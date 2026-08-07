Bekleyiş sona erdi. VriendenLoterij Eredivisie cuma akşamı yeniden başlıyor; lige yükselen Cambuur, Leeuwarden'da Excelsior ile açılış maçında karşı karşıya gelecek. Böylece PSV'nin şampiyon unvanını savunacağı, Ajax'ın ise sadece yükselişini sürdürmekle kalmayıp doğrudan şampiyonluk yarışına da katılmak istediği yeni sezon başlamış olacak. Elbette bu durum Feyenoord için de geçerli.

Peki sezonu zirvede kim tamamlayacak? Hangi kulüpler ise küme düşme konusunda endişelenmek zorunda kalacak? Bu sorulara yanıt bulmak için on dört editörden Eredivisie'nin şampiyondan on sekizinci sıraya kadar uzanan tam sezon sonu sıralamasını doldurmalarını istedik.

Tüm bu tahminler doğrultusunda ortak bir sıralama ortaya çıktı. Voetbalzone editörlerinin yeni Eredivisie sezonunun nasıl tamamlanacağını düşündüğü tablo işte böyle.



