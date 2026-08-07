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EredivisieIMAGO

Çeviri:

Voetbalzone editörlerine göre Eredivisie’de sezon sonu puan durumu böyle olacak

FEATURES
Opinion
PSV Eindhoven
Ajax
Feyenoord
Alkmaar
FC Twente
FC Utrecht
NEC Nijmegen
FC Groningen
SC Heerenveen
Sparta Rotterdam
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
ADO Den Haag
Excelsior
Cambuur
PEC Zwolle
Willem
Telstar
Eredivisie

Bekleyiş sona erdi. VriendenLoterij Eredivisie cuma akşamı yeniden başlıyor; lige yükselen Cambuur, Leeuwarden'da Excelsior ile açılış maçında karşı karşıya gelecek. Böylece PSV'nin şampiyon unvanını savunacağı, Ajax'ın ise sadece yükselişini sürdürmekle kalmayıp doğrudan şampiyonluk yarışına da katılmak istediği yeni sezon başlamış olacak. Elbette bu durum Feyenoord için de geçerli.

Peki sezonu zirvede kim tamamlayacak? Hangi kulüpler ise küme düşme konusunda endişelenmek zorunda kalacak? Bu sorulara yanıt bulmak için on dört editörden Eredivisie'nin şampiyondan on sekizinci sıraya kadar uzanan tam sezon sonu sıralamasını doldurmalarını istedik.

Tüm bu tahminler doğrultusunda ortak bir sıralama ortaya çıktı. Voetbalzone editörlerinin yeni Eredivisie sezonunun nasıl tamamlanacağını düşündüğü tablo işte böyle.


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    18. Telstar

    Telstar’ın masalı Eredivisie’de harika bir şekilde sürüyor, ancak bunun bir sezondan çok daha uzun sürmesi pek olası görünmüyor. Velsen ekibi, 2025’te yükselmeyi başararak dostu düşmanı şaşırttı ve geçen sezon da son haftada ligde doğrudan kalmayı başardı.

    Ancak bu kez meydan okuma çok daha büyük. Başarılı teknik direktör Anthony Correia bu yaz FC Utrecht’e giderken, altı ilk 11 oyuncusu da kulübe veda etti. Onun yerine gelen Henk Brugge, kadroyu kolay gol atan bir santrforla daha da güçlendirmeyi umuyor. Bu gerçekleşmezse, Telstar’ın yeniden ligde kalmak için yeterli seviyeye ulaşamaması ve Keuken Kampioen Divisie’ye doğrudan geri dönmesinin en muhtemel senaryo olması bekleniyor.


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    17. Willem II

    Willem II, Keuken Kampioen Divisie'de geçirdiği bir sezonun ardından yeniden en üst seviyeye döndü, ancak Tilburg'da yükselişin coşkusu artık yerini gerçeğe bıraktı. Ligde kalmak tek hedef, ancak hâlâ fazlasıyla dar olan bir kadroyla bunu başarmak hiç de kolay olmayacak.

    Willem II, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir takıma, ateşli taraftar desteğine ve Justin Hoogma ile yükselişin kahramanı Thomas Didillon-Hödl gibi oyuncuların tecrübesine güvenmek zorunda kalacak. Kümede kalmak kesinlikle imkânsız değil, ancak şu an için en muhtemel senaryo alt sıralarda geçecek bir sezon gibi görünüyor.

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    16. PEC Zwolle

    PEC Zwolle geçen sezon küme düşmekten kurtuldu, ancak takım çok nadir ikna edici bir performans ortaya koydu. Zwolle ekibi, güçlü performanslarla tam anlamıyla kötü günleri dönüşümlü yaşadı ve ligde kalmayı ancak geç dönemde garantiledi.

    Teknik direktör Henry van der Vegt, kadrosundaki artan tecrübeyle takımının bu sezon daha istikrarlı sonuçlar almasını umuyor. Tecrübeli Nick Viergever'in gelişi savunmada sakinlik sağlamalı, hücumda ise başta Ibrahim Cissoko olmak üzere yeni bir ivme yaratabilir. Yine de şimdilik kümede kalma mücadelesine gireceği yeni bir sezon, orta sıralarda geçirilecek bir sezondan daha gerçekçi bir senaryo gibi görünüyor.

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    15. Cambuur

    SC Cambuur, net bir misyonla Eredivisie'ye geri dönüyor: hücum etmek. Teknik direktör Johan Plat, takımına en üst seviyede de çekici ve dominant bir futbol oynatmak istiyor. Bu, kulübün kimliğine uyuyor, ancak yeni yükselen bir takım için beraberinde gerekli riskleri de getiriyor.

