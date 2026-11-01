Türk liginde lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3 puana indirmeyi hedefleyen Beşiktaş, eski Inter oyuncusu Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa deplasmanında yükselişini teyit edip kesin bir çıkış yakalamak istiyordu. Ancak Dusan Vlahovic'in yeniden gol atması ve golünün dışında da maçın öne çıkan isimlerinden biri olması gibi olumlu gelişmelere rağmen, son anda gelen 2-2'lik beraberlik Vincenzo Italiano'nun şampiyonluk hayallerini yeniden söndürdü.

Eski Juventuslu Sırp forvet, yaşadığı ciddi bir çarpışmanın ardından istemeden de olsa Mario Balotelli'nin eski bir sözünü tekrarlamak zorunda kaldı: "Neden hep ben?"