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Vozinha’nın yeni kulübü belli oldu! Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası’nda büyük ses getiren yıldızı, Inter Miami ile ilgili söylentilerin ardından bedelsiz transferini tamamladı
Güney Amerika’nın dev kulüpleri, tecrübeli kaleciyi kadrolarına katmak için harekete geçti
Birçok kişiyi şaşırtan bir hamle ile Şili’nin dev kulübü Colo-Colo, futbol dünyasında daha çok “Vozinha” olarak tanınan Josimar Dias’ı kadrosuna kattığını duyurdu. 40 yaşındaki kaleci, önceki sözleşmesinin süresinin dolmasının ardından serbest oyuncu olarak kulübe katılarak, basında yer alan haberlere göre 18 aylık bir sözleşmeye imza attı. Liga de Primera'yı 34 kez, Copa Libertadores'u ise bir kez kazanan Şili ekibi, yeni transferini sosyal medyada şu basit mesajla karşıladı: "Hoş geldin. Seni bekliyoruz."
Tecrübeli kaleci, köklü bir tarihe sahip ve şu anda ulusal futbolda hakimiyet kuran bir kulübe katılıyor. Colo-Colo, Şili ligi tablosunun zirvesinde rahat bir konumda bulunuyor ve rakibi Club Deportivo Universidad Católica'ya karşı 13 puanlık bir avantaj sağlıyor. Vozinha'yı kadrosuna katan kulüp, yaşına rağmen hâlâ en üst düzey uluslararası rekabetin içinde yer alabileceğini kanıtlamış bir oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. Bu transfer, Vozinha'nın geleceğine dair spekülasyonları sona erdirdi; oyuncu, MLS ekibi Inter Miami'nin potansiyel ilgisi de dahil olmak üzere birçok kulüple anılmıştı.
- AFP
Kuzey Amerika’da Dünya Kupası’nın mirası
Vozinha, Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası’nda tarihi bir performans sergileyerek son 32 turuna yükselmesi sırasında adını duyurdu. Takımın açılış maçında, turnuvanın sonradan şampiyonu olacak İspanya’ya karşı çekişmeli bir şekilde berabere kaldıkları karşılaşmada, Vozinha yedi muhteşem kurtarışa imza attı. Bu performansıyla, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında kalesini gole kapatan en yaşlı kaleci unvanını elde etti. Mavi Köpekbalıkları, grup aşaması boyunca onun tecrübesine büyük ölçüde güvendi ve güçlerinin çok ötesinde bir performans sergileyerek eleme turlarına yükseldi.
Bu tecrübeli oyuncunun performansları sadece sahada takımına yardımcı olmakla kalmadı; onu bir gecede küresel bir ünlülüğe dönüştürdü. Turnuva başlamadan önce mütevazı bir rakam olan 50.000 olan Instagram takipçi sayısı, İspanya maçı sonrasında neredeyse 14 milyona fırladı. Şili’de sözleşme imzaladığı tarihte bu rakam, inanılmaz bir şekilde 29,5 milyon takipçiye kadar yükseldi. Sosyal medyadaki bu düzeyde bir etkileşim, Kuzey Amerika’daki turnuva sırasında yarattığı muazzam kültürel etkiyi gözler önüne seriyor.
Eleme turlarında GOAT’ı mağlup etmek
Vozinha’nın turnuvadaki en parlak anı, belki de son şampiyon Arjantin ile oynanan 32’li tur karşılaşmasında yaşandı. Tarafsız taraftarları bile büyüleyen bu maçta, Yeşil Burun Adaları kalecisi toplamda sekiz şutu kurtararak kahramanca bir performans sergiledi. En önemlisi, bu kurtarışların dördü Lionel Messi'ye karşıydı; bunlardan biri de Inter Miami yıldızının meşhur serbest vuruşunu muhteşem bir şekilde engellemesiydi. Tüm çabalarına rağmen, Yeşil Burun Adaları sonunda Albiceleste'ye karşı 3-2'lik bir mağlubiyet aldı.
Maçtan sonra konuşan Vozinha, Messi ile yaşadığı ve sonsuza kadar hafızasında kalacağını söylediği dokunaklı bir anı paylaştı: "Maçtan sonra Messi’nin yanına gittim. Bana sarıldı ve şöyle dedi: ‘Harikasın. Halkın seninle gurur duymalı.’ Bu benim için inanılmaz bir an oldu." Kaleci, Arjantinli kaptandan forma değiş tokuşu yapmayı istediğini ve Messi’nin de kabul ettiğini ekledi: "Ona teşekkür ettim ve ‘Teşekkürler, Leo. Sen en iyisin’ dedim. Sonra forma değiş tokuşu yapabilir miyiz diye sordum. Leo, röportajdan sonra tünellerde bana vereceğini söyledi."
- AFP
Alt liglerden Dünya Kupası En İyi 11’ine
Turnuva boyunca sergilediği istikrarlı performans, FIFA’nın onu Dünya Kupası’nın resmi En İyi 11’ine seçmesiyle ödüllendirildi. Bu, önceki üç sezonu Portekiz futbolunun ikinci ligindeki G.D. Chaves takımında geçirmiş bir oyuncu için olağanüstü bir başarıydı. İkinci kez kalesini gole kapatmayı başardığı Suudi Arabistan maçı da dahil olmak üzere, dünyanın en korkulan forvetlerine karşı soğukkanlılığını koruma becerisi, onun savunmanın gerisinden takımı yönetebilecek birinci sınıf bir profesyonel olduğunu kanıtladı.
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