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Vlaho büyüsü! Sırp yıldız, Kara Kartallar'ın Türkiye karşısındaki farklı galibiyetinde ilk maçında hat-trick yaptı
Vlahovic, Beşiktaş'ın farklı galibiyetine ilham verdi
Beşiktaş, Süper Lig mücadelesinde Çorum FK'yı 6-2 mağlup ederken hücumda baskın bir performans sergiledi; bu galibiyete, yıldız transfer Dusan Vlahovic'in etkileyici ilk maçı öncülük etti. Kara Kartallar, İstanbul'da maça erken baskıyla başladı ve henüz dokuzuncu dakikada Vaclav Cerny'nin yakın mesafeden attığı kafa golüyle öne geçti.
Ev sahibi ekip, devre arasından hemen önce farkı ikiye çıkardı; Vlahovic, ceza sahasında yaşanan bir elle oynama sonrası 43. dakikada kazanılan penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi. Bu gol, forvetin Beşiktaş formasıyla attığı ilk gol olurken, ikinci yarıdaki etkileyici performansın da zeminini hazırladı.
Altı gollü net galibiyet, ev sahibi takıma üç puanı getirirken, takım ligdeki güçlü başlangıcını da sürdürdü.
- Middle East Images
Sırp golcü, ilk maçında hat-trick yaptı
Çorum FK, ikinci yarının başında Muhamed Diomande'nin golüyle farkı bire indirdi, ancak Beşiktaş buna acımasız bir verimlilikle karşılık verdi. Vlahovic maçın kontrolünü eline aldı ve 59. dakikada yaptığı akıllı vuruşla iki gollük farkı yeniden sağladı.
Yalnızca yedi dakika sonra Sırp forvet, ceza sahası içindeki boşta kalan topu ağlara göndererek hat-trick'ini tamamladı ve Beşiktaş'ın farkını 4-1'e çıkardı. Kısa sürede gelen bu üç gollük patlama, Vlahovic'in ceza sahası içindeki üst düzey içgüdülerinin altını çizdi.
"Öncelikle hocamızı, takımımızı ve tüm Beşiktaş camiasını tebrik etmek istiyorum" diyen Vlahovic, maç kazandıran performansının ardından şunları söyledi: "Bugün iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik."
Ev sahibi ekip maçı tam ritmini bulmuş şekilde bitirdi
Beşiktaş, Vlahovic'in hat-trick şovunun ardından hız kesmedi. İlhan Fakili ile Michael Murillo da ağları havalandırdı ve ev sahibi ekip altı gollü farklı galibiyeti perçinledi.
Çorum FK, 77. dakikada Ermin Mahmic'in golüyle geç gelen ikinci sayısını bulsa da bu yalnızca teselli oldu ve Kara Kartallar sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.
Kulübün uzun vadeli hedefi hakkında konuşan Vlahovic, şunları ekledi: "Bunu sürdürmek istiyoruz. Bu büyük kulüp için daha büyük şeyler başarmayı umuyoruz."
- Middle East Images
Derbi kapışması ufukta göründü
Farklı galibiyet, Beşiktaş'a iç takvimindeki en zorlu maçlardan birine hazırlanırken önemli bir ivme kazandırıyor. Kara Kartal şimdi gözünü ezeli İstanbul rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı yüksek öneme sahip karşılaşmaya çevirdi.
Vlahovic, yaklaşan derbi öncesinde takımın standartlarını korumaya odaklandığını vurguladı. 26 yaşındaki forvet, takımın önündeki zorlu sınava hazır olduğunu doğruladı.
Sırp golcü şimdi etkileyici gol formunu doğrudan kritik derbi mücadelesine taşımaya çalışacak.
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