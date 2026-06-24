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Vozinha transfer mi oluyor? Yeşil Burun Adaları kalecisi, İspanya’ya karşı Dünya Kupası’nda gösterdiği kahramanlıkların ardından ikinci lig kulübüne teklif edildi
Ceará’ya Dünya Kupası yıldızı teklif edildi
Tecrübeli kaleci, 15 Haziran’daki açılış maçında Yeşil Burun Adaları’nın Avrupa devi İspanya’yı 0-0 berabere tutmasının ardından bir gecede gündeme oturdu. Vozinha, yedi kritik kurtarışla – bunlardan altısı ceza sahası içinden geldi – maçın tartışmasız yıldızı oldu.
Bu etkileyici performansın ardından, Vozinha'nın temsilcileri, Serie B sezonunun geri kalanı için olası bir transferi görüşmek üzere Ceará kulübüyle temasa geçti. Jangadeiro'nun daha sonra Globo tarafından da doğrulanan ilk haberine göre, kaleci bu transferi çok istiyordu. Ceará, kısa süre önce Daniel Paulista'yı yeni teknik direktörü olarak atadı ve yönetim, transferleri sonuçlandırmak için hızla çalışıyor.
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Brezilyalı kulüp, transfer teklifini reddetti
Temsilcilerinin yoğun ilgisine rağmen, Ceará bu transferi gerçekleştirmeme kararı aldı. Yönetim kurulu, bu yıl 40 yaşına giren kaleci için resmi görüşmeler başlatma niyetinde olmadığını gösterdi; mevcut seçeneklerine sadık kalmayı tercih ediyorlar.
Ceará, şu anda Serie B tablosunun alt yarısında yer alıyor ve kaleci kadrosunun zaten yeterli olduğunu düşünüyor. Bu arada Vozinha, bu hafta Uruguay ile oynanan heyecan verici 2-2 berabere biten maçta Dünya Kupası serüvenine devam etti. Her ne kadar ellerini çok fazla kullanmasa da, 39 top dokunuşu ve iki top uzaklaştırma ile ülkesinin turnuvada yenilmezliğini korumasına yardımcı oldu.
Tarihi isim ve H Grubu’ndaki olası kombinasyonlar
Dünya Kupası’ndaki başarılarından önce Vozinha, Portekiz ikinci ligindeki GD Chaves takımında oynuyordu ve geçen sezon 19 maça çıkmıştı. İlginç bir şekilde, gerçek adı, 1986 Dünya Kupası’nda Brezilya milli takımında yıldızlaşan ünlü Brezilyalı sağ bek Josimar’a doğrudan bir saygı duruşu niteliğindedir.
Brezilya'ya transfer olasılığı gündemde olmasa da, şu anki tüm odak noktası milli takım görevleridir. Yeşil Burun Adaları, iki etkileyici beraberliğin ardından H Grubu'nda şu anda iki puana sahiptir. Son 32 turuna yükselmeyi garantilemek için, grup aşamasının belirleyici son maçında, şu anda bir puanla grubun son sırasında yer alan Suudi Arabistan'ı yenmeleri gerekiyor.
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Ceará ve Yeşil Burun Adaları için gelecek planları
Geleceğe bakıldığında, Ceará Başkanı João Paulo Silva, kulübün 20 Temmuz’da başlayacak transfer dönemi öncesinde beş yeni oyuncuyla anlaşmaya vardığını doğruladı. Vozinha’ya gelince, tüm dikkatini Suudi Arabistan ile oynanacak belirleyici maça vermiş durumda. Bir galibiyet, Yeşil Burun Adaları’na tarihi bir eleme turu bileti kazandıracak ve bu da kahraman veteran kalecinin ilgisini çeken kulüp sayısını daha da artırabilir.