Modric, Milan’daki kalış süresini uzatma kararı almadan önce karşı karşıya kaldığı psikolojik ve fiziksel engellere dair bir fikir verdi. Efsanevi Hırvat orta saha, kulübün 2025-26 sezonunu çalkantılı bir şekilde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde edememesine rağmen kısa süre önce San Siro’da bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. La Gazzetta dello Sport’a konuşan eski Ballon d’Or kazananı, asıl endişesinin kendi standartlarından ya da kulübün beklentilerinden ödün vermeden hâlâ en üst seviyede mücadele edip edemeyeceğinden emin olmak olduğunu açıkladı.

Müzakerelerin zamanlamasını değerlendiren Modric, şunları söyledi: “Aklımda hep bir yıl daha devam etmek istediğimi biliyordum. Sözleşmeyi aralık gibi erken bir tarihte imzalayabilirdim ama istemedim, vücudumu dinlemeye ihtiyacım vardı. Nasıl hissettiğimi ve oynamaya devam etmek için aynı tutkuya sahip olup olmadığımı anlamam gerekiyordu. En önemli şey buydu ve sonunda cevaplar beklediğim gibiydi: Hâlâ kendimi iyi hissediyorum, o tutkuya sahibim ve devam etmek için ihtiyaç duyduğum diğer her şeye de sahibim. Yönetimin beni hâlâ burada istediğini gördüğümde başka hiçbir şüphem kalmadı.”