Çorum FK, ikinci yarının başında Muhamed Diomande'nin golüyle farkı bire indirdi, ancak Beşiktaş buna acımasız bir verimlilikle karşılık verdi. Vlahovic maçın kontrolünü eline aldı ve 59. dakikada yaptığı akıllı vuruşla iki gollük farkı yeniden sağladı.

Yalnızca yedi dakika sonra Sırp forvet, ceza sahası içindeki boşta kalan topu ağlara göndererek hat-trick'ini tamamladı ve Beşiktaş'ın farkını 4-1'e çıkardı. Kısa sürede gelen bu üç gollük patlama, Vlahovic'in ceza sahası içindeki üst düzey içgüdülerinin altını çizdi.

"Öncelikle hocamızı, takımımızı ve tüm Beşiktaş camiasını tebrik etmek istiyorum" diyen Vlahovic, maç kazandıran performansının ardından şunları söyledi: "Bugün iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik."