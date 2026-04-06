Getty Images Sport
Çeviri:
Watford'un yıldızı, efsanevi teknik direktörle olan "inanılmaz ilişkisini" açıklarken, kalp krizi geçirdikten sonra Edoardo Bove'yi arayan "ilk kişilerden biri"nin Jose Mourinho olduğu ortaya çıktı
Trajedinin ardından Mourinho'nun anında verdiği destek
Daily Mail'e verdiği röportajda Bove, korkunç bayılma olayının hemen ardından Mourinho'nun kendisiyle nasıl iletişime geçtiğini ayrıntılı olarak anlattı. Roma'da birlikte çalıştıkları dönemde Portekizli teknik adamın gözde oyuncusu olan 23 yaşındaki futbolcu, bir yılı aşkın bir süre önce Fiorentina formasıyla Inter'e karşı oynarken kalp durması geçirmişti. Eski patronu hakkında konuşan orta saha oyuncusu, "O, çalıştırdığı her oyuncuyu önemsiyor. Bazılarını diğerlerinden daha fazla! İlk önce bana mesaj attı ama ben kimseye cevap veremedim, o da ailemin numarasını aldı. Onunla inanılmaz bir ilişkim var. Mourinho, benim ve ailem için çok önemli bir kişi" dedi.
- Getty Images Sport
Korkunç bir an ve uzun bir iyileşme süreci
Oyuncu, Serie A sahasında yaşadığı o sarsıcı bayılma olayına rağmen, yaşına yakışmayacak bir olgunlukla bu olaya geriye dönüp bakıyor. Hastane yatağında uyandığında olayın kendisiyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını itiraf eden oyuncu, 12 gün sonra taburcu edildi.
"Hatırladığım son şey, yere düştüğüm an," diye hatırladı. "Ne olduğunu bilmeden hastanede uyandım. Bir araba kazası geçirdiğimi sandım. Olanlardan önce kendimi bir süper kahraman gibi hissediyordum. Bana bir daha futbol oynayamayacağımı söylediler. Bazen 'Ne yapacağım?' diye düşünüyordum. Her şeyin çok kötü gittiği çok zor günler oldu."
İngiltere’de ICD ile yeni bir hayat
Lig kuralları gereği İtalyan kulüplerinin kalp pili (ICD) takılı oyuncuları sahaya sürmesi yasak olduğundan, orta saha oyuncusu kariyerine devam etmek için ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Sonunda Watford’da yeni bir yuva buldu; kulüp, ona özenli bir tıbbi destek programı sağladı. Championship’te mücadele eden bu takım, bir zamanlar azimli oyun stiliyle “sick dog” lakabını kazandığı formuna yeniden kavuşmasına yardımcı oldu.
14 Şubat'taki ilk maçından bu yana sekiz maça çıkan oyuncu, kalp ritmini kontrol altında tutan cihaza artık tamamen alışmış durumda ve şöyle açıklıyor: "Vücudumda yeni bir arkadaşım var. Aynada kendinizde bir değişiklik gördüğünüzde bu acı verici olabilir, ama benim için öyle olmadı. Hiç hayal kırıklığına uğramadım."
- Getty Images Sport
Watford'un orta saha oyuncusunun geleceği ne olacak?
Zorlukları aşan İtalyan oyuncu, artık sezonun geri kalanına odaklanmış durumda. Championship’te Hornets formasıyla sekiz maça çıkan oyuncu, Wrexham’a karşı 3-1 kazanılan maçta uzatma dakikalarının sonlarında çok önemli bir gol attı. Cuma günü Queens Park Rangers deplasmanında ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan oyuncu, Pazartesi günü Charlton ile oynanan maçta ise yedek kulübesinde kaldı.
Watford'un ligde 5 maçı kaldı. 11 Nisan'da Oxford United deplasmanına çıkacak olan takım, 18 Nisan'da ise Sheffield United'ı ağırlayacak. Ardından West Brom, Middlesbrough ve Coventry City ile oynanacak kritik maçlar bekliyor.