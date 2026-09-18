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Wayne Rooney BBC’de yeni iş buldu! Manchester United efsanesi, yepyeni futbol bilgi yarışması “Wayne Rooney’yi Yenebilir misin?”in sunuculuğunu yapacak
Rooney bilgi yarışması meydan okumasını kabul ediyor
Rooney, BBC için hazırlanan ve görselleştirilmiş yeni podcast'i 'Wayne Rooney'yi yenebilir misin?' ile kişiliğinin farklı bir yönünü göstermeye hazırlanıyor.
Manchester United efsanesi, son bir yılda televizyon ekranlarının tanıdık yüzlerinden biri hâline geldi; yorumcu olarak taktik içgörüler ve uzman analizleri sundu. Ancak bu son girişim, ton açısından önemli bir değişimi temsil ediyor. Rooney, stüdyoda modern maçları analiz etmek yerine, hafızası ve uzmanlığını dönüşümlü olarak yer alacak ünlü rakiplere karşı sınayacak bir yarışmanın merkezindeki isim olacak.
Sunuculuğunu komedyen Alex Brooker'ın yapacağı programın, BBC Sport'un YouTube kanalı ve BBC iPlayer üzerinden yayımlanması planlanıyor. Bu proje, Rooney'nin yakın zamanda yayımlanan ve hayranlara ev yaşamına perde arkasından bir bakış sunan belgesel serisi 'The Real Rooneys'in hemen ardından geliyor. BBC tarafından yayımlanan açıklamaya göre yeni program, oyunun arşivlerinin derinliklerine inmeyi hedefliyor.
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Haaland iddiasından ilham alarak
İlginç bir şekilde, bu rekabetçi formatın ilhamının Manchester City forveti Erling Haaland'ın dahil olduğu viral bir andan geldiği görülüyor. Norveçli golcü, daha önce yüksek riskli bir iddianın ardından Rooney'ye New York'taki Hudson Nehri'ni kürek çekerek geçmesi için meydan okumuştu.
Rooney, Norveç'in bir Dünya Kupası maçında Brezilya'yı yenmesi halinde bu görevi tamamlayacağına iddialı bir şekilde söz vermişti. Bu sonuç da İskandinav ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonunda gerçekleşti. Rooney'nin böylesine kamuoyu önündeki bir meydan okumayı yerine getirmesi, Old Trafford'daki ve milli takımdaki oyunculuk kariyerini tanımlayan doğal rekabetçi yönünü gözler önüne serdi.
BBC daha önce son bölümü temmuz ayında yayınlanan 'The Rooney Show'u ekranlara getirmişti, ancak yeni formatın çok daha etkileşimli ve karşı karşıya gelmeye açık olması bekleniyor. Program, İngiliz futbol tarihinin en çok başarı kazanan oyuncularından biri olan Rooney'nin geçmişinden hareketle, hikâye anlatımı için bir çıkış noktası olarak bilgi yarışmasını kullanacak.
Rooney rekabetçi doğası hakkında konuştu
Rooney de projenin kendisi için yarattığı heyecanı dile getirdi ve bu mücadeleyi hafife almayacağını açıkça belirtti. Yeni girişim hakkında konuşan Rooney, "Beni tanıyan herkes ne kadar rekabetçi olduğumu bilir; ister futbol sahasında, ister paddle oynarken, ister golf sahasında, hatta Hudson Nehri'nde kürek çekerken olsun" dedi.
Şöyle devam etti: "Norveç, Brezilya'yı yendikten sonra Erling bana meydan okumamın gereğini yerine getirmem için çağrı yaptığında, geri adım atmam söz konusu olamazdı. Muhtemelen bu yüzden bu seriden bu kadar keyif alacağımı biliyorum. Podcast'i, kişiliğimin o rekabetçi yönünü daha fazla öne çıkaracak şekilde geliştirdik, çünkü insanların bunu görmeyi sevdiğini biliyorum."
- Getty Images
Taraftarların seriden neler bekleyebileceği
Program, basit puan arayışının ötesinde, nostaljiyi tetiklemek ve yakın futbol tarihinin en büyük anlarından bazılarına dair yeni bakış açıları sunmak için tasarlandı. Rooney, birden fazla Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi finalinde forma giydiği için, deneyim birikimi oldukça geniş. Format, belirli sorularla tetiklenen bir geçmişe yolculuğa imkân tanıyor; bu da eski takım arkadaşları, efsane teknik direktörler ve yüksek riskli soyunma odalarının yoğun atmosferine dair anekdotları beraberinde getiriyor.
Programla ilgili düşüncelerini şu sözlerle noktaladı: "Tek bir soru sizi, yıllardır aklınıza gelmeyen bir soyunma odasına, maça ya da ana doğrudan geri götürebilir. Sırada harika konuklarımız var, bolca kahkaha ve müthiş futbol sohbetleri olacak."
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