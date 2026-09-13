Wayne Rooney ile Gary Neville, Manchester derbisinde Phil Foden'ın tartışmalı kırmızı kartı konusunda karşı karşıya geldi

Gary Neville, Sky Sports'ta farklı bir değerlendirmede bulundu; Foden'a daha az sempati gösterirken Fernandes'in cezasız kurtulmasına şaşırdığını dile getirdi. Neville, "Ah dear, bunu kabul etmiyor, Foden, VAR pozisyona bakacak" dedi.

"Görünüşe göre Foden tepki veriyor. Orada mideye doğru bir tekme var. Bundan sıyrılamayacak. Neredeyse hırçınca bir şekilde ayağını savurmuş, öyle değil mi? Geriye dönüp Phil Foden olarak bakacağınız ve 'Eğer kırmızı kart göreceksem, bari ona biraz daha sert vursaydım!' diye düşüneceğiniz pozisyonlardan biri. Sadece hırçın, küçük bir tepki. Yerdeyken tekme yedi." Eski savunmacı daha sonra şöyle ekledi: "Uzun tünelden aşağı o yürüyüşü yapmak zorunda kalmak Foden için acı verici bir andı. Fernandes'in yerdeki tekmesi nedeniyle sarı kart görmemesine şaşırdım, kesinlikle Foden'dan bir tepki çıkardı ve bu da takım arkadaşlarına yardımcı olacak."