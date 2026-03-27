"Vuskovic normal değil": HSV'nin yıldızı, Luis Diaz'ın Kolombiyalı takım arkadaşını da şaşkına çevirdi

Vuskovic, savunmadaki güçlü performansının yanı sıra, özellikle kafa vuruşlarındaki üstünlüğüyle rakiplerine korku salıyor; bu özelliği, Bundesliga’da attığı beş golün de önemli bir parçası. Kolombiya maçında ise yaklaşık 25 metreden cesaretini toplayarak şutunu çekti ve top dolambaçlı bir yoldan ağlara gitti.

"Gerçekten şanslıydım. Sol ayağımla uzak mesafeden şut çekmeye çalıştım, top ağlara gitti ve takımın galibiyetine yardımcı oldu, en önemlisi de bu. Milli takımda gol atmak harika bir duygu. Bu tür oyuncularla birlikte oynamayı ve her gün onlarla antrenman yapmayı çok seviyorum," diyen Vuskovic, eski milli forvet Ivan Klasnic'i de hatırlattı: "Bu golü ona ithaf etmek istiyorum, çünkü ne yazık ki bir süredir hastanede yatıyor. Onun için kolay bir dönem değil." Eski Werder Bremen oyuncusu, halihazırda üç böbrek nakli geçirmiş ve son olarak amatör kulüp Croatia Hamburg'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.

Vuskovic ise Hırvatistan tarihine en genç milli golcü olarak adını yazdırdı; 2017'de sadece Luka Ivanusec, şu anda 19 yaşında olan Vuskovic'ten daha gençti. Bu sezonki çıkışını elbette Avrupa'nın devleri de gözden kaçırmadı.