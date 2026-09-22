Carroll'ın kitabı, bu iddia edilen buluşmaların çarpıcı bir tablosunu çiziyor. Yazar, Rooney'nin otel yönetimi tarafından getirilen "sigara kartonları, kasa kasa bira ve şarap şişeleriyle çevrili olacağını" yazdı, ancak "kimse kontrolden çıkmadı" vurgusunu da yaptı.

Rooney, The Sun'a yaptığı açıklamada olayların bu versiyonunu hızla reddetti. "Normalde hakkımda yazılan yalanlara yorum yapmam ama buna cevap vereceğim" dedi. "Andy, onunla hiçbir zaman gerçekten sosyal bir ilişkimiz olmadığını biliyor. Tatildeyken bir kez tesadüfen karşılaştım, hepsi bu. Benim İngiltere kampındayken içki içtiğime dair bu 'hikâyeye' gelince, bu uydurma. Bu hikâyenin nereden çıktığını bilmiyorum. Hayal kırıklığı yarattı."

Rooney'ye yakın bir kaynak, oyuncunun "öfkeden deliye döndüğünü" ve prensip meselesi olarak iddiaların "çizgiyi aştığını" düşündüğünü yayına söyledi. Bu arada, Carroll'a yakın bir kaynak ise forvetin gelen tepkiler karşısında "son derece şaşkın" olduğunu ve geceye dair anlattıklarının artık tartışılıyor olması nedeniyle "versiyonunu değiştirmesi için zorbalık yapılamayacağını" savundu.



