Rooney, Slot’tan Salah’ı Liverpool’un Brentford’a karşı oynayacağı sezonun son maçının kadrosu dışında bırakarak ona karşı acımasız bir tavır sergilemesini istedi. Manchester United efsanesi, forvetin sosyal medyada Jürgen Klopp ile özdeşleşen “heavy metal” futboluna geri dönülmesini talep etmesinin ardından Salah’ın sınırı aştığına inanıyor; bu hamle, genel olarak Slot’un mevcut taktik düzenine yönelik doğrudan bir eleştiri olarak yorumlandı.

The Wayne Rooney Show'da konuşan eski İngiltere kaptanı, efsanevi kanat oyuncusunun Merseyside'daki son günlerinde sergilediği davranışlardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Rooney, "Liverpool'da yaptıklarının ve başardıklarının sonunda bunu görmek beni üzüyor" dedi. "Şu anda ortaya çıkıp Slot'a bir kez daha sataşmasının bir anlamı yok. Heavy metal futbol oynamak istiyor, yani aslında Jürgen Klopp'un futbolunu istediğini söylüyor. Artık Mo Salah'ın bu tür bir futbolla başa çıkabileceğini sanmıyorum. Bence o yüksek tempo ve yoğunlukta oynamak için bacakları artık yetmiyor."

"Neredeyse bir el bombası attı ve Arne Slot'a güvenmediğini ve inanmadığını söyledi. Ayrıca gelecek sezon orada olacak takım arkadaşlarını da bu duruma soktu ve onların da bununla başa çıkmak zorunda kalmasını sağladı."