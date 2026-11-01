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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Vlahovic yeniden gol attı, tokat yedi ve Balotelli gibi "Why always me?" diye bağırdı: Ancak Italiano'nun Beşiktaş'ı yine tökezledi

Beşiktaş
D. Vlahovic
M. Balotelli
V. Italiano
Juventus
Kasımpaşa - Beşiktaş
Kasımpaşa
Süper Lig

Beşiktaş yine berabere kaldı, Galatasaray'la arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.

Türk liginde lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3 puana indirmeyi hedefleyen Beşiktaş, eski Inter oyuncusu Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa deplasmanında yükselişini teyit edip kesin bir çıkış yakalamak istiyordu. Ancak Dusan Vlahovic'in yeniden gol atması ve golünün dışında da maçın öne çıkan isimlerinden biri olması gibi olumlu gelişmelere rağmen, son anda gelen 2-2'lik beraberlik Vincenzo Italiano'nun şampiyonluk hayallerini yeniden söndürdü.

Eski Juventuslu Sırp forvet, yaşadığı ciddi bir çarpışmanın ardından istemeden de olsa Mario Balotelli'nin eski bir sözünü tekrarlamak zorunda kaldı: "Neden hep ben?"

  • Vlahovic yeniden golle buluştu

    Altı golle yaptığı olağanüstü sezon başlangıcını kesintiye uğratan bir aydan biraz kısa süreli aranın ardından Sırp oyuncu, ikinci yarının başında, 47. dakikada Murillo'nun asistiyle yeniden gol attı. Son golünü 11 Ekim'de Kocaelispor'a karşı atmıştı. Beşiktaş taraftarları da onu eleştirmeye ve homurdanmaya başlamıştı. Cevabını sevdiği gibi sahada verdi, ancak bu yeterli olmadı.

  • Yediği tokat ve "Neden hep ben?"

    Maç boyunca savunmacıların sert müdahalelerine maruz kalan Vlahovic'i, Italiano'yu ve tüm Beşiktaş'ı özellikle bir pozisyon çileden çıkardı. Hava topu mücadelesinin ardından yere çekilen Vlahovic'e savunmacı Arous bir tokat attı; hakem ise pozisyon için VAR incelemesine bile çağrılmadı.

    Bunun üzerine ayağa kalkan Vlahovic, dördüncü hakeme ve Italiano'nun yedek kulübesine bakarak kollarını iki yana açtı ve Mario Balotelli'nin Manchester City döneminde meşhur ettiği "Why always me?" sözünü haykırdı.

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