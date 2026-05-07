Vivianne Miedema, Manchester City'nin şampiyonluğunun ardından, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren annesiyle ilgili yürek burkan bir haber paylaştı
Miedema, ailesindeki krizle ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu
Miedema, City'nin son lig şampiyonluğunu kutlarken neden orada olmadığını açıkladı. Takım arkadaşları şampiyonluğu kutlamak için bir araya gelirken, Hollanda milli takım oyuncusu, annesinin durumu kritik olduğu için hastaneye kaldırılması üzerine ailesinin yanında kaldı.
Forvet, sosyal medyada annesinin kanser tedavisi için aldığı kemoterapi sonrasında ciddi komplikasyonlar yaşadığını ve son haftaları yoğun bakımda geçirdiğini açıkladı. City, şampiyonluk yarışındaki rakibi Arsenal'in Brighton ile 1-1 berabere kalmasının ardından Çarşamba gecesi maç oynamadan şampiyonluğunu garantiledi. Ancak Miedema, ailesine destek olmak için Nisan ayı başında Manchester'dan ayrıldığı için kutlamalara katılamadı.
Miedema, annesinin iyileşme mücadelesini anlatıyor
Miedema, destekçilerine gönderdiği bir mesajda, ailesinin son haftalarda yaşadığı durumu anlattı.
"Sizlere küçük bir güncelleme. Son 2,5 hafta, ailemiz için gerçekten çok zor geçti. Annem, kanser kemoterapisi tedavisi sonrasında ciddi komplikasyonlar yaşadı ve o günden beri yoğun bakımda yatıyor," diye Instagram'da yazdı.
"Hayatı için mücadele ediyor ve bir mucize eseri hala hayatta. Şu anda iyileşme sürecinde küçük adımlarla zorlu bir mücadele veriyor, ancak önünde hala birçok büyük engel var. Sevginiz, desteğiniz ve mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim."
Kişisel sıkıntılar şampiyonluğun gölgesinde kaldı
City’nin şampiyonluğu saha dışında kesinleşti; Arsenal’in berabere kalmasıyla şampiyonluk kupası City’nin oldu. Oyuncular ve teknik ekip kutlama için kulübün antrenman tesisinde bir araya geldi, ancak Miedema’nın yokluğu dikkat çekti. Forvet oyuncusu, ailevi bir acil durum nedeniyle Hollanda milli takımının son ara dönem kadrosundan çekilmişti. Takım arkadaşları, aralarında Hollanda milli takımından Kerstin Casparij’in de bulunduğu isimler, Miedema’nın yokluğunda ona desteklerini gösterdiler.
Toparlanma süreci devam ederken, getirinin ne olacağı belirsiz
Miedema, City formasıyla ne zaman sahalara dönebileceğine dair bir açıklama yapmadı. Şu an için, uzun ve belirsiz bir iyileşme sürecinde annesine destek olmaya odaklanmış durumda. Mesajını, hem kulübün başarısını hem de kişisel umudunu yansıtan bir notla bitirdi: "Not: Anneme şampiyon olduğumuzu söylemek için sabırsızlanıyorum."