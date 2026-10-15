AFP
Çeviri:
Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo'nun davranışını “her açıdan yanlış” diyerek eleştirdi: Eski Manchester United yıldızı, Ronaldo'nun Portekiz'i olaylı şekilde terk etmesini sorguladı
İngiliz efsane, milli takımdaki isyanı kınadı
Eski İngiltere milli takımı forveti, eski meslektaşının milli takım kampını terk etme kararını, oynama süresi konusunda yaşanan sert bir anlaşmazlığın ardından ağır biçimde eleştirdi. Bu tartışma, 41 yaşındaki forvetin Norveç karşısında 2-1 kazanılan UEFA Uluslar Ligi maçında 30 dakika ısınmasına rağmen hiç oyuna alınmasıyla patlak verdi. Danimarka maçı öncesinde kamptan ayrılan forvet, teknik direktörünü “sözünü tutmamakla” suçladığı ve kendisini Pele ile Diego Maradona'ya benzettiği bir açıklama yayımladı.
- Getty Images Sport
Kamuoyuna yapılan açıklama sert tepkilere yol açtı
İşin ironik yanı, tecrübeli forvet daha önce Al-Nassr'da Jesus yönetiminde kupa kazanmış, hatta 2026 Dünya Kupası'ndan sonra millî takım teknik direktörlüğü için onu önermişti. Ancak takım arkadaşlarından özür dilerken teknik direktörünü açıkça eleştirdiği bir açıklama yayımlaması, hem soyunma odasına hem de federasyona yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirildi.
Eski Real Madrid ve Juventus yıldızını The United Stand programında eleştiren Rooney, şunları söyledi: “Ronaldo hakkında düşündüğüm tek şey şu: ‘Neden?’ [Lionel] Messi'nin Arjantin millî takımını bıraktığı gün, onun Portekiz kadrosundan bu şekilde ayrılıp ardından o açıklamayı yayımlaması... Her açıdan yanlış.
“Teknik direktörünün otoritesini sarsması, takım arkadaşlarına bunu yapması çok yanlıştı. Portekiz Futbol Federasyonu'nun otoritesini sarsması da öyle. Bununla ilgili her şey yanlıştı. Futbol açısından da bir takım arkadaşı ve teknik direktör olarak da bunu görmek hoş değildi.
“Bu, her futbolcunun başına gelir. Millî takım kariyerinizi bitirmek zorundasınız ve ne yazık ki o, bununla iyi başa çıkamıyor. Bunu görmek rahatsız edici.”
Basın toplantısındaki talepler sınırı aştı
Rooney ve Ronaldo, 2004 ile 2009 arasında Sir Alex Ferguson yönetiminde birlikte parlak bir dönem geçirerek üç Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Portekizli kanat oyuncusu, hücumdaki partneri Rooney'nin ayrılışından sekiz yıl önce Madrid'e gitti.
Bu ortak geçmişe rağmen Rooney, Ronaldo'nun açıklamasında Jesus'un önceden kararlaştırılmış bir basın toplantısında yapacağı açıklamada sözde neler söylemesi gerektiğini sıraladığı bölüme özellikle öfkelendi.
Eski takım arkadaşının bir teknik direktörün basına ne söyleyeceğini dikte etme girişimine tepki gösteren Rooney, şunları ekledi: “Bir teknik direktöre ne söylemesi gerektiğini dikte edemezsiniz. Böyle bir şey, bugüne kadar gördüklerimin de ötesinde.”
- Getty Images Sport
Disiplin soruşturması millî takımdaki geleceğine gölge düşürüyor
Portekiz Futbol Federasyonu'nun 10 Ekim'de acil ve bağımsız bir disiplin soruşturması sonuçlanana kadar geçici olarak uzaklaştırma kararı vermesinin ardından forvetin millî takım geleceği belirsizliğe sürüklendi. Soruşturma devam ederken gelecek ayki millî maç döneminde hiçbir millî takım faaliyetine katılamayacak. Buna rağmen Jesus, söz sahibi olmayı sürdürürken geri dönüş ihtimaline kapıyı açık bıraktı. Golcü oyuncu ise gelecekte kadroya çağrılmaya hazır olduğunu vurguluyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun