve İngiltere milli takımının birinci kalecisi Pickford'un attığı güçlü bir şutu savuşturmak için soluna atladığı bir görüntü yayınlandı. Görüntüler ekrana gelirken Rooney, "Gördüğünüz gibi, o zamanlar Everton'da kaleciydim," diye açıkladı. "Şu kurtarışa bir bakın. O şutu kurtardım ama elimi incittim, bu yüzden pazartesi günü bir cerrahla görüşüp ameliyat gerekip gerekmediğine bakacağım." Şutun etkisi bileği için çok fazla oldu. Ayrıca, şişlik nedeniyle alyansını takmadığını da doğruladı.
Richards eski rakibine sorular yöneltiyor
Bu açıklama stüdyoda, özellikle de yorumcu arkadaşı ve eski Manchester City savunma oyuncusu Micah Richards'ın katılımıyla bolca şakalaşmaya yol açtı. Bu sıra dışı sakatlığın nasıl meydana geldiğini duyunca Richards şakayla karışık şöyle araya girdi: "Hiç büyümeyecek misin?" Bu neşeli diyalog, yoğun geçen Manchester derbilerinde sık sık karşı karşıya gelen iki adam arasındaki bitmeyen rekabeti mükemmel bir şekilde ortaya koydu. Eski D.C. United ve Plymouth Argyle menajeri, bu alaycı tavrı sakinlikle karşıladı. Tıbbi komplikasyonlar konusunda stoik bir tavır sergileyen oyuncu, ağrının şiddetini önemsizmiş gibi göstererek, "Acıdı ama geçecek" dedi.
Dünya Kupası'na bakış
40 yaşındaki futbolcu, mevcut sezonun sona yaklaşmasıyla birlikte medya görevlerine devam edecek. Rooney, sakatlığı tamamen iyileştiğinde BBC ile birlikte 2026 Dünya Kupası’nı da takip etmeyi planlıyor. İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama ile oynayacağı L Grubu maçlarıyla turnuvaya başlayacak.