    Bu zorluk, yükselişin elde edildiği kadronun büyük bölümünün ayrılmasıyla daha da büyüyor. Cambuur, genç bir kadroyla yeni bir takım kuruyor ve transfer döneminin ilerleyen bölümünde tecrübe eklemeyi umuyor. Friesland ekibi, sürpriz yapabilecek kadar cesarete sahip, ancak bunun 34 maç boyunca küme düşme endişesinden uzak kalmak için yeterli olup olmayacağı soru işareti.


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    14. Excelsior

    Excelsior nadiren çılgın işler yapar ve bu da Rotterdam temsilcisinin bu yaz yine en büyük gücü gibi görünüyor. Lige yükselen ekip, kendi futbol felsefesini gözden kaçırmadan istikrarlı bir Eredivisie kulübü olma hedefi doğrultusunda adım adım ilerlemeyi sürdürüyor. Teknik direktör Ruben den Uil, yeniden düzenli ve hücum odaklı futbol oynaması gereken genç ve yetenekli bir kadroya sahip olacak.

    Aynı zamanda Excelsior, önemli oyuncuların ayrılığını telafi edebildiğini bir kez daha kanıtlamak zorunda kalacak. Kulüp son yıllarda kilit isimlerin yerini sorunsuz şekilde doldurmayı sıkça başardı, ancak hücum hattında gerçek bir golcü arayışı hâlâ sonuçlanmış değil. Eğer golü koklayan bir santrfor bulunursa, Excelsior'un ligde bir kez daha kalıcı olabilmek için gereken her şeye sahip olduğu söylenebilir.

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    13. ADO Den Haag

    ADO Den Haag, beş yıl aradan sonra Eredivisie'ye geri dönüyor ancak teknik direktör Robin Peter oyun tarzını değiştirmeyi düşünmüyor. Lahey ekibi, geçen sezon hücumcu ve baskın futboluyla büyük etki yaratmış, rakiplerine son derece agresif bir baskı uygulamıştı. Peter bu felsefeye bağlı kalıyor. Bu cesaret göstergesi olsa da doğal olarak bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

    Şampiyon olan takımın iskeleti büyük ölçüde korunurken, ADO bazı önemli isimlerle de yollarını ayırmak zorunda kaldı. Buna karşın yapılan nokta atışı takviyeler sayesinde ADO, ligde doğrudan kalmayı sağlayacak yeterli kaliteye sahip. Üç yükselen takım arasında Lahey ekibi, Eredivisie'de sorunsuz şekilde kalıcı olma konusunda en güçlü aday olarak öne çıkıyor.


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    12. Go Ahead Eagles

    Go Ahead Eagles, son iki yılda kulüp tarihinin en büyük zirvesini Türkiye Kupası zaferi ve Avrupa kupalarına katılımla yaşadı. Ancak bu başarı beraberinde yeni zorlukları da getirdi. Yoğun maç takvimi, yüksek beklentiler ve Melvin Boel’in pek de şık olmayan şekilde görevden alınması, Deventer ekibinin çalkantılı bir sezon geçirmesine neden oldu.

    Joseph Oosting ile Go Ahead, taraftarın görmekten hoşlandığı şekilde yeniden futbol oynatacak bir teknik direktörü tercih etti: kimliği net, enerjik ve tam bir inançla. Jakob Breum ile Jari De Busser gibi kilit isimler ayrılmış olsa da, elde hâlâ çok fazla endişe yaşamadan ligde kalabilecek bir takım var. Ancak Avrupa sıralarına yönelik yeni bir hamle şimdilik fazla iddialı görünüyor.

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    11. Fortuna Sittard

    Fortuna Sittard bu yaz biraz farklı bir yol izliyor. Yeni teknik direktör Joris Mathijsen yönetiminde kulüp, özellikle Limburg’da gelişimini sürdürebilecek ya da kariyerine yeniden ivme kazandırmak isteyen daha fazla Hollandaca konuşan oyuncuyu tercih ediyor. Aynı zamanda Fortuna, aralarında forvet Kaj Sierhuis’un da bulunduğu bazı önemli isimlerle yeniden vedalaşmak zorunda kaldı.

    Şimdi görev, tüm bu yeni yüzlerden yine kenetlenmiş bir takım oluşturmak için teknik direktör Danny Buijs’e düşüyor. Buijs son yıllarda bunu herkesten iyi başardı ve Fortuna bu sayede sürekli olarak küme düşme hattından uzak kaldı. Limburg ekibi bu sezon da sorunsuz şekilde ligde kalacak yeterli kaliteye sahip, ancak play-off sıralarına saldırmak muhtemelen hâlâ biraz fazla iddialı bir hedef.

