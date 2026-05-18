Getty/GOAL
Çeviri:
Wayne Rooney, Arne Slot'a "saygısızlık" gösterdiği gerekçesiyle "bencil" Mohamed Salah'ı sert bir dille eleştirdi ve Liverpool teknik direktöründen Mısırlı forvetin Anfield'dan ayrılmasına izin vermemesini istedi
Rooney, final maçı öncesinde Salah'ın kadrodan çıkarılmasını istiyor
Rooney, Slot’tan Salah’ı Liverpool’un Brentford’a karşı oynayacağı sezonun son maçının kadrosu dışında bırakarak ona karşı acımasız bir tavır sergilemesini istedi. Manchester United efsanesi, forvetin sosyal medyada Jürgen Klopp ile özdeşleşen “heavy metal” futboluna geri dönülmesini talep etmesinin ardından Salah’ın sınırı aştığına inanıyor; bu hamle, genel olarak Slot’un mevcut taktik düzenine yönelik doğrudan bir eleştiri olarak yorumlandı.
The Wayne Rooney Show'da konuşan eski İngiltere kaptanı, efsanevi kanat oyuncusunun Merseyside'daki son günlerinde sergilediği davranışlardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Rooney, "Liverpool'da yaptıklarının ve başardıklarının sonunda bunu görmek beni üzüyor" dedi. "Şu anda ortaya çıkıp Slot'a bir kez daha sataşmasının bir anlamı yok. Heavy metal futbol oynamak istiyor, yani aslında Jürgen Klopp'un futbolunu istediğini söylüyor. Artık Mo Salah'ın bu tür bir futbolla başa çıkabileceğini sanmıyorum. Bence o yüksek tempo ve yoğunlukta oynamak için bacakları artık yetmiyor."
"Neredeyse bir el bombası attı ve Arne Slot'a güvenmediğini ve inanmadığını söyledi. Ayrıca gelecek sezon orada olacak takım arkadaşlarını da bu duruma soktu ve onların da bununla başa çıkmak zorunda kalmasını sağladı."
- Getty Images Sport
Mısırlı milli futbolcu 'bencil' davranışla suçlandı
Salah, düzenli olarak ilk 11'de yer alamaması üzerine Klopp ve Liverpool'u kendisini "kurban etmekle" suçladıktan sonra sezonun başlarında kadro dışı bırakılmıştı. Salah, kulüp için attığı 257 golle Liverpool forması giyen en büyük oyunculardan biri olmaya devam etse de, Rooney kanat oyuncusunun son dönemdeki davranışlarının kişisel performansındaki düşüşün dikkatini başka yöne çekme girişimi olduğunu düşünüyor. Geçen sezon Premier League şampiyonluğunu kazanıp ligde 29 gol atan Salah, bu sezon tüm turnuvalarda 40 maçta sadece 12 gol atabildi ve Reds ligi beşinci sırada bitirmeye hazırlanıyor.
Rooney, "Bence Salah, çok kötü bir sezon geçirdiği için kendini haklı çıkarmaya ve kendini daha iyi hissetmeye çalışıyor" dedi. "Bu yüzden, bu iki olayda yaptığı şeylerin çok bencilce olduğunu düşünüyorum. Bu çok yazık ve taraftarlar onun tarafında olacak, ancak bence olaya daha derinlemesine bakıldığında ve benzer bir durumda soyunma odasında bulunmuş biri olarak, Mo Salah ne yaptığını çok iyi biliyor."
Slot'tan Anfield'da 'yetkisini kullanması' isteniyor
Sir Alex Ferguson yönetimindeki kendi efsanevi kariyeriyle paralellikler kuran Rooney, Slot’un soyunma odasındaki disiplini sağlamak için otoritesini ortaya koyması gerektiğini öne sürdü. Bir anlaşmazlığın ardından Ferguson’un Old Trafford’daki son maçında kadro dışı bırakıldığını hatırlatan Rooney, ayrılan bir oyuncunun teknik direktörün konumunu daha da tehlikeye atmaması için Anfield’da da benzer bir “otorite gösterisi”nin gerekli olduğunu belirtti.
"Arne Slot olsaydım, son maçta onu stadyuma yaklaştırmazdım," diye ısrar etti Rooney. "Ben de Alex Ferguson'la yaşamıştım bunu. Bir anlaşmazlık ve kavga yaşamıştık ve Alex Ferguson'un Old Trafford'daki son maçında, bu nedenle beni kadroya almamıştı. O senin menajerin. Onun yaptığı gibi ona iki kez alenen saygısızlık edip paçayı kurtaramazsın. İşte bu noktada, ben Arne Slot olsaydım, otoritemi kullanır ve şöyle derdim: Dinle, hoşuna gitse de gitmese de Cumartesi günü buraya yaklaşmayacaksın. Bunu yapacağından gerçekten şüpheliyim, ama bence yapmalı."
Salah'ın yakında ayrılmasıyla ilgili olarak Rooney kararlıydı: "Elbette iyi bir veda hak ediyor ama sadece bunun için mi hak ediyor? Bunu ikinci kez yapıyor. Premier Lig'in en büyük ikonlarından birinin muhtemelen bu durumda Premier Lig'den ayrılması çok yazık."
- AFP
Liverpool'un kimlik krizi ve Slot'un geleceği
Salah'ı çevreleyen tartışmalar, şampiyonluk savunması dramatik bir şekilde çöken Liverpool'un genel bir düşüş döneminin ortasında yaşanıyor. Rooney, sahadaki yoğunluk eksikliğinin sadece sonuçları değil, Anfield'daki atmosferik "korku faktörünü" de etkilediğini ve taraftarların giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Hatta kadrodaki bazı oyuncuların zorlu bir dönem boyunca "işi bırakmış" gibi göründüğünü öne sürdü ve Klopp'a durumu tersine çevirmesi için daha fazla zaman tanınması gerektiğini vurguladı.
"Bence benim için en büyük değişiklik şu: Anfield'a gittiğinizde ilk yapmak istediğiniz şey seyirciyi susturmaktır. Ama bence aslında Liverpool'un pres yapmaması, seyirciyi kendiliğinden susturuyor ve Liverpool taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor," dedi Rooney. "Ve bu benim için çok, çok büyük bir değişiklik. Gitmeli mi kalmalı mı konusunda oldukça kararsızım çünkü geçen sezon ligi kazandı. Bu sezon gördüklerimize bakılırsa, bence biraz daha zaman hak ediyor. Bunu söylemek doğru ya da iyi gelmiyor ama bazı oyuncular iş bırakmış gibi görünüyor ve bunu görürseniz ya da teknik direktör için böyle hissederseniz bu büyük bir sorundur."