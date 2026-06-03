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"Vücut sonsuz değildir" - Portekiz, 41 yaşındaki süperstar Cristiano Ronaldo emekli olmak zorunda kalmadan önce Dünya Kupası'nı kazanmasını istiyor
Mükemmel bir vedanın hayali
Ronaldo, 41 yaşında Portekiz'i altıncı Dünya Kupası'na taşımaya hazırlanırken, yaklaşan emekliliğinin duygusal yükü milli takımın üzerine çökmeye başlıyor. Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) eski milli takım direktörü Godinho, Al-Nassr'ın süperstarının futbolun zirvesindeyken sahneden çekilmesini ve rekorlarla dolu kariyeri boyunca elinden kaçan tek büyük kupayı kazanmasını arzuladığını dile getirdi.
Godinho, bu tecrübeli oyuncunun geleceği hakkında konuşurken, Ronaldo'nun kariyerinin uzunluğunun eşi benzeri görülmemiş olduğunu, ancak yolun sonuna yaklaşıldığını kabul etti. Lusa'ya verdiği röportajda, "Umarım bu büyüklükte bir kupa ile emekli olabilecek durumda olur - ne zaman olacağını bilmiyorum, ama beden sonsuz değil," dedi. "Ancak bu, Portekiz ve diğer Avrupa takımları için kolay olmayacak. Üç ülkede, çok sayıda maça çıkmış oyuncularla oynayanlar, bu zorlukları nasıl yöneteceklerini bilmeliler, üstelik uzak mesafe de bu zorluğu artırıyor."
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Kuzey Amerika'daki en büyük zorluk
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası, Avrupa takımları için seyahat zorlukları ve iklim değişiklikleri nedeniyle tarihin en zorlu turnuvalarından biri olarak görülüyor. Godinho, Portekiz'in, zorlu kulüp sezonlarının ardından oyuncuları kaçınılmaz olarak etkileyecek yorgunluğun üstesinden gelmek için kusursuz bir şekilde hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Godinho, Amerika kıtasına geçişin, kendi evlerine daha yakın yerlerde düzenlenen son turnuvalara kıyasla Avrupa ülkeleri için önemli bir dezavantaj oluşturduğunu belirtti.
Godinho, "Dünya Kupası zor geçecek... çünkü oyuncular yorgun olacaklar" diye ekledi. "Kıtanın değişmesi bir dezavantaj, diğer kıtalardaki ülkeler için de öyle olacak. En güçlü takımların oyuncuları büyük kulüp turnuvalarında oynuyor ve oraya yorgun geliyorlar. Buna uzun yolculuklar, program değişiklikleri ve iklim de ekleniyor; bunların hepsi performansı etkiliyor. Dikkatli bir hazırlık gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde oynamak Almanya'da oynamaktan çok daha zor."
Ronaldo’nun olağanüstü yükselişine dair bir değerlendirme
FPF bünyesinde 50 yıl geçiren Godinho, Ronaldo’nun milli takımdaki tüm serüvenini ilk elden izledi. 2003 yılının ilk günlerini hatırlayarak, o zamanlar henüz bir genç olan Ronaldo’nun Luis Figo, Rui Costa ve Fernando Couto gibi efsanelerle birlikte oynamak üzere kadroya katıldığını anlattı. Godinho’ya göre, bu ortam, forvetin zirvede geçirdiği yirmi yıllık kariyerini şekillendiren “kazanma zihniyetinin” oluşmasında hayati bir rol oynadı.
"Cristiano ile çalışmak zor değildi. Ronaldo, 18 yaşında Kazakistan'a karşı oynadı. Ancak, bulunduğu konumun önemini anlamasına çok yardımcı olan bir grup oyuncu vardı," dedi Godinho. Genç oyuncunun her zaman "olağanüstü" olduğunu ve soyunma odasındaki daha deneyimli isimlerden "sert sözler" duymak zorunda kalsa bile tavsiyeleri çabuk benimsediğini ekledi.
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2026 Finali'ne giden yol
Portekiz’in zafer arayışı K Grubu’nda başlıyor; takım, 17 Haziran’da Houston’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Açılış maçında alınacak bir galibiyetin ivme kazanmak açısından hayati öneme sahip olduğu düşünülse de Godinho, taraftarlara Selecao’nun Euro 2016’daki başarılı performansının, yavaş bir başlangıcın hayalleri mutlaka sona erdirmediğini kanıtladığını hemen hatırlattı. Açılış maçının ardından Portekiz, grup aşamasını tamamlarken Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak.
Godinho, "İlk maç her zaman çok önemlidir" dedi. "Her şey ruh haline, yorgunluğa ve zihniyete bağlıdır, ancak oyuncularımız ve organizasyonel kapasitemizle bunu başarabileceğimize inanıyorum, ancak kazanacağımızı söylemek için henüz erken." Odak noktası hala 2026'da olsa da, Ronaldo'nun vücudu artık yeter dediği anda kupayı kaldırmasını görmek hayali devam ediyor.