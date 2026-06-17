AFP
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Vozinha için müjde! Yeşil Burun Adaları kalecisinin annesi, 40 yaşındaki oyuncunun İspanya karşısında sergilediği kusursuz Dünya Kupası performansını kaçırmasının ardından ABD vizesini aldı
Ufukta rüya gibi bir yeniden birleşme
Yeşil Burun Adaları’nın tarihindeki ilk Dünya Kupası serüveni, kaleci Vozinha’nın annesi Ana Candida Evora’ya ABD vizesi verilmesiyle yürekleri ısıtan bir destek aldı. Başlangıçta aşırı yüksek masraflar ve katı düzenlemeler, 59 yaşındaki temizlik görevlisinin seyahatine engel olmuştu; ancak üst düzey bir müdahale sayesinde artık “Mavi Köpekbalıkları”nın bir sonraki maçına katılabilecektir.
ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Parti Lideri Hakeem Jeffries, Çarşamba günü Evora’nın seyahatini engelleyen engellerin kaldırıldığını doğruladı. Ailenin yeniden bir araya gelmesi, Yeşil Burun Adaları’nın bu Pazar günü Uruguay ile oynayacağı kritik grup aşaması maçı için Miami’de gerçekleşecek. Bu haber, 15.000 dolarlık (11.200 sterlin) teminat ve ek ücretler nedeniyle ailenin seyahatini imkansız kılan bir hayal kırıklığı döneminin ardından geldi.
- AFP
Üst düzey siyasi müdahale
Vize krizinin çözümü, önemli bir diplomatik işbirliğini gerektirdi. Jeffries, şu anda Portekiz’in ikinci lig takımı Chaves’te forma giyen tecrübeli kalecinin, annesi tribünde olmadan turnuvayı tamamlamak zorunda kalmamasını sağlamadaki rollerinden dolayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya, Dışişleri Bakanlığı’na, Yeşil Burun Adaları hükümetine ve FIFA’ya teşekkür etti. Bu idari gelişme, Vozinha’nın maç sonrası verdiği duygusal röportajın dünya çapında viral hale gelmesinin ardından gerçekleşti.
Jeffries resmi bir açıklamada, “Amerika’daki ve diasporadaki Yeşil Burunlular, dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverlerin de katıldığı ‘Mavi Köpekbalıkları’nın azimli mücadelesi ve direncini kutluyorlardı,” dedi. “Ancak Vozinha, vize sorunları nedeniyle annesinin oğlunun bu efsanevi performansını yerinde izleyemediğini gözyaşları içinde açıkladığında bu sevinç biraz gölgelendi. Hiçbir anne, çocuğunun tarih yazmasını izleme fırsatını kaçırmamalıdır. Bu gelişmeyi öğrenir öğrenmez, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüm ve Dışişleri Bakanlığı’ndan, Vozinha’nın annesinin Cabo Verde’nin bir sonraki maçına katılabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını rica ettim. Vozinha’nın annesinin, bu Pazar günü Uruguay ile oynanacak maça yetişecek şekilde vize alabileceğini duyurmaktan onur duyuyorum. Resmi politikaya uygun olarak tüm ücretlerden feragat edildi. Şu anda anne ve oğlunun Miami’de bir araya gelmesi için seyahat düzenlemeleri yapılıyor. Bunu mümkün kılmak için işbirliği yapan Dışişleri Bakanı Rubio’ya, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, Cabo Verde hükümetine ve FIFA’ya teşekkür ederim.”
Vozinha'nın duygusal Dünya Kupası serüveni
40 yaşında turnuvanın en yaşlı oyuncularından biri olmasına rağmen Vozinha, İspanya karşısında sergilediği muhteşem performansı ve kalesini gole kapatarak reflekslerinin hâlâ keskin olduğunu kanıtladı; gol yememesini sağlamak için yedi kritik kurtarış yaptı. Maçın ardından kaleci, 25 yaşında geç profesyonel olmaya başladığını ve ailesinin tanık olamadığı uzun kariyeri boyunca yaptığı fedakarlıkları duygusal bir şekilde anlattı.
“Ağladım çünkü büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi; birkaç yıl önce vefat ettiler,” dedi kaleci, İspanya maçı sonrasında. “Onlar benim için, hayatım için her şeydi. Ayrıca annem vize nedeniyle buraya gelemediği için de ağladım. Vize için ödememiz gereken ücret yüzünden, vize işlemlerini zamanında tamamlayamadık. Annemin burada olmasını isterdim, ama yine de çok mutluyum. Hayatım boyunca bu an için çalıştım. 40 yaşındayım. Profesyonel futbola 25 yaşındayken, 2012’de başladım. Bırakmayı düşündüm ama bu hayalim yüzünden devam ettim. Bu zafer herkes için. Maçın en iyi oyuncusu seçildim ama bu ödül tüm takım arkadaşlarım için çünkü onlar olmadan hiçbir şey mümkün olmazdı. Yeşil Burun Adaları ve halkı için çalışmaya devam edeceğim.”
- AFP
São Vicente’li bir annenin gururu
Açılış maçlarına katılamamasına rağmen Evora, São Vicente’deki evinden oğlunun performansını takip etti. Kariyeri boyunca Vozinha’ya destek olan Evora, İspanya karşısında “Maçın En İyi Oyuncusu” seçildiği performanstan büyük gurur duyduğunu ifade etti; o maçta 40 yaş 12 gün ile ülkesinin tarihindeki ilk Dünya Kupası maçında forma giyen en yaşlı oyuncu olmuştu.
“Kalesine hiçbir top girmeyeceğini söylemiştim ve aynen öyle oldu,” dedi Evora. “O harika bir kaleci. Vozinha’nın annesi olmaktan çok gurur duyuyorum ve umarım önüne gelen her topu kurtarmaya devam eder.”