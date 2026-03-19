Wayne Rooney, İngiltere'nin turnuvadaki feci başarısızlığının ardından 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nı "en kötü" Dünya Kupası olarak nitelendirerek tartışma yarattı
İngiltere efsanesinden sert bir eleştiri
Rooney, The Overlap ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "2010 Güney Afrika Dünya Kupası'ndan daha kötü bir Dünya Kupası bulamazsınız. O turnuva hiçbir zaman bir Dünya Kupası gibi hissettirmedi." Bu yorumları, turnuvanın mirası ve kişisel sorunlarının, turnuvanın genel başarısına ilişkin yargısını gölgelemiş olup olmadığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Rooney, The Overlap'ta "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki açılış maçımıza giderken, atmosfer tamamen alışılmadık geliyordu" dedi.
"Hava karanlıktı, etrafta taraftar yoktu ve maç öncesinde beklediğiniz türden bir taraftar karşılama da yoktu," diye ekledi. "Hiç de Dünya Kupası gibi gelmiyordu."
Saha içinde ve dışında yaşanan mücadeleler
Rooney’nin bakış açısı, 2010 yazında yaşadığı talihsiz profesyonel deneyimden büyük ölçüde etkilenmiş görünüyor. Birçok kişinin dünya futbolunun en iyileri arasında saydığı bir kadroyla Güney Afrika’ya gelmesine rağmen, Fabio Capello yönetimindeki İngiltere milli takımı, grup aşamaları boyunca ve sonrasında hiçbir ritim ya da uyum yakalayamadı.
Rooney, turnuva boyunca tek bir gol bile atamadı ve eleştirilerin odak noktası haline geldi. Cezayir ile oynanan ve 0-0 berabere biten kötü maçın ardından, takımı yuhalayan İngiltere taraftarlarıyla alay ederken kameraya yakalandı; bu an, o dönemde oyuncular ve taraftarlar arasındaki kopuk ilişkiyi özetleyen bir an oldu.
Zıt mirasların turnuvası
İngiltere milli takımı, Almanya’ya karşı 4-1’lik ezici bir yenilgiye uğradığı son 16 turunda utanç verici bir şekilde turnuvadan elendi. Rooney için, takımın kötü performansı, kişisel gol kıtlığı ve takım içinde hissedilen kopukluk, bu turnuvayla ilgili anılarında kalıcı bir olumsuz iz bırakmıştır.
Ancak, onun "şimdiye kadarki en kötüsü" etiketi, birçok küresel gözlemcinin resmi ve kamuoyundaki görüşleriyle tam bir tezat oluşturuyor. Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, 2010 turnuvasını "şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası" olarak nitelendirmiş ve organizasyonunu ve Afrika kıtası için bir dönüm noktası olarak kültürel önemini övmüştü.
İngiltere'nin utanç verici elenmesi gündemin odağında
Sonuçta, Rooney’nin anıları, İngiltere’nin turnuvadan elenme şekli nedeniyle açıkça gölgelenmiş durumda. Kötü geçen grup aşamasının ardından, Üç Aslanlar, 16 turunda Almanya’ya 4-1 yenilerek paramparça oldu; bu maç, Frank Lampard’ın sayılmayan hayalet golüyle de hatırlanıyor.
