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"Vücudumu dinlemem gerekiyordu" diyen Luka Modric, AC Milan'la sözleşme uzatma konusunda konuştu ve sezonun feci çöküşünü açıkladı
Oyunun fiziksel gereksinimlerini dinlemek
Modric, Milan’daki kalış süresini uzatma kararı almadan önce karşı karşıya kaldığı psikolojik ve fiziksel engellere dair bir fikir verdi. Efsanevi Hırvat orta saha, kulübün 2025-26 sezonunu çalkantılı bir şekilde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde edememesine rağmen kısa süre önce San Siro’da bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. La Gazzetta dello Sport’a konuşan eski Ballon d’Or kazananı, asıl endişesinin kendi standartlarından ya da kulübün beklentilerinden ödün vermeden hâlâ en üst seviyede mücadele edip edemeyeceğinden emin olmak olduğunu açıkladı.
Müzakerelerin zamanlamasını değerlendiren Modric, şunları söyledi: “Aklımda hep bir yıl daha devam etmek istediğimi biliyordum. Sözleşmeyi aralık gibi erken bir tarihte imzalayabilirdim ama istemedim, vücudumu dinlemeye ihtiyacım vardı. Nasıl hissettiğimi ve oynamaya devam etmek için aynı tutkuya sahip olup olmadığımı anlamam gerekiyordu. En önemli şey buydu ve sonunda cevaplar beklediğim gibiydi: Hâlâ kendimi iyi hissediyorum, o tutkuya sahibim ve devam etmek için ihtiyaç duyduğum diğer her şeye de sahibim. Yönetimin beni hâlâ burada istediğini gördüğümde başka hiçbir şüphem kalmadı.”
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2025-26 çöküşünün analizi
2025-26 sezonu, Rossoneri için tam bir iniş çıkış hikâyesiydi; takım yılın büyük bölümünde, sezonu şampiyon tamamlayan Inter'in en önemli takipçisi oldu. Ancak sezonun son haftalarındaki felaket form düşüşü, onların beşinciliğe kadar gerilemesine yol açtı ve Modric'in de kabul ettiği gibi bu sonuç tüm kadro için son derece acı vericiydi. Orta saha oyuncusu, sezonun en kritik döneminde onu sahalardan uzak bırakan elmacık kemiği kırığı nedeniyle son bölümde takıma katkı verememiş olmaktan özellikle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Takım sahada liderlik ve yaratıcılık konusunda zorlanırken onun yokluğu fazlasıyla hissedildi.
"Geri döndüğüm için çok mutluyum, geçen yıl çok keyif aldım. Ne yazık ki sezonu iyi bitiremedik ve asgari hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi bileti alamadık, bu da oldukça sinir bozucu. Sezon sonunda en önemli maçlarda bir sakatlık nedeniyle takıma yardımcı olamamış olmak beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden geri dönmek istedim ve umarım daha iyi bir sezon geçirip Milan ile kazanırım," dedi.
Ölümcül hatayı tespit etmek
Modric, takımın nerede yolunu kaybettiği konusunda açık konuştu ve ilk dörde girmenin kesinleştiği düşünüldüğünde rehavetin soyunma odasına sızmış olabileceğini öne sürdü. Milan, aylar boyunca ikinci sırada rahat görünüyordu ancak odak kaybı sonlarını hazırladı. Hırvat oyuncu, psikolojik kırılmanın Lazio'ya karşı oynanan kritik maçın ardından yaşandığına ve takımın daha sonra Avrupa'daki konumunu güvence altına almak için gereken yoğunluğu korumakta zorlandığına inanıyor.
Modric, “Bunu yapmanın tek yolu hatalarımızdan ders çıkarmak: Lazio'ya karşı oynadığımız o maça kadar üst sıralardaydık, şampiyonluk için mücadele ediyorduk, sonra ligin kazanılmasının zor olacağını fark ettik ve belki biraz düştük, belki de zaten Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuzdan emin hissediyorduk. Hata yaptık” dedi.
- Getty Images
Emekliliğin önünde tutku
Modric'in beklentilerin altında kalan Dünya Kupası performansı ve Milan'ın ligi beşinci sırada bitirmesinin, bazı çevrelerin öne sürdüğü gibi onun kramponlarını asmasına yol açabileceği yönündeki görüşlere rağmen, 40 yaşındaki oyuncu hâlâ tamamen motive durumda. Bunun sadece kariyerini kötü bir notla noktalamamak için kalma kararı olduğu fikrini reddeden Modric, San Siro tribünleriyle ve kulüp yönetimiyle kurduğu bağın kariyerini sürdürmesindeki temel itici güç olduğunu vurguladı. Modric için oyundan aldığı keyif ve Milan taraftarından gördüğü sıcaklık, kariyerinin son bölümüne dair her türlü anlatıdan çok daha önemli.
"Hayır, buradayım çünkü burada harika zaman geçirdim, kulüp ve taraftarlar bana çok sevgi gösterdi ve kalmayı seçmemin ilk nedeni bu. Kulüp de gerçekten beni burada istediğini gösterdi ve bu güzel. Hâlâ aynı tutkuya, her zamanki aynı arzuya sahibim ve futbol oynamaya, keyif almaya devam etmeyi düşünüyorum. Burası benim için en iyi yer ve umarım geçen yıl Milan'a verdiğimin aynısını verebilirim, takım olarak daha iyi bir sezon geçiririz, kesinlikle daha iyi bir son olur," diyerek sözlerini tamamladı Modric.
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