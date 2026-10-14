ZUMA Press Wire
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Wayne Rooney'den “saygısız” Lisandro Martinez'e sert tepki: Manchester United efsanesi, çarpıcı röportajında savunmacıyı “önceden planlanmış” bir amaç doğrultusunda hareket etmekle suçladı
Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığı Martinez'in sert çıkışına yol açtı
Manchester United'ın Michael Carrick yönetimindeki sıkıntıları, deplasmanda Atletico Madrid'e karşı alınan hayal kırıklığı yaratan Şampiyonlar Ligi yenilgisiyle devam etti. Pablo Barrios ve Ademola Lookman'ın golleri, Manchester United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasretini beş maça çıkardı.
İspanya'da takımın performansı daha iyi olarak değerlendirilebilecek olsa da Martinez, maç sonrası basın toplantısında kulüp yönetiminden daha fazla destek talep etti. Arjantinli savunmacı teknik işlerden sorumlu direktör Jason Wilcox'u açıkça eleştirdi ve Avrupa'nın en iyi takımlarıyla rekabet edebilecek bir kadro kurmak için yatırım konusunda «daha fazlasını beklediğini» söyledi.
- Getty Images Sport
Rooney, “önceden planlanmış” gündemi kınadı
Bu açıklamalar, stoperin sınırı aştığını düşünen Rooney'yi öfkelendirdi. Manchester United'ın eski kaptanı, savunmacının kendi performansının da beklentilerin altında kaldığını belirterek röportajın dikkatleri başka yöne çekmek için hesaplı bir hamle olduğunu öne sürdü.
Rooney, "Bu zor bir konu çünkü oyuncuyken ben de düşüncelerimi açıkça dile getirdiğimi hissederdim ve insan fikrini söylemek ister. Ama bence o biraz fazla ileri gitmiş olabilir," dedi. "Bu konu teknik direktöre bırakılmalı ve kulüp içinde kalmalı. Taraftarlar oyuncuların konuşmasını ve kulübü önemsediklerini görmek istiyor.
"Belli ki kulübü önemsiyor ve daha fazla para harcanmasını, daha fazla oyuncu alınmasını istiyor. Ama dürüst olmak gerekirse, performansına bakınca bunlar yapılırsa takımdan ayrılacak oyunculardan birinin de o olacağını düşünüyorum."
Rooney, takviye ihtiyacını kabul etmekle birlikte açıklamanın zamanlamasını ve üslubunu eleştirdi. "Performansı yeterince iyi değildi ama kulübün hücum hattına ve savunmaya daha fazla yatırım yapması gerektiği konusunda bazı açılardan haklı olduğunu düşünüyorum," diye devam etti. "Bana kalırsa bunun arkasında bir amaç var çünkü söyledikleri sahadaki performansla örtüşmüyor. Bence performans daha iyiydi.
"Bunun takım arkadaşlarına karşı da biraz saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Onlara yeterince iyi olmadıklarını söylüyor. Dürüst olmak gerekirse, kaptan olarak çıkıp böyle bir şey söylemeye belki de yalnızca Bruno'nun hakkı var.
"Yine de sorunlar varsa bunlar kapalı kapılar ardında konuşulmalı. Böyle şeyler olur. Oyuncular teknik direktörle görüşür, teknik direktör de ardından yönetimle konuşur. Ama o röportaj, kulübün şu anda içinde bulunduğu duruma yardımcı olmayacak."
Soyunma odasındaki bölünme endişesi
Rooney'nin asıl endişesi, Martinez'in sözlerinin zaten kırılgan durumdaki kadroya verebileceği zarar. Rooney, savunma oyuncusunun kameraların karşısına bencil bir amaçla çıktığından şüpheleniyor. Bunun, henüz çözüme kavuşmamış sözleşme durumuyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.
Rooney sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün bunlar yalnızca daha fazla tartışmaya yol açacak. Oyuncular mutsuz, huzursuz; kendi takım arkadaşlarına güvenmiyorlar. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Bana göre kendini düşünmeye çalışan bir oyuncu gibi görünüyor. Muhtemelen kendisine yeni bir sözleşme teklif edilmediği için hayal kırıklığına uğradı ve teklif edilmemesinin nedenleri var.”
“Martinez'in yaptığının önceden planlandığını düşünüyorum. Bu maçtan sonra neden röportaj veriyor? Röportaj için kendisi mi öne çıktı? Konuştuğunu çok nadir duyarım. Bu, önceden planlanmış ve kamuoyuna duyurmak için ekibiyle konuştuğu bir şey gibi görünüyordu.”
Rooney şunları ekledi: “Üzücü, çünkü böyle zamanlarda oyuncuların birlik olması gerekir. Üst kademelerde neler olup bittiği size söylenmez. Bu yüzden zor bir dönemden geçerken oyuncuların, teknik direktörün ve teknik ekibin birlik olması gerekir. Aksi takdirde böyle bir şey soyunma odasını böler.”
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Yönetim kurulu harekete geçme baskısıyla karşı karşıya
Önümüzdeki dönemde Manchester United yönetimini, oyuncu ilişkileri konusunda önemli bir ikilem bekliyor. Rooney, Sir Alex Ferguson'ın transfer politikasını sorgulama yönündeki talihsiz kararını hatırlatarak Martinez'in hatasını anlaması ve yönetimin devreye girmesi gerektiğini söyledi.
Rooney, “Bana göre bu, takım arkadaşlarına saygısızlık. Ben de benzer bir durum yaşamıştım. Alex Ferguson'a gidip hangi oyuncuları transfer ettiğimizi sormuştum ve iki gün sonra özür dilemiştim,” diye anlattı. “Dolayısıyla onun az önce yaptığı şey hakkında kendi deneyimime dayanarak konuşabilirim. Bence bu çok büyük bir saygısızlık. O soyunma odasında çok sayıda genç oyuncu da var. Tecrübeli oyunculardan biraz yol gösterilmesine ihtiyacım var.”
Carrick'in kadrosu zaten form bulmakta zorlanırken Rooney, yönetimin müdahale etmesini istedi. “Yönetim buna bakmalı ve muhtemelen bu konuda bir adım atmasına gerek yok, çünkü bu tüm kulübe saygısızlık,” dedi. “Bu yüzden yönetimin ya çıkıp bu konuda konuşması gerektiğini düşünüyorum ya da belki onları ortaya çıkarıp konuşmaya, taraftarlara seslenmeye zorlamaya gerek yok. Ama bence bunun zamanı yanlış. Bu, kulüpte kimseye yardımcı olmayacağı gibi takım arkadaşlarına veya teknik direktöre de yardımcı olmayacak.”
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