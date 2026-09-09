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Wayne Rooney'den Michael Carrick'e acımasız KOVULMA uyarısı: Manchester United efsanesi, yaz transferindeki başarısızlığı sert sözlerle eleştirdi
Old Trafford'da baskı artıyor
Rooney, Carrick'in United'daki geleceğinden endişe duyuyor ve eski orta saha oyuncusunun, kadrodaki bariz sorunları çözmesi için gelecek transfer dönemlerini beklemek yerine hemen sonuç alması gerektiğini savunuyor. United, Premier League sezonuna sendeleyerek başladı; ilk üç maçında yalnızca dört puan topladı ve bu süreçte kalesinde altı gol gördü.
Stick to United podcast'inde konuşan Rooney, görevin beraberinde getirdiği benzersiz baskılar konusunda açık sözlüydü. Eski golcü, "Manchester United'ın menajeriysen, bu görevin getirdiği baskıyı bilirsin ve artık bu görevde sana çok fazla zaman tanınmıyor" dedi.
"Oyuncu almak için elinden geleni yapmalı, hatta daha da fazlasını zorlamalısın. Çünkü altı ay ya da 12 ay sonra burada oturup, 'Biliyor musun? Keşke yapsaydım' demek istemezsin.
"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor muyuz? Elbette istiyoruz. Ama yeniden oraya dönebilmek için içinden geçtiğimiz bu süreç açısından bakarsak, henüz o seviyede olmadığımızı kabul etmemiz gerekecek. Arsenal, son beş yılda [Mikel] Arteta ile bu süreçten geçti ve her yıl ilerlemeyi gördünüz."
- Getty Images Sport
Transfer hayal kırıklıkları ve savunma sorunları
Manchester United efsanesi, kulübün yaz dönemi transfer çalışmalarını özellikle sert sözlerle eleştirdi; kulübün, Carrick'in istediği bildirilen savunma hedeflerini kadrosuna katamamasına dikkat çekti. Bunun yerine United, üç yeni orta saha oyuncusu ve yedek bir kaleci almayı tercih etti; bu da savunma hattını kırılgan gösterdi.
Rooney sözlerini şöyle sürdürdü: "Michael'ın çıkıp ellerindeki oyunculardan memnun olduğunu söylediğini biliyorum. Bence hiçbir menajer memnun değildir. Doğru şeyleri söylemek için çıkmak zorunda. Elbette... her menajer bunu yapar. Ama gelecek yılı bekleyecek zamanı yok. Oturup 'Peki, biliyor musun? Gelecek yılı bekleyeceğim' diyemez, sonra da savunmamı düzene sokarım diye düşünemez. Hemen başarı isteyen Amerikalı sahiplerin sayısı giderek artıyor."
Fernandes yalnız bırakıldı
Rooney, kaliteli transfer eksikliğinin kulüp kaptanı Bruno Fernandes üzerinde yaratabileceği etkiye de değindi. Portekizli oyun kurucu, geçen sezon Premier League asist rekorunu kırdıktan sonra takımın en önemli ismi oldu, ancak Rooney, kulübün zirve yarışında mücadele edebilmesi için ona gerekli desteği sağlayamadığını düşünüyor.
"Burada bana şu anda bu oyuncuların Manchester United'ı bir üst seviyeye taşıyacağını söyleyen hiçbir şey yok" diye ekledi Rooney. "Bruno'yu seviyorum. Bence müthiş bir oyuncu. Muhtemelen 'Lütfen bana biraz yardım getirin. Yapabileceğim her şeyi yapıyorum. Bana yardım edin' diye düşünüyordur. Ve bence kulüp, yaptığı transferlerle bunu yapmadı. Karşınızda bu dört oyuncu var diye oturup 'Premier League'i kazanmamız gerekir' demiyorsunuz."
- Getty Images Sport
United taraftarları için gerçeklerle yüzleşme
Sonuç olarak Rooney, Old Trafford taraftarının tarihsel beklentileri ile kadronun mevcut gerçekliği arasında büyük bir kopukluk olduğuna inanıyor. Manchester United adı dünya futbolunda hâlâ çok büyük ağırlık taşısa da sahadaki performanslar, takımın şu anda büyük kupalar için mücadele etmek adına gereken standardın çok uzağında olduğunu gösteriyor.
Rooney, "Biz Manchester United'ız. O kadar çok Premier League, Şampiyonlar Ligi ve daha nicesini kazandık. Taraftarlar hâlâ istediğimiz şeyin bu olduğunu düşünecektir. Ama gerçekçi olmak gerekirse, şu anda o seviyede değiller" diyerek sözlerini tamamladı.
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