Getty Images Sport
Çeviri:
Wayne Rooney çılgına döndü: Eski Man Utd yıldızı, İngiltere'nin içki iddiaları nedeniyle eski Liverpoollu Andy Carroll'a hukuki işlem tehdidinde bulundu
Kitapla ilgili iddialar nedeniyle yasal ihtar mektupları gönderildi
Anlaşmazlığın odağında Carroll'ın yakında yayımlanacak otobiyografisi Owning It yer alıyor. Kitapta, Newcastle United ve Liverpool'un eski forveti, Rooney'nin İngiltere görevi için kamptayken milli takımdan takım arkadaşlarını düzenli olarak otel odasına bira ve sigara içmeye davet ettiğini iddia ediyor.
Bu iddialar, Manchester United'ın eski golcüsünden sert bir yanıt gelmesine yol açtı. The Sun'a göre Rooney'nin hukuk ekibi, iddiaları tamamen asılsız gördüğü için kitabın yayınevine bu ifadelerin tamamen geri çekilmesini talep eden resmî ve sert ifadeler içeren bir mektup gönderdi.
- Getty Images Sport
"Bu uydurma!"
Carroll'ın kitabı, bu iddia edilen buluşmaların çarpıcı bir tablosunu çiziyor. Yazar, Rooney'nin otel yönetimi tarafından getirilen "sigara kartonları, kasa kasa bira ve şarap şişeleriyle çevrili olacağını" yazdı, ancak "kimse kontrolden çıkmadı" vurgusunu da yaptı.
Rooney, The Sun'a yaptığı açıklamada olayların bu versiyonunu hızla reddetti. "Normalde hakkımda yazılan yalanlara yorum yapmam ama buna cevap vereceğim" dedi. "Andy, onunla hiçbir zaman gerçekten sosyal bir ilişkimiz olmadığını biliyor. Tatildeyken bir kez tesadüfen karşılaştım, hepsi bu. Benim İngiltere kampındayken içki içtiğime dair bu 'hikâyeye' gelince, bu uydurma. Bu hikâyenin nereden çıktığını bilmiyorum. Hayal kırıklığı yarattı."
Rooney'ye yakın bir kaynak, oyuncunun "öfkeden deliye döndüğünü" ve prensip meselesi olarak iddiaların "çizgiyi aştığını" düşündüğünü yayına söyledi. Bu arada, Carroll'a yakın bir kaynak ise forvetin gelen tepkiler karşısında "son derece şaşkın" olduğunu ve geceye dair anlattıklarının artık tartışılıyor olması nedeniyle "versiyonunu değiştirmesi için zorbalık yapılamayacağını" savundu.
Eski takım arkadaşları arasında gerilim yükseliyor
İki forvet kısa bir süreliğine uluslararası arenada birlikte yer aldı; 2010 ile 2012 arasında İngiltere Milli Takımı'nda takım arkadaşı oldular. Ukrayna ve İtalya'ya karşı oynanan maçlarda birlikte forma giymelerine rağmen, sahadaki ortaklıkları toplamda yalnızca 64 dakika sürdü.
Yeni bir kitabın tanıtımı için anlatılan renkli bir anekdot olarak başlayan olay, şimdi ciddi bir anlaşmazlığa dönüştü. Habere göre Carroll, eski takım arkadaşından bu kadar sert bir tepki beklemiyordu ve beklenmedik yankılar nedeniyle şu anda "kontrolden çıkıyor".
- Getty Images Sport
Herkese açık bir özür ya da mahkeme mücadelesi bekleniyor
Durum şu anda yayıncıların tartışmalı bölümleri geri çekmeyi kabul edip etmeyeceğine bağlı. The Sun'a konuşan kaynaklara göre Carroll, masraflı bir hukuk mücadelesinden kaçınmak için kamuoyu önünde özür dilemek zorunda kalabilir; bu da kitabın yayımlanma sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda topu net biçimde onun sahasına bırakıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun