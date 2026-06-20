Juventus ile olan sözleşmesinin sona ermesine 10 gün kala, yani 30 Haziran’da, Dusan Vlahovic transfer dedikodularının giderek daha fazla odağında yer alıyor. Bir yandan, Juventus ile sözleşmesinin uzatılmasına dair son ve oldukça zayıf umutlar var. Öte yandan ise Sırp forvetin yeni transfer hedeflerine dair söylentiler dolaşıyor. Sözleşmenin uzatılması konusunda sadece bir sezonluk bir uzatma ihtimali gündeme gelirken, diğer kulüplerin ilgisiyle ilgili olarak son saatlerde Vincenzo Italiano'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ın ilgisi öne çıkıyor.
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Vlahovic: Juventus bir yıllık sözleşme teklif ediyor, Italiano onu Beşiktaş’a çağırıyor
BİR YILLIK UZATMA MI?
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Juventus’un elindeki son koz tam da bu saatlerde masaya kondu: bonuslar dahil sekiz milyon avroya kadar çıkan tek sezonluk sözleşme (iki yıllık bir seçenek de söz konusu). Bir yıllık sözleşme, her iki taraf için de bir risk olacaktır: kulüp, zorlu transfer piyasasında iki değerli forvet aramak zorunda kalmaz; Dusan ise kendini çok bağlı hissettiği ve zorlu bir sezonu geride bırakmasına imkân verecek bir ortamda kalış süresini uzatabilir — sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması ağır bir yük oluşturuyor — kendisini sürekli öven ve süresi dolan sözleşmesinin yenilenmesi için kamuoyu önünde tavır alan bir teknik direktörle çalışmaya devam eder.
İTALYANCA DERSİ
Bu arada, 2000 doğumlu oyuncu şu ana kadar Avrupa’nın büyük kulüplerinden ciddi ve somut bir ilgi görmedi. Ne Premier Lig’den ne de La Liga’dan önemli bir teklif gelmedi. Son saatlerde özellikle Vincenzo Italiano’nun çalıştırdığı Beşiktaş öne çıktı; Italiano, Fiorentina döneminden beri Vlahovic ile çok iyi bir ilişkisi var ve şimdi onu Türkiye’ye geri getirmek istiyor. Yine Türkiye’de, hem Icardi’yi hem de Osimhen’i kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Galatasaray da bu transferin peşinde.