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Mateo Pellegrino ParmaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Viviano, Paratici'yi övdü: "Pellegrino, Luca Toni'yi hatırlatıyor"

Fiorentina
Transfers
M. Pellegrino

Eski kaleci, Fiorentina'nın transfer piyasasındaki son hamlelerini değerlendirdi.

Eski kaleci Emiliano Viviano, FirenzeViola radyosuna konuşarak Fiorentina sportif direktörü Fabio Paratici’ye övgü dolu sözler sarf etti: “Transfer döneminin başında Fiorentina’nın Piccoli’yi 18 milyon euroya satmayı başaracağını beklediğini söyleyebilecek herkese meydan okurum.”


  • “İyi satmayı bilen sportif direktörün iyi sportif direktör olduğu gerçeğini doğrulayan çok iyi bir operasyon; çünkü ekonomik gücün varsa oyuncu almak kolaydır” diye ekliyor Viviano. Pellegrino transferini de çok beğeniyorum, geçen yıl klasik bir ‘uzun forvet’ olmadığını, aksine takımın geri kalanıyla iyi oynayabildiğini gösterdi; çok iyi duvar oldu ve takım arkadaşları için çok sayıda oyun açtı.”


    Parma'dan gelmesi beklenen forvet, Viviano'dan tam onay alıyor: “Teknik kapasitesi çok yüksek değil ama ceza sahasında güzel goller atan bir forvet, uzaktan bakınca Luca Toni'yi hatırlatabilir”.

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