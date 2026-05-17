Vitor Pereira, Nottingham Forest’ın Manchester United’a yenildiği maçta Matheus Cunha’nın tartışmalı golünün ardından, el ile oynama kuralının netleştirilmesi için PGMOL ile bir toplantı talep etti

Bu karar Forest yedek kulübesinde hoş karşılanmadı ve Pereira maçın bitiminden sonra memnuniyetsizliğini açıkça dile getirdi. "Çılgın bir maçtı, belki taraftarlar için iyi bir maçtı ama bir teknik direktör için, özellikle ikinci yarıda, çok açık bir maçtı," dedi.

"Sonunda maçın, kabul etmem gereken bir kararla sonuçlanması üzücüydü ama bu benim görüşüm değil. Bana göre bu çok net bir el faulüydü ama o golü iptal etmemeyi tercih etti."

Pereira, olayla ilgili görüşünü detaylandırarak, temasın Mbeumo'ya haksız bir avantaj sağladığını iddia etti. O şöyle konuştu: "O [hakem], topun kontrolünün vücuda temas ettikten sonra yapıldığını düşünüyor, bunu kabul etmeliyim ama benim görüşüm bu değil çünkü görüntüyü izledim. Topu elleriyle kontrol ediyor ve top bu kontrolden geliyor, aksi takdirde şut atma şansı olmazdı."



