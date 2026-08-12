Viviano, Paratici'yi övdü: "Pellegrino, Luca Toni'yi hatırlatıyor"

“İyi satmayı bilen sportif direktörün iyi sportif direktör olduğu gerçeğini doğrulayan çok iyi bir operasyon; çünkü ekonomik gücün varsa oyuncu almak kolaydır” diye ekliyor Viviano. Pellegrino transferini de çok beğeniyorum, geçen yıl klasik bir ‘uzun forvet’ olmadığını, aksine takımın geri kalanıyla iyi oynayabildiğini gösterdi; çok iyi duvar oldu ve takım arkadaşları için çok sayıda oyun açtı.”





Parma'dan gelmesi beklenen forvet, Viviano'dan tam onay alıyor: “Teknik kapasitesi çok yüksek değil ama ceza sahasında güzel goller atan bir forvet, uzaktan bakınca Luca Toni'yi hatırlatabilir”.