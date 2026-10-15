İşin ironik yanı, tecrübeli forvet daha önce Al-Nassr'da Jesus yönetiminde kupa kazanmış, hatta 2026 Dünya Kupası'ndan sonra millî takım teknik direktörlüğü için onu önermişti. Ancak takım arkadaşlarından özür dilerken teknik direktörünü açıkça eleştirdiği bir açıklama yayımlaması, hem soyunma odasına hem de federasyona yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirildi.

Eski Real Madrid ve Juventus yıldızını The United Stand programında eleştiren Rooney, şunları söyledi: “Ronaldo hakkında düşündüğüm tek şey şu: ‘Neden?’ [Lionel] Messi'nin Arjantin millî takımını bıraktığı gün, onun Portekiz kadrosundan bu şekilde ayrılıp ardından o açıklamayı yayımlaması... Her açıdan yanlış.

“Teknik direktörünün otoritesini sarsması, takım arkadaşlarına bunu yapması çok yanlıştı. Portekiz Futbol Federasyonu'nun otoritesini sarsması da öyle. Bununla ilgili her şey yanlıştı. Futbol açısından da bir takım arkadaşı ve teknik direktör olarak da bunu görmek hoş değildi.

“Bu, her futbolcunun başına gelir. Millî takım kariyerinizi bitirmek zorundasınız ve ne yazık ki o, bununla iyi başa çıkamıyor. Bunu görmek rahatsız edici.”