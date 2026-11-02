İspanyol gazeteci Dani Garrido, Real Madrid'in sol kanadında Marc Cucurella ile Yan Diomande arasındaki dikkat çekici uyumu övdü ve Fildişi Sahilli oyuncunun varlığının İspanyol bekine hücuma katkı sağlamak için daha fazla alan tanıdığını, savunma görevlerindeki zorluklarını ise azalttığını değerlendirdi.
Garrido, "Cadena Ser" radyosunda yayınlanan "Carrusel Deportivo" programındaki görünümü sırasında, Racing Santander karşılaşmasında ikili arasındaki uyumdan bahsetti ve Diomande'nin hareketlerinin Cucurella'ya sol tarafta daha iyi seçenekler sunduğuna işaret etti.
Yan Diomande, pazar günü Real Madrid'in Racing Santander'i 3-0 mağlup ettiği maçta katkı sağladı; Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ın gollerinin ardından, daha ilk yarıda karşılaşmayı bitiren Merengue'nin gollerine o son noktayı koydu.