"Uzun yıllardır Watford taraftarıyım. Son haftalardaki gerileme beni çok üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı. Bütün bunlara tanık olmak zorunda kalan taraftarlar için gerçekten üzgünüm." Sanatçı, gönül verdiği takımın bir yenilgisinin daha ardından bu sert ve içten sözlerle tepkisini dile getirdi. Vicarage Road'a konuk olan Burnley 25 dakika sonunda 3-0 öndeydi. Maç 4-0 sona erdi. Bu, daha önce 2026'da yalnızca bir lig maçı kazanmış ve neredeyse bir yıldır deplasmanda galip gelememiş olan konuk ekip için önemli bir galibiyetti.





Dionisi'nin Watford'u içinse durum karanlık: Takım ligde üst üste üç maçını, son altı maçının da beşini kaybetti. Taraftarların teknik yönetimi ve kulüp yönetimini yuhalayarak yüksek sesle protesto ettiği Pozzo ailesinin takımı, 2022'den beri Premier League'de yer almıyor ve o tarihten bu yana Championship'te 11. sıranın üzerine hiç çıkamadı.





Dionisi haziran ayından bu yana kulübün teknik direktörü. İki yıllık sözleşme imzaladı ancak şimdi gidişatı tersine çevirmesi gerekiyor. Geçici antrenörler hariç, 2020-21 sezonunun sonundan bu yana kulübün başına geçen 12. teknik direktör. Kadrosunda daha önce Serie A'da forma giymiş Ravaglia, Mlacic, Zemura, Payero, Bove ve Iker Bravo gibi oyuncular bulunuyor.





Elton John ile Watford arasındaki bağ, belirtildiği gibi çok güçlü ve ömür boyu süren bir bağ. Şarkıcı, Hornets takımını çocukluğundan beri takip ediyor ve iki ayrı dönemde kulübün sahibi oldu: 70'li ve 80'li yıllarda, Graham Taylor yönetiminde kulübü dördüncü ligden Division One ikinciliğine ve Avrupa kupalarına katılmaya taşıdı. 90'lı yılların ortasında yeniden kulübün başına geçti. Taylor'ı tekrar göreve getirdikten sonra, kulübün sahipliğini 2002'de devretmeden önce takımı üst üste iki kez lig atlayarak 1999'da Premier League'e taşıdı.





Bugün 79 yaşında olan Elton John, kulüple bağını anlattığı "Watford Forever" adlı kitabını 2024'te yayımladı. Vicarage Road'daki bir tribün bile müzik efsanesinin adını taşıyor.