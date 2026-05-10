The Overlap'a konuşan Rooney, yedi kez Super Bowl şampiyonu olan Brady'nin takıma katılmasıyla birlikte, anında etkileyici bir futbol sergileme konusunda büyük bir baskı hissetmeye başladığını açıkladı. Ancak teknik direktör, kulüp sahiplerinin bu konudaki erken uyarılarını görmezden geldiğini itiraf ediyor. "Birmingham'a geldiğim andan itibaren, Tom Wagner ve Tom Brady'nin katılımıyla büyük değişiklikler olacağını biliyordum," dedi. "Birmingham'daki durumun hayal kırıklığı yaratan yanı, iki ya da üç maçın ardından kulüp sahiplerine gidip 'Bu oyuncular, takımın oynamasını istedikleri şekilde oynayamıyor' dememdi. Bana devam etmem tavsiye edildi ve sonunda bunu yaptığım için işimi kaybettim."