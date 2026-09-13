AFP
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Wayne Rooney ile Gary Neville, Manchester derbisinde Phil Foden'ın tartışmalı kırmızı kartı konusunda karşı karşıya geldi
Old Trafford'da kırmızı kart draması yaşandı
Pazar günü büyük çekişmeye sahne olan Manchester derbisi, Foden'ın 23. dakikada oyundan atılmasıyla alevlendi. Bruno Fernandes, taç çizgisi yakınındaki sert bir mücadelede Foden'ı yere indirmiş gibi görünürken, yerde kalan Foden buna Portekizli orta saha oyuncusunun karnına doğru tekme savurarak karşılık verdi. Fernandes de hemen acı içinde yere yığıldı. Hakem Michael Oliver, Foden'a vakit kaybetmeden doğrudan kırmızı kart gösterdi ve Manchester City, Premier League mücadelesinin kalan bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
- AFP
Wayne Rooney, hakemin katı kararını sorguladı
Foden'ın sergilediği şiddetli harekete rağmen Wayne Rooney, verilen cezanın fazlasıyla ağır olduğuna kesin olarak inanıyor. Eski Manchester United forveti, hakemlerin yumuşak bir kararıyla eski kulübünün avantaj sağladığını düşündü.
BBC'ye konuşan Rooney, görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: "Bu asla kırmızı kart olamaz. Bu, tekmeden çok bir dürtme ya da jestti." Video yardımcı hakem tartışmalı pozisyonu inceledi ancak sonunda saha içindeki kararı onayladı. Böylece Foden, Premier League tarihinde derbide kırmızı kart gören yalnızca ikinci Manchester City oyuncusu oldu ve bunu Bernardo Corradi'den sonra, 2006'dan bu yana ilk kez yaşayan isim oldu.
Gary Neville, tartışma nedeniyle iki oyuncuyu da eleştirdi
Gary Neville, Sky Sports'ta farklı bir değerlendirmede bulundu; Foden'a daha az sempati gösterirken Fernandes'in cezasız kurtulmasına şaşırdığını dile getirdi. Neville, "Ah dear, bunu kabul etmiyor, Foden, VAR pozisyona bakacak" dedi.
"Görünüşe göre Foden tepki veriyor. Orada mideye doğru bir tekme var. Bundan sıyrılamayacak. Neredeyse hırçınca bir şekilde ayağını savurmuş, öyle değil mi? Geriye dönüp Phil Foden olarak bakacağınız ve 'Eğer kırmızı kart göreceksem, bari ona biraz daha sert vursaydım!' diye düşüneceğiniz pozisyonlardan biri. Sadece hırçın, küçük bir tepki. Yerdeyken tekme yedi." Eski savunmacı daha sonra şöyle ekledi: "Uzun tünelden aşağı o yürüyüşü yapmak zorunda kalmak Foden için acı verici bir andı. Fernandes'in yerdeki tekmesi nedeniyle sarı kart görmemesine şaşırdım, kesinlikle Foden'dan bir tepki çıkardı ve bu da takım arkadaşlarına yardımcı olacak."
- Getty Images Sport
Manchester City ve Foden'ı neler bekliyor?
Sayısal dezavantaja rağmen Manchester City, Erling Haaland'ın 60. dakikada attığı golle öne geçmesine kadar direncini başarıyla korudu. İleriye dönük olarak Foden'ın şiddetli hareket nedeniyle standart üç maçlık bir ceza alması muhtemel görünüyor ve bu da Enzo Maresca'yı kritik bir fikstür döneminde yaratıcı alternatifler bulmaya zorlayacak.
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