Eski kaleci Emiliano Viviano, FirenzeViola radyosuna konuşarak Fiorentina sportif direktörü Fabio Paratici’ye övgü dolu sözler sarf etti: “Transfer döneminin başında Fiorentina’nın Piccoli’yi 18 milyon euroya satmayı başaracağını beklediğini söyleyebilecek herkese meydan okurum.”
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Viviano, Paratici'yi övdü: "Pellegrino, Luca Toni'yi hatırlatıyor"
“İyi satmayı bilen sportif direktörün iyi sportif direktör olduğu gerçeğini doğrulayan çok iyi bir operasyon; çünkü ekonomik gücün varsa oyuncu almak kolaydır” diye ekliyor Viviano. Pellegrino transferini de çok beğeniyorum, geçen yıl klasik bir ‘uzun forvet’ olmadığını, aksine takımın geri kalanıyla iyi oynayabildiğini gösterdi; çok iyi duvar oldu ve takım arkadaşları için çok sayıda oyun açtı.”
Parma'dan gelmesi beklenen forvet, Viviano'dan tam onay alıyor: “Teknik kapasitesi çok yüksek değil ama ceza sahasında güzel goller atan bir forvet, uzaktan bakınca Luca Toni'yi hatırlatabilir”.
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