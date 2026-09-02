Vlahovic'in hızlı uyumu, Kara Kartallar'ın hücum hattına yeni bir boyut kazandırdı. Teknik direktör, golcünün varlığının yerel ligdeki sezonun başında ivme yakalayan takımın tamamını yukarı taşıdığını vurguladı.

Teknik direktör, "Dusan Vlahovic'in gelişiyle daha güçlü bir takım olduk" diye ekledi. "Bu gece yaptığı gibi harika performanslar sergilemeye ve güzel goller atmaya devam edecek."

Tek bir lig maçında altı gol atan Beşiktaş, ciddi bir şampiyonluk mücadelesi vermek için gereken hücum derinliğini ortaya koydu.