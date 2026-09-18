Rooney, BBC için hazırlanan ve görselleştirilmiş yeni podcast'i 'Wayne Rooney'yi yenebilir misin?' ile kişiliğinin farklı bir yönünü göstermeye hazırlanıyor.

Manchester United efsanesi, son bir yılda televizyon ekranlarının tanıdık yüzlerinden biri hâline geldi; yorumcu olarak taktik içgörüler ve uzman analizleri sundu. Ancak bu son girişim, ton açısından önemli bir değişimi temsil ediyor. Rooney, stüdyoda modern maçları analiz etmek yerine, hafızası ve uzmanlığını dönüşümlü olarak yer alacak ünlü rakiplere karşı sınayacak bir yarışmanın merkezindeki isim olacak.

Sunuculuğunu komedyen Alex Brooker'ın yapacağı programın, BBC Sport'un YouTube kanalı ve BBC iPlayer üzerinden yayımlanması planlanıyor. Bu proje, Rooney'nin yakın zamanda yayımlanan ve hayranlara ev yaşamına perde arkasından bir bakış sunan belgesel serisi 'The Real Rooneys'in hemen ardından geliyor. BBC tarafından yayımlanan açıklamaya göre yeni program, oyunun arşivlerinin derinliklerine inmeyi hedefliyor.