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    10. Sparta Rotterdam

    Maurice Steijn'ın ayrılığının ardından Rogier Meijer'i, Sparta Rotterdam'ı yeniden play-off sıralaması yarışına sokma görevi bekliyor. Bas Kuipers, Robin van Cruijsen ve Nick Verschuren gibi isimlerin gelişiyle kadro kalite kazandı, ancak takım hâlâ tam anlamıyla tamamlanmış değil. Özellikle Tobias Lauritsen'in ayrılığı sonrası hücum hattında hâlâ önemli soru işaretleri var. Sparta hâlâ ilave gol gücü arayışında ve yeni bir kaleci de şart. Yeniden play-off yarışının içinde yer alacak temel mevcut, ancak kadronun birkaç kritik mevkide daha takviyeye ihtiyacı var.

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    9. FC Groningen

    FC Groningen'de yükselen grafik son üç sezondur sürüyor. Yükselişin ardından Eredivisie'de rahat bir sezon geldi ve Groningen ekibi geçen sezon hatta Avrupa kupaları için oynanan play-off'lara kadar yükseldi. Mantıklı olan bir sonraki adım, bu mücadelenin kalıcı bir parçası olmak.

    Bunun için Dick Lukkien'in ekibinin daha kolay gol atması gerekecek. FC Groningen hücumda sık sık yetersiz kaldı ve hâlâ ileri uç için ekstra yaratıcılık ile skor katkısı arıyor. Kulüp bu yapbozu çözmeyi başarırsa Avrupa play-off sıralaması için ciddi bir rakip olabilir. Bu takviye gelmezse, orta sıralarda bir yer en gerçekçi senaryo gibi görünüyor.

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    8. SC Heerenveen

    sc Heerenveen için heyecan dolu haftalar başlıyor. Frizyalılar, geçen sezon ortaya koydukları çekici futbolla ve Eredivisie’de elde ettikleri sekizincilikle yeniden üst sıraların takipçisi olmanın temelini attı. Teknik direktör Robin Veldman bunun üzerine inşa etmek istiyor, ancak bir veya birden fazla kilit oyuncunun takımdan ayrılmasının hedefleri ciddi şekilde etkileyebileceğinin de farkında.

    Şimdilik tablo iyi görünüyor. Dirk Proper ile Joris van Overeem’in ayrılığı telafi edildi ve kadro neredeyse her mevkide ikişer alternatifli durumda. Veldman, geçen sezon Heerenveen’in çok fazla gol yemesinin ardından özellikle savunma anlamında gelişmek istiyor. Orta sıralarda kalmakla Avrupa play-off’larına bilet almak arasındaki farkı yaratması gereken de tam olarak bu.

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    7. NEC

    Kulüp tarihinin en iyi Eredivisie derecesinin ardından NEC’yi bu sezon bambaşka bir meydan okuma bekliyor. Nijmegen ekibi yalnızca yeniden üst sıralar mücadelesine ortak olmak istemiyor, aynı zamanda Avrupa’da da ayakta kalmak zorunda. Kadronun büyük bir bölümü için bu, çift kulvarlı bir fikstürle ilk tanışma olacak.

    Bu nedenle sportif direktör Carlos Aalbers özellikle tecrübeye yatırım yaptı. Perr Schuurs, Emre Mor ve özellikle Dusan Tadic en üst seviyede nelerin beklendiğini biliyor; Kaj Sierhuis ve Jamiro Monteiro gibi diğer takviyeler de geniş Eredivisie deneyimine sahip. Yeniden play-off’lara kalacak kalite fazlasıyla mevcut, ancak Eredivisie ile Avrupa futbolunun birleşimi, kuşkusuz NEC’nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı en büyük sınavı oluşturuyor.

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    6. FC Utrecht

    FC Utrecht'te yeni bir dönem başladı. Ron Jans yönetimindeki başarılı yılların ardından kulüp, Anthony Correia ile birlikte belirgin bir futbol vizyonuna sahip bir teknik adamı tercih etti. Telstar'ın eski çalıştırıcısı, FC Utrecht'te kendisine eşlik eden çok daha yüksek beklentilere rağmen Domstad'da da 3-5-2 sistemiyle hücum futbolunu benimsiyor.

    Bu yeni oyun anlayışının, bu yaz önemli ölçüde değişen bir kadroyla sahaya yansıtılması gerekiyor. Takımdan çok sayıda tecrübeli isim ayrıldı, ancak teknik direktör Jordy Zuidam, Correia'nın fikirlerine mükemmel uyum sağlayan oyuncuları kadroya kattı. FC Utrecht, yeniden Avrupa kupaları için yarışabilecek kaliteye sahip. Önümüzdeki aylarda Correia'nın takım üzerindeki etkisini ne kadar hızlı gösterebileceği netlik kazanacak.

