Türkiye liginde lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3 puana indirmek isteyen Beşiktaş, eski Inter oyuncusu Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa deplasmanında yükselişini teyit edip kalıcı bir çıkış yakalamayı hedefliyordu. Ancak Dusan Vlahovic yeniden gol bulup attığı golün dışında da maçın başrolünde yer alsa da son anda gelen 2-2'lik beraberlik, Vincenzo Italiano'nun başarı hayallerini bir kez daha söndürdü.

Juventus'un eski oyuncusu olan Sırp forvet, istemeden de olsa sahada ciddi bir çarpışmanın tarafı oldu. Bu olay, Mario Balotelli'nin eski sözünü tekrarlamasına bile yol açtı: "Neden hep ben?"