Wayne Rooney, Birmingham'daki başarısızlığında Tom Brady'nin oynadığı rolü açıkladı – Manchester United efsanesi, kovulana kadar sadece 83 gün görevde kalmıştı
Birmingham City'den ayrılmanın ardındaki gerçek
Rooney, Blues'un teknik direktörü olarak yaşadığı çalkantılı dönemle ilgili olarak sessizliğini bozdu. 11 Ekim 2023'te göreve getirilen eski İngiltere kaptanı, kulüp tarafından 2 Ocak 2024'te görevden alınana kadar sadece 83 gün görevde kaldı. Takım Championship'te altıncı sırada yer alırken göreve gelen Rooney, oldukça tartışmalı bir kararla John Eustace'in yerine geçmişti. Yeni kulüp yönetiminin talep ettiği çekici, "korkusuz" bir futbol anlayışını hayata geçirme görevini üstlenen Rooney, kısa sürede kadronun bu radikal değişime hiç uygun olmadığını fark etti ve bu durum, 15 maçta sadece iki galibiyet alınabilen sefil bir seriye yol açtı.
Wagner ve Brady'nin gerçekçi olmayan talepleri
The Overlap'a konuşan Rooney, yedi kez Super Bowl şampiyonu olan Brady'nin takıma katılmasıyla birlikte, anında etkileyici bir futbol sergileme konusunda büyük bir baskı hissetmeye başladığını açıkladı. Ancak teknik direktör, kulüp sahiplerinin bu konudaki erken uyarılarını görmezden geldiğini itiraf ediyor. "Birmingham'a geldiğim andan itibaren, Tom Wagner ve Tom Brady'nin katılımıyla büyük değişiklikler olacağını biliyordum," dedi. "Birmingham'daki durumun hayal kırıklığı yaratan yanı, iki ya da üç maçın ardından kulüp sahiplerine gidip 'Bu oyuncular, takımın oynamasını istedikleri şekilde oynayamıyor' dememdi. Bana devam etmem tavsiye edildi ve sonunda bunu yaptığım için işimi kaybettim."
Üslup çatışmasının bedelini ödemek
Eustace’in pragmatik tarzına geri dönmenin düşüşü durduracağını bilmelerine rağmen, yönetim tavrını değiştirmeyi reddetti. Rooney, “Değişmek istedim, John Eustace’in yaptığı şeye geri dönmek istedim; o bu şekilde sonuç alıyordu,” diye ekledi. "Bunu yapabilecek oyuncuları takımdan gönderip yerine yenilerini getirene kadar, ne olacağını görebiliyordum. Benim yaptığım şeyi yapmaya devam etmemi istediler ve sonunda işimi kaybettim. Bu yüzden, geriye dönüp baktığımda, sahiplerin etkisinde kalmak yerine doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmam gerektiğini anlıyorum. Sonuçta bu, işime mal oldu."
O zamandan beri neler oldu?
Rooney'nin ayrılmasının ardından Birmingham City'nin sonuçları inanılmaz derecede kötü seyretti ve bu durum, takımın Championship'ten League One'a resmi olarak düşmesine neden oldu. Ancak Blues, sadece bir sezonun ardından toparlanarak ikinci lige geri döndü ve bu sezon ligi 10. sırada tamamladı. Bu arada Rooney, daha sonra Plymouth Argyle'ın başına geçti ancak yine başarısız bir dönem geçirdi ve 31 Aralık 2024'te görevinden alındı; bu durum, teknik direktörlük kariyerinin geleceği konusunda ciddi şüpheler uyandırdı.