Birçok kişiyi şaşırtan bir hamle ile Şili’nin dev kulübü Colo-Colo, futbol dünyasında daha çok “Vozinha” olarak tanınan Josimar Dias’ı kadrosuna kattığını duyurdu. 40 yaşındaki kaleci, önceki sözleşmesinin süresinin dolmasının ardından serbest oyuncu olarak kulübe katılarak, basında yer alan haberlere göre 18 aylık bir sözleşmeye imza attı. Liga de Primera'yı 34 kez, Copa Libertadores'u ise bir kez kazanan Şili ekibi, yeni transferini sosyal medyada şu basit mesajla karşıladı: "Hoş geldin. Seni bekliyoruz."

Tecrübeli kaleci, köklü bir tarihe sahip ve şu anda ulusal futbolda hakimiyet kuran bir kulübe katılıyor. Colo-Colo, Şili ligi tablosunun zirvesinde rahat bir konumda bulunuyor ve rakibi Club Deportivo Universidad Católica'ya karşı 13 puanlık bir avantaj sağlıyor. Vozinha'yı kadrosuna katan kulüp, yaşına rağmen hâlâ en üst düzey uluslararası rekabetin içinde yer alabileceğini kanıtlamış bir oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. Bu transfer, Vozinha'nın geleceğine dair spekülasyonları sona erdirdi; oyuncu, MLS ekibi Inter Miami'nin potansiyel ilgisi de dahil olmak üzere birçok kulüple anılmıştı.



