Wayne Rooney, İngiltere'nin turnuvadaki feci başarısızlığının ardından 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nı "en kötü" Dünya Kupası olarak nitelendirerek tartışma yarattı

Rooney, The Overlap ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "2010 Güney Afrika Dünya Kupası'ndan daha kötü bir Dünya Kupası bulamazsınız. O turnuva hiçbir zaman bir Dünya Kupası gibi hissettirmedi." Bu yorumları, turnuvanın mirası ve kişisel sorunlarının, turnuvanın genel başarısına ilişkin yargısını gölgelemiş olup olmadığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Rooney, The Overlap'ta "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki açılış maçımıza giderken, atmosfer tamamen alışılmadık geliyordu" dedi.

"Hava karanlıktı, etrafta taraftar yoktu ve maç öncesinde beklediğiniz türden bir taraftar karşılama da yoktu," diye ekledi. "Hiç de Dünya Kupası gibi gelmiyordu."