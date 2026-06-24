Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP
Moataz Elgammal

Çeviri:

Vozinha transfer mi oluyor? Yeşil Burun Adaları kalecisi, İspanya’ya karşı Dünya Kupası’nda gösterdiği kahramanlıkların ardından ikinci lig kulübüne teklif edildi

Vozinha
Yeşil Burun Adaları
Transfers
Chaves
Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Ceara
2. Lig

“Vozinha” lakabıyla tanınan Yeşil Burun Adaları kalecisi Josimar José Évora Dias, Dünya Kupası’ndaki muhteşem performanslarının ardından Brezilya Serie B ekibi Ceará’ya teklif edildi. Tecrübeli kaleci, İspanya ile oynanan tarihi beraberlik maçında yedi kurtarış yaparak dünya çapında dikkatleri üzerine çekmişti; ancak Güney Amerika kulübünün, bu oyuncuyu kadrosuna katma fırsatını reddettiği bildiriliyor.

  • Ceará’ya Dünya Kupası yıldızı teklif edildi

    Tecrübeli kaleci, 15 Haziran’daki açılış maçında Yeşil Burun Adaları’nın Avrupa devi İspanya’yı 0-0 berabere tutmasının ardından bir gecede gündeme oturdu. Vozinha, yedi kritik kurtarışla – bunlardan altısı ceza sahası içinden geldi – maçın tartışmasız yıldızı oldu.

    Bu etkileyici performansın ardından, Vozinha'nın temsilcileri, Serie B sezonunun geri kalanı için olası bir transferi görüşmek üzere Ceará kulübüyle temasa geçti. Jangadeiro'nun daha sonra Globo tarafından da doğrulanan ilk haberine göre, kaleci bu transferi çok istiyordu. Ceará, kısa süre önce Daniel Paulista'yı yeni teknik direktörü olarak atadı ve yönetim, transferleri sonuçlandırmak için hızla çalışıyor.


    • Reklam
  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brezilyalı kulüp, transfer teklifini reddetti

    Temsilcilerinin yoğun ilgisine rağmen, Ceará bu transferi gerçekleştirmeme kararı aldı. Yönetim kurulu, bu yıl 40 yaşına giren kaleci için resmi görüşmeler başlatma niyetinde olmadığını gösterdi; mevcut seçeneklerine sadık kalmayı tercih ediyorlar.

    Ceará, şu anda Serie B tablosunun alt yarısında yer alıyor ve kaleci kadrosunun zaten yeterli olduğunu düşünüyor. Bu arada Vozinha, bu hafta Uruguay ile oynanan heyecan verici 2-2 berabere biten maçta Dünya Kupası serüvenine devam etti. Her ne kadar ellerini çok fazla kullanmasa da, 39 top dokunuşu ve iki top uzaklaştırma ile ülkesinin turnuvada yenilmezliğini korumasına yardımcı oldu.

  • Tarihi isim ve H Grubu’ndaki olası kombinasyonlar

    Dünya Kupası’ndaki başarılarından önce Vozinha, Portekiz ikinci ligindeki GD Chaves takımında oynuyordu ve geçen sezon 19 maça çıkmıştı. İlginç bir şekilde, gerçek adı, 1986 Dünya Kupası’nda Brezilya milli takımında yıldızlaşan ünlü Brezilyalı sağ bek Josimar’a doğrudan bir saygı duruşu niteliğindedir.

    Brezilya'ya transfer olasılığı gündemde olmasa da, şu anki tüm odak noktası milli takım görevleridir. Yeşil Burun Adaları, iki etkileyici beraberliğin ardından H Grubu'nda şu anda iki puana sahiptir. Son 32 turuna yükselmeyi garantilemek için, grup aşamasının belirleyici son maçında, şu anda bir puanla grubun son sırasında yer alan Suudi Arabistan'ı yenmeleri gerekiyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

    Ceará ve Yeşil Burun Adaları için gelecek planları

    Geleceğe bakıldığında, Ceará Başkanı João Paulo Silva, kulübün 20 Temmuz’da başlayacak transfer dönemi öncesinde beş yeni oyuncuyla anlaşmaya vardığını doğruladı. Vozinha’ya gelince, tüm dikkatini Suudi Arabistan ile oynanacak belirleyici maça vermiş durumda. Bir galibiyet, Yeşil Burun Adaları’na tarihi bir eleme turu bileti kazandıracak ve bu da kahraman veteran kalecinin ilgisini çeken kulüp sayısını daha da artırabilir.

Dünya Kupası
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA