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‘Vlahovic’li daha güçlü takım!’: Beşiktaş, derbi öncesi Çorumspor’a karşı altı golü nasıl buldu?
Kara Kartallar galibiyete uçtu
Beşiktaş, sahasında ortaya koyduğu etkileyici hücum performansının ardından Çorumspor'u hak edilmiş bir 6-2'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar maça baskılı başladı ve dokuzuncu dakikada Vaclav Cerny'nin yakın mesafeden attığı kafa golüyle öne geçti.
Dusan Vlahovic, 43. dakikada penaltıdan attığı golle skoru devre arasından önce iki farklıya çıkardı. Çorumspor, ikinci yarının başında Muhamed Diomande ile farkı bire indirse de Vlahovic peş peşe attığı iki golle 10 dakika içinde ilk maçında hat-trick yaptı.
İlhan Fakili ve Michael Murillo'nun golleriyle maç tamamen erişilmez hale geldi. Ermin Mahmic, 77. dakikada konuk ekip adına geç gelen ikinci golü kaydetti ancak bu sonuç üzerinde pek bir değişiklik yaratmadı.
- Anadolu Agency
Teknik direktör acımasız bitiriciliği övdü
Maçın kırılma anı, Vlahovic'in ikinci yarıda kısa süre içinde attığı iki gol oldu. Bu goller, ilk maçındaki toplam gol sayısını üçe çıkarırken Beşiktaş'ın üstünlüğünü de 4-1'e taşıdı. Ceza sahası içindeki bitirici performansı, ev sahibi ekibin farkı açması için ideal zemini hazırladı.
Beşiktaş teknik direktörü, son düdüğün ardından takımın yüksek gol değerlendirme oranı ve genel performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Teknik direktör, "Bu akşam herkese gerçekten neler yapabileceğimizi göstermek istedik ve oyuncularımın beni hayal kırıklığına uğratmamasından mutluyum" dedi. "Özellikle bitiricilik açısından harika bir iş çıkardık. Ligde daha üçüncü haftadayız ve çok sıkı çalışıyoruz; gelişmeye devam edeceğiz."
Ses getiren transferin etkisi
Vlahovic'in hızlı uyumu, Kara Kartallar'ın hücum hattına yeni bir boyut kazandırdı. Teknik direktör, golcünün varlığının yerel ligdeki sezonun başında ivme yakalayan takımın tamamını yukarı taşıdığını vurguladı.
Teknik direktör, "Dusan Vlahovic'in gelişiyle daha güçlü bir takım olduk" diye ekledi. "Bu gece yaptığı gibi harika performanslar sergilemeye ve güzel goller atmaya devam edecek."
Tek bir lig maçında altı gol atan Beşiktaş, ciddi bir şampiyonluk mücadelesi vermek için gereken hücum derinliğini ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Derbi öncesi odak noktası
Sezonun üç haftası geride kalırken, Beşiktaş fikstür yoğunlaşırken taktik uygulamasını geliştirmeye çalışacak. Takımın yüksek skorlu performansı, sıradaki büyük sınav öncesinde ideal bir ivme sağlıyor.
Şimdi dikkatler doğrudan ezeli rakip Fenerbahçe deplasmanındaki kritik maça çevrildi.
Teknik direktör, "Fenerbahçe derbisi herkes için kritik bir maç" diyerek sözlerini tamamladı. "O maçtan da puan almak istiyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
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