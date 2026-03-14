Getty/GOAL
Çeviri:
Vitor Pereira ne kadar süre görevde kalacak? Eski Nottingham Forest yıldızı, dört teknik direktörün görev yaptığı ‘çılgın’ sezonu değerlendiriyor
Nottingham Forest, 2025-26 sezonunda neden dört teknik direktör değiştirdi?
Çalkantılı bir sezon boyunca yönlerine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen, Forest yönetimi – özellikle de gizemli kulüp sahibi Evangelos Marinakis – birçok açıdan köşeye sıkışmış durumdaydı. Nuno Eylül ayında ayrılmasını kendisi ayarladı, Postecoglou teknik direktörlük koltuğunda çıktığı sekiz maçın hiçbirini kazanamadı ve Dyche – kulüple olan geçmiş bağlarına rağmen – oynattığı futbolla ikna edici olamadı.
Dizginler Pereira'ya geçti, ancak o da bu zorlu görevde zorlanıyor. Görevine Fenerbahçe deplasmanında Avrupa Ligi galibiyetiyle etkileyici bir başlangıç yaptı, ancak bu altı maçtaki tek başarısı olarak kaldı; Reds son beş maçında dört yenilgi aldı.
Premier Lig'den düşmemek için mücadele eden Forest'ın kısa ve uzun vadeli geleceğinin ne olacağına dair kaçınılmaz sorular soruluyor ve her halükarda yine yoğun bir yaz dönemi yaşanacak gibi görünüyor.
- Getty
Karışık sinyaller: City Ground'da istikrar eksikliği
City Ground'daki gelişmelerle ilgili görüşü sorulan eski Reds forveti Harewood, casinos zonder cruks ile yaptığı röportajda GOAL'a şunları söyledi: “Çılgınca, değil mi? Çılgınca, gerçekten, gerçekten çılgınca. Açıkçası, bir menajerin bir süre orada kalıp işleri yoluna koymaya çalıştığı günler geride kaldı. Günümüzde hiçbir menajerin zamanı yok. Kelimenin tam anlamıyla ya bat ya da yüz.
“Anlıyorum, ama aynı zamanda, hangi yöne giderseniz gidin istikrara ihtiyacınız var. Ve hepsi birbiriyle bağlantılı. Sadece Forest değil, tabii ki o benim için çok özel ama aslında herhangi bir kulüpte, bir sahibi gelip bir teknik direktör getirirse, oyuncuların, durum ne olursa olsun, sahibi ile teknik direktörün aynı sayfada olduğunu görmesi gerekir çünkü zamana ihtiyacınız vardır.
“Teknik direktör olmak çok zor. Lisansımı aldım ve çocuklara antrenörlük yapmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Onlara neyi denemelerini ve başarmalarını istediğinizi aşılamak zaman alır. Ve günümüzde bunu yapmak için zamanınız yok. Özellikle de yüksek yoğunluklu maçlarda, çok önemli maçlarda, ilerlemek ve kupa kazanmak istediğinizde bir sonraki aşamaya geçmek için kazanmanız gereken maçlarda. Ve “eğer”, “ama” veya “belki” diye düşünmeye vaktiniz yok, çünkü oraya maçları kazanmak için çıkıyorsunuz.”
Açıklama: Forest'ın Premier Lig'de yaşadığı zorlukların nedenleri
Harewood, geçen sezon Premier Lig’de 20 gol atan etkili forvet Chris Wood’un sakatlık nedeniyle sezonun büyük bir bölümünü kaçırmasının da etkisiyle Forest’ın 2025-26 sezonundaki zorluklarının nedenlerine değindi: “Şu anda Forest, sebebi ne olursa olsun gol atmakta zorlanıyor; zira son birkaç yıldır maçları kazanma ve önemli goller atma konusunda ün salmışlardı.
“Bence Chris ile bunun çok büyük bir kısmını kaybettiniz, çünkü o Forest için inanılmaz bir oyuncuydu; forvet, golcü, top tutma, kanatlarda oynama, ceza sahasına girme, ceza sahasına gelen topları alma ve gol atma konusunda. Ve dürüst olmak gerekirse, her türlü farklı golü atıyordu. Gol ihtiyacınız olduğunda başvuracağınız kişi oydu. Ve bence Forest onun yerini doldurmakta zorlandı.
“Görünüşe göre felsefe hala orada, hala bazı harika oyuncular var, sadece topu ağlara göndermek için onun gibi birine ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Ve bence bu yıl bu konuda yetersiz kaldılar, çünkü maçları gol kazanır. Ve eğer böyle bir forvetiniz varsa, çok iyi oynamadığınız anlarda bile, gol atmasa bile, başka birini gol pozisyonuna sokacak bir şeyler yapıyordu. Çünkü o ve Morgan Gibbs-White çok iyi bir ikili oluşturuyordu. Birbirlerinin nerede olduğunu biliyorlardı ve nerede olmaları gerektiğini biliyorlardı. Ve bu tür ikilileri takımın her yerinde oluşturursunuz. Bence onsuz zorlandılar, bunu söylemek hoş değil ama. Ancak onu ikame edecek kimse yoktu.”
- Getty
Forest ve Pereira, artık neredeyse kaybedilmiş sayılan bu sezonu kurtarmak için dokuz maçlık bir süreye sahip. Pazar günü Fulham'ı ağırlayacakları hayati önem taşıyan iç saha maçıyla sahalara geri dönecekler.
Ardından, 22 Mart'ta, ligin alt sıralarında yer alan Tottenham ile, küme düşme mücadelesinde 6 puan değerinde bir maç oynayacaklar.
Reklam