Vlahovic, imza sırasında 25 milyon euro komisyon talep etti!

Dusan Vlahovic’in Juventus macerası sona erdi, ancak Sırp forvet için transfer piyasası henüz yeni bir adres getirmedi. Santrfor hâlâ bir takım arıyor ve şu anda somut ilgi gösteren tek kulübün Beşiktaş olduğu, temasların ise giderek yoğunlaştığı belirtiliyor.





Durumu karmaşıklaştıran unsurun ise, La Stampa’nın aktardığına göre, özellikle oyuncunun çevresinin ekonomik talepleri olduğu ifade ediliyor. Vlahovic’in menajerleri, transferin tamamlanması için 15 milyon euro komisyon talep ediyor; bu rakamın da çeşitli potansiyel alıcıları geri adım attırdığı belirtiliyor.



