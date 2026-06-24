Vozinha transfer mi oluyor? Yeşil Burun Adaları kalecisi, İspanya’ya karşı Dünya Kupası’nda gösterdiği kahramanlıkların ardından ikinci lig kulübüne teklif edildi

Temsilcilerinin yoğun ilgisine rağmen, Ceará bu transferi gerçekleştirmeme kararı aldı. Yönetim kurulu, bu yıl 40 yaşına giren kaleci için resmi görüşmeler başlatma niyetinde olmadığını gösterdi; mevcut seçeneklerine sadık kalmayı tercih ediyorlar.

Ceará, şu anda Serie B tablosunun alt yarısında yer alıyor ve kaleci kadrosunun zaten yeterli olduğunu düşünüyor. Bu arada Vozinha, bu hafta Uruguay ile oynanan heyecan verici 2-2 berabere biten maçta Dünya Kupası serüvenine devam etti. Her ne kadar ellerini çok fazla kullanmasa da, 39 top dokunuşu ve iki top uzaklaştırma ile ülkesinin turnuvada yenilmezliğini korumasına yardımcı oldu.