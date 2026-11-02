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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Voz mantık hesaplarını değiştiren ikili gol: İspanyol gazeteciden Vinicius'a yedek kulübesi çıkışı

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Vinicius Junior
Y. Diomande
M. Cucurella
J. Mourinho
İspanya
Brezilya
Côte d’Ivoire
Portekiz

Garrido, Real'in performansı hakkında: Roma'da ne olduğunu bilmiyorum!

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İspanyol gazeteci Dani Garrido, Real Madrid'in sol kanadında Marc Cucurella ile Yan Diomande arasındaki dikkat çekici uyumu övdü ve Fildişi Sahilli oyuncunun varlığının İspanyol bekine hücuma katkı sağlamak için daha fazla alan tanıdığını, savunma görevlerindeki zorluklarını ise azalttığını değerlendirdi.

Garrido, "Cadena Ser" radyosunda yayınlanan "Carrusel Deportivo" programındaki görünümü sırasında, Racing Santander karşılaşmasında ikili arasındaki uyumdan bahsetti ve Diomande'nin hareketlerinin Cucurella'ya sol tarafta daha iyi seçenekler sunduğuna işaret etti.

Yan Diomande, pazar günü Real Madrid'in Racing Santander'i 3-0 mağlup ettiği maçta katkı sağladı; Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ın gollerinin ardından, daha ilk yarıda karşılaşmayı bitiren Merengue'nin gollerine o son noktayı koydu.

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  • Yedek kulübesi: Vinicius'un yeri burası

    İspanyol spiker şunları söyledi: "Diomande, Cucurella ile mükemmel bir uyum yakalıyor; ikisinin birlikte oluşturduğu sol kanat Real Madrid için ne büyük bir cephe. Vinicius oynadığında Cucurella daha az hücumcu görünüyor ve savunma açısından daha çok zorlanıyor."

    Garrido ikiliye övgü düzmekle kalmadı, Vinicius'un beklenen dönüşüne değinirken daha da ileri gitti ve Brezilyalı kanat oyuncusunun otomatik olarak ilk 11'deki yerini geri almaması gerektiğini savundu. Bu konuda şunları söyledi: "Vinicius geri döndüğünde yedek kulübesinde oturmalı, hem de piyano büyüklüğündeki bir koltukta!" Bu sözleriyle oyuncuya ilk 11'de garantili bir yer verilmemesi gerektiğine alaycı bir göndermede bulundu; aktaran Defensa Central.

    Garrido, José Mourinho'nun yıldızlardan birinin dönüşü uğruna kadroyu değiştirmek yerine etkinliğini kanıtlamış unsurları korumakla yükümlü olduğu görüşünde; takımdaki uyumun teknik direktörün tercihlerinde belirleyici bir etken olması gerektiğini savunuyor.

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  • "Roma'da ne olduğunu bilmiyorum"

    Bu bağlamda Garrido, Real Madrid'in Mourinho yönetiminde gösterdiği gelişmeyi övgüyle karşılayarak şöyle konuştu: "Roma'da ne olduğunu bilmiyorum ama Mourinho bir yol buldu ve onu geliştirmeye devam etti, bu da ona iyi sonuçlar getirebilir."

    Garrido ayrıca Jude Bellingham'ı savunarak, İngiliz oyuncunun Ballon d'Or yarışında hak ettiği değeri görmediği konusunda Mourinho ile aynı görüşte olduğunu belirtti ve en iyi formunda olduğunda dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında yer almayı hak ettiğini düşündüğünü ifade etti.

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Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

La Liga

07 Kas 2026

SAN

SAN