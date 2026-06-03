"Vücut sonsuz değildir" - Portekiz, 41 yaşındaki süperstar Cristiano Ronaldo emekli olmak zorunda kalmadan önce Dünya Kupası'nı kazanmasını istiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası, Avrupa takımları için seyahat zorlukları ve iklim değişiklikleri nedeniyle tarihin en zorlu turnuvalarından biri olarak görülüyor. Godinho, Portekiz'in, zorlu kulüp sezonlarının ardından oyuncuları kaçınılmaz olarak etkileyecek yorgunluğun üstesinden gelmek için kusursuz bir şekilde hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Godinho, Amerika kıtasına geçişin, kendi evlerine daha yakın yerlerde düzenlenen son turnuvalara kıyasla Avrupa ülkeleri için önemli bir dezavantaj oluşturduğunu belirtti.

Godinho, "Dünya Kupası zor geçecek... çünkü oyuncular yorgun olacaklar" diye ekledi. "Kıtanın değişmesi bir dezavantaj, diğer kıtalardaki ülkeler için de öyle olacak. En güçlü takımların oyuncuları büyük kulüp turnuvalarında oynuyor ve oraya yorgun geliyorlar. Buna uzun yolculuklar, program değişiklikleri ve iklim de ekleniyor; bunların hepsi performansı etkiliyor. Dikkatli bir hazırlık gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde oynamak Almanya'da oynamaktan çok daha zor."