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    5. FC Twente

    FC Twente'nin bu yaz büyük bir yeniden yapılanmaya başlaması gerekmedi. Tukkers, geçen sezon derli toplu bir futbol oynadı, Eredivisie'de en az gol yiyen takım oldu ve bir kez daha Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Yine de ortada net bir sonuç vardı: baskın oyunu gerçekten gollere çevirebilen bir forvet çok sık eksik kaldı.

    Wout Weghorst'un Enschede'ye getirilmesinin nedeni de tam olarak bu. Tecrübeli hücum oyuncusunun, Twente'ye geçen sezon takımın çok sık puan bıraktığı maçlarda tam da o ekstra katkıyı vermesi gerekiyor. Böylece Tukkers bir kez daha Avrupa kupaları için ciddi bir aday gibi görünüyor, ancak AZ, Ajax, PSV ve Feyenoord üzerinde gerçekten baskı kurmak büyük bir meydan okuma olacak.

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    4. AZ

    AZ, çıtanın yeniden daha yukarı konulduğu bir sezona başlıyor. Alkmaar ekibi mayıs ayında Hollanda Kupası’nı müzesine ekledi, ancak Eredivisie’de yedinci sıranın ardından belirgin bir çıkış yakalamak istiyor. Leeroy Echteld’in göreve getirilmesi 2026’nın başında tam isabet oldu ve onun yönetiminde AZ’nin üst sıralar mücadelesine yeniden kalıcı olarak dahil olması gerekiyor.

    Kadronun büyük bölümü korunurken, neredeyse her pozisyonda rekabet oldukça yüksek. Echteld’i bekleyen temel zorluk ise hafta hafta dominant futbol oynayan ve bunu sonuçlara da yansıtabilen bir takım oluşturmak.

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    3. Feyenoord

    Giovanni van Bronckhorst’un dümenin başına geçmesiyle Feyenoord yeni bir döneme başlıyor. Geçen sezon Rotterdam ekibi, şampiyon PSV’nin tam on dokuz puan gerisinde kalmıştı, ancak yeni teknik direktör yönetiminde Feyenoord’un yeniden lig şampiyonluğu yarışına ortak olması gerekiyor. Bu kolay bir görev olmayacak; özellikle de transfer piyasası hâlâ hareketliyken ve Feyenoord, Anis Hadj Moussa ile Givairo Read gibi kilit isimlerin ayrılığı ihtimalini hesaba katmak zorundayken.

    Kadro ayrıca hâlâ oldukça geniş olduğu için Feyenoord’un takviye yapmaya devam edebilmesi adına önce bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. Yeni bir sol kanat oyuncusu transfer listesinde üst sıralarda yer alırken, bir sol bek de hâlâ isteniyor. Her şey Rotterdam ekibinin bu sezon da şampiyonluk yarışının içinde uzun süre kalacağına işaret ediyor, ancak şu an itibarıyla PSV ve Ajax kadro planlamasında biraz daha iyi durumda görünüyor.

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    2. Ajax

    Yıllarca süren teknik direktör değişiklikleri ve karmaşanın ardından Míchel, Ajax’ı yeniden istikrarlı biçimde zirveye taşımak zorunda. İlk sinyaller olumlu: net bir oyun anlayışı, çok sayıda tecrübeli takviye ve giderek daha dengeli hale gelen bir kadroyla taraftarlar arasındaki güven de yeniden artıyor.

    Bu iyimserlik sebepsiz değil. Ajax, lig şampiyonluğunun tek hedef olduğunu gizlemiyor ve PSV’ye uzun süre meydan okuyabilecek kaliteye sahip. Yine de son şampiyon şu anda hâlâ çok daha ileride görünüyor. Üstelik yıldız oyuncu Mika Godts’un ayrılığı, şampiyonluk şansına ciddi bir darbe vurabilir.

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    1. PSV

    Üst üste üç lig şampiyonluğu, PSV’yi bu sezon da herkesin yenmek istediği takım haline getiriyor. Eindhoven ekibi sezona yine favori olarak başlıyor, ancak birçok taraftar kadronun henüz tamamlanmadığının farkında. PSV hâlâ özellikle yeni bir stoper arıyor ve Lutsharel Geertruida da listenin ilk sırasında yer alıyor.

    Buna rağmen PSV, Eredivisie’nin en güçlü kadrosuna sahip olmaya devam ediyor. Kadro büyük ölçüde korunurken, rakipleri ise yeni bir takım kuruyor. Bir stoper takviyesi daha yapılması ve en önemli oyuncuların takımda kalması halinde, Eindhoven’da yeni bir şampiyonluğun dışında her sonuç hayal kırıklığı olarak görülür.