Vozinha, Inter Miami, Yeşil Burun Adaları’nın kahramanını gözüne kestirmiş. Üstelik onun adını taşıyan bir yumuşakça da var

Tamamen bilinmeyen bir isimden dünya çapında bir fenomene. 40 yaşındaki Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, Dünya Kupası’nın en önemli isimlerinden biri oldu; belirleyici kurtarışlarıyla Yeşil Burun Adaları’nı İspanya ve Uruguay’a karşı aldığı beraberlikler sayesinde son 16 turuna taşıdı ve dünya şampiyonu Arjantin’i büyük zorluklara sokarak maçı uzatmalara götürdü.





İspanya ve Arjantin karşısında toplam 15 kurtarışla taçlandırdığı performansları, ona eşi görülmemiş bir popülerlik kazandırdı: Bugün Instagram’da 28 milyon takipçisi bulunan Vozinha, Neuer ve Courtois gibi yıldızları geride bırakarak dünyanın en çok takip edilen kalecisi oldu.



