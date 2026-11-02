İspanyol spiker şunları söyledi: "Diomande, Cucurella ile mükemmel bir uyum yakalıyor; ikisinin birlikte oluşturduğu sol kanat Real Madrid için ne büyük bir cephe. Vinicius oynadığında Cucurella daha az hücumcu görünüyor ve savunma açısından daha çok zorlanıyor."

Garrido ikiliye övgü düzmekle kalmadı, Vinicius'un beklenen dönüşüne değinirken daha da ileri gitti ve Brezilyalı kanat oyuncusunun otomatik olarak ilk 11'deki yerini geri almaması gerektiğini savundu. Bu konuda şunları söyledi: "Vinicius geri döndüğünde yedek kulübesinde oturmalı, hem de piyano büyüklüğündeki bir koltukta!" Bu sözleriyle oyuncuya ilk 11'de garantili bir yer verilmemesi gerektiğine alaycı bir göndermede bulundu; aktaran Defensa Central.

Garrido, José Mourinho'nun yıldızlardan birinin dönüşü uğruna kadroyu değiştirmek yerine etkinliğini kanıtlamış unsurları korumakla yükümlü olduğu görüşünde; takımdaki uyumun teknik direktörün tercihlerinde belirleyici bir etken olması gerektiğini savunuyor.

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