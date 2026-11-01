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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Vlahovic yeniden gol atıyor, tokat yiyor ve Balotelli gibi "Why always me?" diye bağırıyor: Ancak Italiano'nun Beşiktaş'ı yine takılıyor

Kasımpaşa
Beşiktaş
Süper Lig
Juventus
Kasımpaşa - Beşiktaş

Beşiktaş yine berabere kaldı, Galatasaray'la arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.

Türkiye liginde lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3 puana indirmek isteyen Beşiktaş, eski Inter oyuncusu Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa deplasmanında yükselişini teyit edip kalıcı bir çıkış yakalamayı hedefliyordu. Ancak Dusan Vlahovic yeniden gol bulup attığı golün dışında da maçın başrolünde yer alsa da son anda gelen 2-2'lik beraberlik, Vincenzo Italiano'nun başarı hayallerini bir kez daha söndürdü.

Juventus'un eski oyuncusu olan Sırp forvet, istemeden de olsa sahada ciddi bir çarpışmanın tarafı oldu. Bu olay, Mario Balotelli'nin eski sözünü tekrarlamasına bile yol açtı: "Neden hep ben?"

  • Vlahovic yeniden golle buluştu

    Altı golle yaptığı müthiş sezon başlangıcını sekteye uğratan bir aydan kısa bir aranın ardından Sırp oyuncu, ikinci yarının başında, 47. dakikada Murillo'nun asistinde yeniden gol attı. Son golünü 11 Ekim'de Kocaelispor'a karşı atmıştı; Beşiktaş taraftarları da onu eleştirmeye ve homurdanmaya başlamıştı. Cevabını sevdiği gibi sahada verdi, ancak bu yeterli olmadı.

  • Yediği tokat ve "Neden hep ben?"

    Maç boyunca savunmacılar tarafından hırpalanan Vlahovic'i, Italiano'yu ve tüm Beşiktaş'ı çileden çıkaran bir pozisyon yaşandı. Hava topu mücadelesinin ardından yere çekilen Vlahovic'e savunmacı Arous tokat attı. Hakem ise pozisyonu incelemek üzere VAR monitörüne bile çağrılmadı.

    Bunun üzerine ayağa kalkan Vlahovic, dördüncü hakeme ve Italiano'nun bulunduğu yedek kulübesine bakarak kollarını iki yana açtı ve Mario Balotelli'nin Manchester City döneminde ünlü hâle getirdiği "Why always me?" sözünü haykırdı.

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