AFP
Çeviri:
Wayne Rooney, Arsenal galibiyetinin ardından Man City'nin "abartılı" kutlamalarını eleştirdi ve bunun "başlarına bela olabileceğini" düşünüyor
Etihad'da kaos sahneleri
Son düdük çalındığında Manchester'daki atmosfer doruk noktasına ulaştı; City oyuncuları ve taraftarları, dönüm noktası niteliğinde olabilecek bu zaferin tadını çıkarıyordu. Öğleden sonranın en coşkulu anlarından birinde, Gianluigi Donnarumma, kendini affettiren bir performansın ardından ev sahibi taraftarlarla kutlama yapmak için tribünlere atladı.
City taraftarları ayrıca "Londra sokaklarında panik" yazılı provokatif bir pankart açarken, başka bir taraftar ise "şişelenmiş" su kabından içiyormuş gibi yaparak Arsenal'in çöküşünü alaycı bir şekilde taklit etti. Oyuncular hatta bir tur şeref turu attılar; Rooney, bu hareketin Mikel Arteta'nın Arsenal takımına son düzlük için mükemmel bir motivasyon sağlayabileceğini düşünüyor.
- Getty Images Sport
Rooney, erken sevinç gösterilerine karşı uyarıyor
Rooney, Manchester City'nin Premier Lig zirvesine 3 puan yaklaşmasının ardından maç sonrası sergilediği tavırları sert bir dille eleştirdi. Rayan Cherki ve Erling Haaland'ın golleriyle moralleri yüksek olan Etihad ekibi, ancak Rooney, henüz şampiyonluğu garantilememiş bir takım için maçın bitimindeki sahnelerin aşırıya kaçtığını düşünüyor.
BBC Match of the Day programında konuşan eski İngiltere kaptanı, Pep Guardiola'nın takımının kaderi kışkırttığını öne sürdü. Rooney, Pazar akşamı yaptığı açıklamada, "[Kutlamalar] biraz abartılıydı" dedi. "City'nin altı maçı kaldı, bu elbette büyük bir galibiyet. Sadece bunun biraz erken olduğunu ve ileride başlarına bela olabileceğini düşünüyorum."
Arsenal, yenilgiye rağmen yılmıyor
Bu aksilik ve City taraftarlarının alaylarına rağmen, Arsenal kampındaki hava şaşırtıcı derecede iyimser. City kutlama yaparken, Declan Rice'ın sahada kaptan Martin Odegaard'a kısa ve sert bir uyarıda bulunduğu görüldü; Rice kaptanına şöyle dedi: "Henüz bitmedi."
Arteta, maç sonrası basın toplantısında bu mücadele ruhunu yineleyerek şunları söyledi: "Bugün de, bir hafta önceki Çarşamba günü de (şampiyonluğu kazanabileceğimize) inanıyorum çünkü onları (oyuncuları) her gün görüyorum ve sahip olduğumuz seviyeyi biliyorum. Ama bugün daha fazla ikna olmaları gerekiyorsa, bence artık daha ikna oldular. Soyunma odasında bunu konuşuyorlardı. Artık yeni bir lig var. Bir maç eksikleri var. Üç puanlık bir avantajımız ve oynayacağımız beş maç var. Yani her şey hala mümkün."
- AFP
Taç için son geri sayım
İstatistiksel modeller hâlâ Gunners'ın lehine; Opta, Arsenal'in yirmi yılı aşkın süredir ilk lig şampiyonluğunu kazanma olasılığını yüzde 73 olarak gösteriyor. Kalbinde hâlâ bir United taraftarı olan Rooney, kupanın Manchester'ın mavi yarısına değil de Emirates'e gitmesini tercih edeceğini itiraf etti ve artık taraftarların soğukkanlılığını koruması gerektiğine dikkat çekti: "Arsenal taraftarları takımlarının arkasında durmalı ve bunun önemi çok büyük. Oyuncular da gergin olacak, taraftarlar onlara yanlarında olduklarını göstermeli ve tam destek vermeli." City'nin Burnley ile, Arsenal'in ise Newcastle ile karşılaşacağı düşünülürse, psikolojik savaş da sahadaki kadar yoğun geçecek.