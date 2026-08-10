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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Vlahovic, imza sırasında 25 milyon euro komisyon talep etti!

D. Vlahovic
Transfers
Juventus
Beşiktaş

Sırp oyuncu hâlâ kulüpsüz: Beşiktaş ciddi şekilde ilgileniyor, ancak eski Juventus oyuncusunun çevresinin talepleri yüksek

Dusan Vlahovic’in Juventus macerası sona erdi, ancak Sırp forvet için transfer piyasası henüz yeni bir adres getirmedi. Santrfor hâlâ bir takım arıyor ve şu anda somut ilgi gösteren tek kulübün Beşiktaş olduğu, temasların ise giderek yoğunlaştığı belirtiliyor.


Durumu karmaşıklaştıran unsurun ise, La Stampa’nın aktardığına göre, özellikle oyuncunun çevresinin ekonomik talepleri olduğu ifade ediliyor. Vlahovic’in menajerleri, transferin tamamlanması için 15 milyon euro komisyon talep ediyor; bu rakamın da çeşitli potansiyel alıcıları geri adım attırdığı belirtiliyor.


  • En dikkat çekici dosya Al Ahli’ye ait olurdu; La Stampa’ya göre kendilerine, santrfora verilecek maaşın yanı sıra tam 25 milyon euro komisyon talebi iletildi. Şu ana kadar bu rakamlar, ilgilenen kulüplerin geri adım atmasına neden oldu.


    Vlahovic bu nedenle bir dönüm noktası beklemeyi sürdürüyor. Profili ilgi çekmeye devam ediyor, ancak transferin ekonomik şartları şu anda yeni bir takım arayışındaki en büyük engeli oluşturuyor. Beşiktaş gelişmeleri izlemeyi sürdürürken, diğer talipler de menajer ekibinin talepleri karşısında bu ihtimali soğutmuş gibi görünüyor.


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