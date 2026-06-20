Vlahovic: Juventus bir yıllık sözleşme teklif ediyor, Italiano onu Beşiktaş’a çağırıyor

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Juventus’un elindeki son koz tam da bu saatlerde masaya kondu: bonuslar dahil sekiz milyon avroya kadar çıkan tek sezonluk sözleşme (iki yıllık bir seçenek de söz konusu). Bir yıllık sözleşme, her iki taraf için de bir risk olacaktır: kulüp, zorlu transfer piyasasında iki değerli forvet aramak zorunda kalmaz; Dusan ise kendini çok bağlı hissettiği ve zorlu bir sezonu geride bırakmasına imkân verecek bir ortamda kalış süresini uzatabilir — sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması ağır bir yük oluşturuyor — kendisini sürekli öven ve süresi dolan sözleşmesinin yenilenmesi için kamuoyu önünde tavır alan bir teknik direktörle çalışmaya devam eder.



