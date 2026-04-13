AFP
Çeviri:
Vücut dili uzmanı, "son derece öfkeli" Arsenal teknik direktörünün davranışlarına ilişkin yorumlarda bulunurken, Mikel Arteta "kovulacağını düşünüyor"
İş güvencesine ilişkin endişeler
Arsenal’in lig mücadelesi, Bournemouth’a karşı evinde aldığı 2-1’lik ağır yenilgi de dahil olmak üzere son dört maçında üst üste üç mağlubiyet almasının ardından kritik bir dönemeç noktasına geldi. Bu düşüş, bu sezon tüm turnuvalarda oynadığı ilk 49 maçta sadece üç mağlubiyet alan takım için önemli bir gerileme anlamına geliyor. "İnsan Yalan Dedektörü" olarak da bilinen davranış analisti Darren Stanton, Arteta'nın maç sonrası davranışlarının, daha önce rahat bir liderlik pozisyonunda olmasına rağmen şu anda zor durumda olduğunu düşünen bir teknik direktörün tavırlarını yansıttığını öne sürüyor.
Arteta, Bournemouth'a karşı alınan yenilginin ardından öfkeyle ayrıldı
Stanton'a göre, Arsenal teknik direktörü hafta sonu yaşanan başarısızlığın ardından düzenlediği basın toplantısında, stresin ve bastırılmış öfkenin bariz fizyolojik belirtilerini sergiledi. Analiz, artan hayal kırıklığıyla başa çıkarken profesyonel kalmak için verdiği yoğun içsel mücadelenin göstergesi olan dudaklarını sıkma gibi belirli sözsüz ipuçlarına dikkat çekti.
OLBG için İspanyol teknik direktörün basın toplantısını analiz eden Stanton, şöyle açıkladı: “Mikel Arteta, beden dili analisti açısından harika bir röportaj verdi. Onun gerçek öfke ifadelerini gördük. Bournemouth maçında yaşananlar nedeniyle takıma karşı kesinlikle öfkeliydi, ancak bu sadece bu sonucun bir yansıması değil. Son mağlubiyetten önce bile, son maçlarda takımın geldiği durumdan dolayı çok öfkeli. Ancak Arteta aslında kendini tutuyordu. Söyleyemeyeceğini bildiği şeyleri söylemek istediği anlarda dudaklarını bastırdığını görebiliyoruz; bu da, ağzından bir şey kaçırmamak için dudaklarını kontrol etmeye çalıştığını gösteriyor.”
İçsel sıkıntı belirtileri
Analiz ayrıca, şampiyonluk yarışının yarattığı baskı ve kadroya yapılan önemli mali yatırımların Arteta’yı özellikle savunmasız hissettirdiğini ortaya koyuyor. Stanton, teknik direktörün artan göz kırpma sıklığı ve küçümseyici ifadelerinin, Emirates Stadyumu’ndaki görev süresine dair güven eksikliğine işaret ettiğini belirtti.
Teknik direktörün mevcut durumuna ilişkin endişe sinyallerini detaylandıran Stanton, şunları ekledi: “Bournemouth'a karşı alınan bu yenilginin, teknik direktör olarak onu iyi bir duruma sokmayacağını bildiğini görebiliyoruz. Dudaklarını ısırması, neredeyse iki katına çıkan göz kırpma sıklığı ve kendi durumuna ilişkin açık stres ve endişe belirtileri görüyoruz. Baskı hissediyor.
"Açıkça küçümseme ifadeleri de var. Arsenal takımının sadece birkaç hafta önceki durumu, istediği oyunculara harcanan para ve bunun açık belirtileri göz önüne alındığında, bu gidişle kovulacağını düşünüyor. Arteta'nın duygularında büyük bir içsel değişim yaşandığı açık. Sanki zihinsel olarak bir o yana bir bu yana dolaşıyor, tüm bu endişe, hayal kırıklığı ve öfkeyi dışa vuruyor. Arteta, çok uzun süre daha burada kalacağına inanmayan birinin tüm sinyallerini veriyor."
Şampiyonluk yarışı için kritik dönem
Arteta, bir maç eksiği olan City karşısında Arsenal'in altı puanlık üstünlüğünü korumak için son dört maçta sadece bir galibiyet alabilen kötü gidişatı durdurmak zorunda. Önümüzdeki Pazar günü Etihad'da oynanacak kritik karşılaşmanın ardından, Gunners Nisan ayı sonunda Newcastle United ile karşılaşacak, ardından Mayıs ayında Fulham, West Ham, Burnley ve Crystal Palace ile yoğun bir fikstür bekliyor. Ligde 21 galibiyet getiren formunu yeniden yakalayamazsa, bu yoğun şampiyonluk yarışının baskısı zirveye ulaştığında yönetim kurulunun sabrı onarılamaz şekilde tükenebilir.