Vozinha için müjde! Yeşil Burun Adaları kalecisinin annesi, 40 yaşındaki oyuncunun İspanya karşısında sergilediği kusursuz Dünya Kupası performansını kaçırmasının ardından ABD vizesini aldı

Vize krizinin çözümü, önemli bir diplomatik işbirliğini gerektirdi. Jeffries, şu anda Portekiz’in ikinci lig takımı Chaves’te forma giyen tecrübeli kalecinin, annesi tribünde olmadan turnuvayı tamamlamak zorunda kalmamasını sağlamadaki rollerinden dolayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya, Dışişleri Bakanlığı’na, Yeşil Burun Adaları hükümetine ve FIFA’ya teşekkür etti. Bu idari gelişme, Vozinha’nın maç sonrası verdiği duygusal röportajın dünya çapında viral hale gelmesinin ardından gerçekleşti.

Jeffries resmi bir açıklamada, “Amerika’daki ve diasporadaki Yeşil Burunlular, dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverlerin de katıldığı ‘Mavi Köpekbalıkları’nın azimli mücadelesi ve direncini kutluyorlardı,” dedi. “Ancak Vozinha, vize sorunları nedeniyle annesinin oğlunun bu efsanevi performansını yerinde izleyemediğini gözyaşları içinde açıkladığında bu sevinç biraz gölgelendi. Hiçbir anne, çocuğunun tarih yazmasını izleme fırsatını kaçırmamalıdır. Bu gelişmeyi öğrenir öğrenmez, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüm ve Dışişleri Bakanlığı’ndan, Vozinha’nın annesinin Cabo Verde’nin bir sonraki maçına katılabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını rica ettim. Vozinha’nın annesinin, bu Pazar günü Uruguay ile oynanacak maça yetişecek şekilde vize alabileceğini duyurmaktan onur duyuyorum. Resmi politikaya uygun olarak tüm ücretlerden feragat edildi. Şu anda anne ve oğlunun Miami’de bir araya gelmesi için seyahat düzenlemeleri yapılıyor. Bunu mümkün kılmak için işbirliği yapan Dışişleri Bakanı Rubio’ya, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, Cabo Verde hükümetine ve FIFA’ya teşekkür ederim.”