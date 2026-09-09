Rooney, Carrick'in United'daki geleceğinden endişe duyuyor ve eski orta saha oyuncusunun, kadrodaki bariz sorunları çözmesi için gelecek transfer dönemlerini beklemek yerine hemen sonuç alması gerektiğini savunuyor. United, Premier League sezonuna sendeleyerek başladı; ilk üç maçında yalnızca dört puan topladı ve bu süreçte kalesinde altı gol gördü.

Stick to United podcast'inde konuşan Rooney, görevin beraberinde getirdiği benzersiz baskılar konusunda açık sözlüydü. Eski golcü, "Manchester United'ın menajeriysen, bu görevin getirdiği baskıyı bilirsin ve artık bu görevde sana çok fazla zaman tanınmıyor" dedi.

"Oyuncu almak için elinden geleni yapmalı, hatta daha da fazlasını zorlamalısın. Çünkü altı ay ya da 12 ay sonra burada oturup, 'Biliyor musun? Keşke yapsaydım' demek istemezsin.

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor muyuz? Elbette istiyoruz. Ama yeniden oraya dönebilmek için içinden geçtiğimiz bu süreç açısından bakarsak, henüz o seviyede olmadığımızı kabul etmemiz gerekecek. Arsenal, son beş yılda [Mikel] Arteta ile bu süreçten geçti ve her yıl ilerlemeyi gördünüz."