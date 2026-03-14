Vitor Pereira ne kadar süre görevde kalacak? Eski Nottingham Forest yıldızı, dört teknik direktörün görev yaptığı ‘çılgın’ sezonu değerlendiriyor

City Ground'daki gelişmelerle ilgili görüşü sorulan eski Reds forveti Harewood, GOAL'a şunları söyledi: "Çılgınca, değil mi? Çılgınca, gerçekten, gerçekten çılgınca. Açıkçası, bir menajerin bir süre orada kalıp işleri yoluna koymaya çalıştığı günler geride kaldı. Günümüzde hiçbir menajerin zamanı yok. Kelimenin tam anlamıyla ya bat ya yüz.

“Anlıyorum, ama aynı zamanda, hangi yöne giderseniz gidin istikrara ihtiyacınız var. Ve hepsi birbiriyle bağlantılı. Sadece Forest değil, tabii ki o benim için çok özel ama aslında herhangi bir kulüpte, bir sahibi gelip bir teknik direktör getirirse, oyuncuların, durum ne olursa olsun, sahibi ile teknik direktörün aynı sayfada olduğunu görmesi gerekir çünkü zamana ihtiyacınız vardır.

“Teknik direktör olmak çok zor. Lisansımı aldım ve çocuklara antrenörlük yapmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Onlara neyi denemelerini ve başarmalarını istediğinizi aşılamak zaman alır. Ve günümüzde bunu yapmak için zamanınız yok. Özellikle de yüksek yoğunluklu maçlarda, çok önemli maçlarda, ilerlemek ve kupa kazanmak istediğinizde bir sonraki aşamaya geçmek için kazanmanız gereken maçlarda. Ve “eğer”, “ama” veya “belki” diye düşünmeye vaktiniz yok, çünkü oraya maçları kazanmak için çıkıyorsunuz.”