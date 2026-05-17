Vitor Pereira, Nottingham Forest’ın Manchester United’a yenildiği maçta Matheus Cunha’nın tartışmalı golünün ardından, el ile oynama kuralının netleştirilmesi için PGMOL ile bir toplantı talep etti
Old Trafford'da Tartışma
Olay, Forest'ın mağlup olduğu maçın ikinci yarısında, Cunha'nın Old Trafford'da United'ın ikinci golünü atarak skoru 2-1'e getirmesiyle yaşandı.
VAR yetkilisi Peter Bankes, Cunha'nın golünden önce topun mücadelesi sırasında Mbeumo'nun eliyle oynama ihtimalini uzun süre inceledi, ancak hakem Michael Salisbury sonunda golü geçerli saymaya karar verdi.
Kararı açıklayan Premier League Maç Merkezi, şu açıklamayı yayınladı: "VAR incelemesinin ardından hakem, Manchester United'a gol verilmesi yönündeki ilk kararını değiştirmemiştir. Hakem açıklaması: 'İncelemenin ardından, el ile oynama ihlali kasıtsız olduğu için gol kararı geçerlidir, dolayısıyla nihai karar gol'."
Pereira öfkesini dışa vuruyor
Bu karar Forest yedek kulübesinde hoş karşılanmadı ve Pereira maçın bitiminden sonra memnuniyetsizliğini açıkça dile getirdi. "Çılgın bir maçtı, belki taraftarlar için iyi bir maçtı ama bir teknik direktör için, özellikle ikinci yarıda, çok açık bir maçtı," dedi.
"Sonunda maçın, kabul etmem gereken bir kararla sonuçlanması üzücüydü ama bu benim görüşüm değil. Bana göre bu çok net bir el faulüydü ama o golü iptal etmemeyi tercih etti."
Pereira, olayla ilgili görüşünü detaylandırarak, temasın Mbeumo'ya haksız bir avantaj sağladığını iddia etti. O şöyle konuştu: "O [hakem], topun kontrolünün vücuda temas ettikten sonra yapıldığını düşünüyor, bunu kabul etmeliyim ama benim görüşüm bu değil çünkü görüntüyü izledim. Topu elleriyle kontrol ediyor ve top bu kontrolden geliyor, aksi takdirde şut atma şansı olmazdı."
PGMOL’dan netlik talebi
Forest teknik direktörü, hakemlikteki tutarsızlığın teknik direktörler ile Professional Game Match Officials Limited arasında üst düzey bir toplantı yapılmasını gerektirdiğine inanıyor. Pereira, "Şu anda Premier Lig'de kararlar konusunda yaşadığımız şüphe budur," diye ekledi.
"Herkesle bir toplantı yapıp kuralları ve kararları anlamaya çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bence tüm teknik direktörler bazı kararlar konusunda şüpheleri var."
Neville, 'akıl almaz' kararı sert bir şekilde eleştirdi
Eski Manchester United kaptanı Gary Neville, Sky Sports'ta yorumculuk yaparken bu karar sürecine o da aynı derecede şaşkınlık duydu. "Burada açık bir el ile topa dokunma var. Bu golün geçerli sayılması beni şaşırtır," dedi Neville. "Manchester United kutlamalarını durdurdu. Topu vücudunun yan tarafı ile kolu arasına sıkıştırıyor. Eğer golü atarsa, o golün geçersiz sayılacağını biliyoruz."
Neville, değerlendirmesini VAR sürecine yönelik sert bir eleştiriyle sonlandırdı. "Bu gol geçerli sayılsaydı çok sinirlenirdim. Pereira haklı, topu neredeyse yakaladı. Bence bu gol değil, elle oynadı, bu kadar açık. Burada müdahale etmeleri gerekiyordu. Neden bu kadar çok kez izlediklerini anlamıyorum," diye ekledi.