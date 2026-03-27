Tottenham Hotspur'dan HSV'ye kiralanan stoper, Hırvatistan'ın FC Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Luis Diaz'ın da yer aldığı Kolombiya ile oynadığı hazırlık maçında 2-1 galibiyetinde golcü yeteneğini bir kez daha kanıtladı. 6. dakikada uzak mesafeden attığı şutla takımının geçici olarak skoru eşitlemesini sağladı.
"Vuskovic normal değil": HSV'nin yıldızı, Luis Diaz'ın Kolombiyalı takım arkadaşını da şaşkına çevirdi
Maçın ardından Vuskovic sadece "Maçın Adamı" seçilmekle kalmadı, Hırvatistan basını da ondan oldukça etkilendi. Slobodna Dalmacija gazetesi, "Vuskovic sıradan bir oyuncu değil" diye yazdı. Sportske Novosti ise övgülerinde bir adım daha ileri gitti: "Artık her şüpheci, onun Dünya Kupası kadrosuna çok yakın olduğunu görmüştür."
Çünkü Vuskovic, Hırvatistan formasıyla ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktığında, milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic'in onu üçlü savunma hattının merkezinde oynatmasının ardından, dünya sıralamasında 14. sırada yer alan rakibe karşı bir kez daha savunma lideri olarak parladı. Bu, HSV'de lig maçlarında her gün gördüğü bir diziliş.
Vuskovic, Hırvatistan tarihine adını yazdırdı
Vuskovic, savunmadaki güçlü performansının yanı sıra, özellikle kafa vuruşlarındaki üstünlüğüyle rakiplerine korku salıyor; bu özelliği, Bundesliga’da attığı beş golün de önemli bir parçası. Kolombiya maçında ise yaklaşık 25 metreden cesaretini toplayarak şutunu çekti ve top dolambaçlı bir yoldan ağlara gitti.
"Gerçekten şanslıydım. Sol ayağımla uzak mesafeden şut çekmeye çalıştım, top ağlara gitti ve takımın galibiyetine yardımcı oldu, en önemlisi de bu. Milli takımda gol atmak harika bir duygu. Bu tür oyuncularla birlikte oynamayı ve her gün onlarla antrenman yapmayı çok seviyorum," diyen Vuskovic, eski milli forvet Ivan Klasnic'i de hatırlattı: "Bu golü ona ithaf etmek istiyorum, çünkü ne yazık ki bir süredir hastanede yatıyor. Onun için kolay bir dönem değil." Eski Werder Bremen oyuncusu, halihazırda üç böbrek nakli geçirmiş ve son olarak amatör kulüp Croatia Hamburg'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.
Vuskovic ise Hırvatistan tarihine en genç milli golcü olarak adını yazdırdı; 2017'de sadece Luka Ivanusec, şu anda 19 yaşında olan Vuskovic'ten daha gençti. Bu sezonki çıkışını elbette Avrupa'nın devleri de gözden kaçırmadı.
Bayern için çok mu pahalı? Vuskovic, Barça ile görüşmelere başlamış gibi görünüyor
Aslında 2030 yılına kadar Tottenham Hotspur ile sözleşmesi bulunan Vuskovic'i birçok üst düzey kulübün takip ettiği söyleniyor. Ancak artık Spurs için bile fazla gelişmiş gibi görünüyor. Söylentilere göre FC Barcelona, Pini Zahavi'nin menajerliğini yaptığı genç oyuncuyla görüşmeler yürütüyor; Vuskovic, hem başkan Joan Laporta ile iyi ilişkiler kurmuş hem de teknik direktör Hansi Flick ile ilgileniyor.
Real Madrid, Liverpool ve Chelsea'nin de ilgilendiği söyleniyor. FC Bayern Münih ve BVB'nin de Vuskovic'in durumunu yakından takip ettiği söyleniyor, ancak finansal açıdan Barca gibi geride kalacak gibi görünüyor. En azından Alman rekortmen kulüp, şu anda transfer için minimum tutar olarak konuşulan 60 milyon avroyu pek de göze almayacaktır. Zaten stoper ikilisi Dayot Upamecano ve Jonathan Tah'ın şu anda sarsılmaz bir konumu var.
"Halkın mutlaka FC Bayern'e gelmesi gerektiğini düşündüğü her iyi oyuncuyu transfer edemeyiz," dedi spor direktörü Max Eberl bu konuda kısa süre önce ve bu bağlamda onursal başkan Uli Hoeneß ve eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge'nin başını çektiği güçlü denetim kuruluna da atıfta bulundu: "Çünkü o zaman bir ara diğer taraf gelip şöyle der: 'Max, biz para basmıyoruz ki. Kadroyu bu kadar şişiremeyiz.' (...)"
Luka Vuskovic: HSV'deki performans istatistikleri
Yarışma Maçlar Goller Asistler Bundesliga 24 5 1 DFB Kupası 2 - -