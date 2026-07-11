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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Vozinha, Inter Miami, Yeşil Burun Adaları’nın kahramanını gözüne kestirmiş. Üstelik onun adını taşıyan bir yumuşakça da var

Vozinha
Inter Miami CF
Yeşil Burun Adaları
Transfers

Vozinha için ne büyük bir medya yankısı: transfer söylentileri ve onun adını taşıyan bir yumuşakça

Tamamen bilinmeyen bir isimden dünya çapında bir fenomene. 40 yaşındaki Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, Dünya Kupası’nın en önemli isimlerinden biri oldu; belirleyici kurtarışlarıyla Yeşil Burun Adaları’nı İspanya ve Uruguay’a karşı aldığı beraberlikler sayesinde son 16 turuna taşıdı ve dünya şampiyonu Arjantin’i büyük zorluklara sokarak maçı uzatmalara götürdü.


İspanya ve Arjantin karşısında toplam 15 kurtarışla taçlandırdığı performansları, ona eşi görülmemiş bir popülerlik kazandırdı: Bugün Instagram’da 28 milyon takipçisi bulunan Vozinha, Neuer ve Courtois gibi yıldızları geride bırakarak dünyanın en çok takip edilen kalecisi oldu.


  • INTER MIAMI, VOZINHA HAKKINDA

    Bu arada, Chaves'teki macerasının sona ermesinin ardından serbest kalan tecrübeli oyuncu, birçok kulübün radarına girdi. En önde David Beckham'ın Inter Miami'si yer alıyor, ancak Brezilya'dan Avaí ve Atlético Goianiense kulüpleri de ilgilerini dile getirdi. Bu arada Vozinha, kariyerinin bir sonraki durağını seçmeyi beklerken, aniden kazandığı şöhreti tadını çıkarıyor.


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  • VOZINHA YUMUŞAKÇASI

    Medyada yarattığı etki sayesinde, Yeşil Burun Adaları’ndan gelen bu kaleciye, yeni keşfedilen bir türün onun adıyla anılması onuru bahşedildi: İspanyol araştırmacı Jesus Ortea, kırk yaşındaki bu kalecinin onuruna yeni bir deniz yumuşakçası türüne onun adını verdi.


    Ortea, bu yeni türü keşfetti — kırmızı renkli, yaklaşık dört milimetre uzunluğunda küçük bir deniz sümüklüböceği; bu tür, Ortea’nın çalışması yayınlanana kadar bilim dünyası tarafından bilinmiyordu — ve ona Aldisa vozinhai (Vozinha’nın deniz sümüklüböceği) adını verdi.


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