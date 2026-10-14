Bu açıklamalar, stoperin sınırı aştığını düşünen Rooney'yi öfkelendirdi. Manchester United'ın eski kaptanı, savunmacının kendi performansının da beklentilerin altında kaldığını belirterek röportajın dikkatleri başka yöne çekmek için hesaplı bir hamle olduğunu öne sürdü.

Rooney, "Bu zor bir konu çünkü oyuncuyken ben de düşüncelerimi açıkça dile getirdiğimi hissederdim ve insan fikrini söylemek ister. Ama bence o biraz fazla ileri gitmiş olabilir," dedi. "Bu konu teknik direktöre bırakılmalı ve kulüp içinde kalmalı. Taraftarlar oyuncuların konuşmasını ve kulübü önemsediklerini görmek istiyor.

"Belli ki kulübü önemsiyor ve daha fazla para harcanmasını, daha fazla oyuncu alınmasını istiyor. Ama dürüst olmak gerekirse, performansına bakınca bunlar yapılırsa takımdan ayrılacak oyunculardan birinin de o olacağını düşünüyorum."

Rooney, takviye ihtiyacını kabul etmekle birlikte açıklamanın zamanlamasını ve üslubunu eleştirdi. "Performansı yeterince iyi değildi ama kulübün hücum hattına ve savunmaya daha fazla yatırım yapması gerektiği konusunda bazı açılardan haklı olduğunu düşünüyorum," diye devam etti. "Bana kalırsa bunun arkasında bir amaç var çünkü söyledikleri sahadaki performansla örtüşmüyor. Bence performans daha iyiydi.

"Bunun takım arkadaşlarına karşı da biraz saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Onlara yeterince iyi olmadıklarını söylüyor. Dürüst olmak gerekirse, kaptan olarak çıkıp böyle bir şey söylemeye belki de yalnızca Bruno'nun hakkı var.

"Yine de sorunlar varsa bunlar kapalı kapılar ardında konuşulmalı. Böyle şeyler olur. Oyuncular teknik direktörle görüşür, teknik direktör de ardından yönetimle konuşur. Ama o röportaj, kulübün şu anda içinde bulunduğu duruma yardımcı olmayacak."



