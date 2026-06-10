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Vitinha ve João Neves PSG'den ayrılabilir mi? Jorge Mendes, Real Madrid ile ilgili söylentiler sürerken Portekizli ikilinin yaz transferi konusundaki tutumunu açıkladı
Luis Enrique için temel unsurlar
Vitinha ve Neves, Luis Enrique’nin taktik düzeninin vazgeçilmez parçaları haline geldi. Özellikle Vitinha, geçen sezon tüm turnuvalarda 50 maça çıkarak Avrupa’nın en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi; bu maçların 17’sinde Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi ve altı gol attı.
Neves ise henüz 21 yaşında olmasına rağmen Paris ekibi için vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. Eski Benfica oyuncusu, üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan takımda da öne çıkan isimlerden biri oldu ve 38 maçta 7 gol ve 4 asist kaydetti.
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Acentenin kesin kararı
Vitinha ve Neves’in Santiago Bernabéu’ya transfer olabileceğine dair söylentiler artmasına rağmen, Mendes yaz transfer döneminde herhangi bir ayrılığın kapısını kesin bir dille kapattı. Etkili menajer, Fabrizio Romano’ya verdiği demeçte, Fransa şampiyonu kulübün orta sahanın kilit oyuncuları için teklifleri değerlendirmeye niyetinin olmadığını açıkça belirtti.
Mendes, Romano'ya "Vitinha ve Joao hiçbir zaman kimse için bir seçenek olmadı. Onlar Paris Saint-Germain için pazarlık konusu olamaz ve PSG'de çok, çok mutlular – kupaları toplamaya devam edecekler" dedi.
Real Madrid neden ilgileniyor?
Madrid ile ilgili haberler, Los Blancos'un kadrosunu güçlendirmek için üst düzey orta saha oyuncuları arayışını sürdürmesinden kaynaklanıyor. Hem Vitinha hem de Neves'in yaş profilleri göz önüne alındığında, bu iki oyuncu İspanya şampiyonunun son yıllarda hedeflediği profilin tam karşılığı. Ancak PSG yönetimi her iki oyuncuyu da "satın alınamaz" olarak görüyor. PSG yönetiminin, ilgilenen kulüplere, rekor kıran transfer ücretlerinin bile bu yıl Portekizli milli oyuncuları satmaya ikna etmek için yeterli olmayacağını bildirdiği belirtiliyor.
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Dikkatler dünya sahnesine yöneliyor
Menajerleri tarafından kulüp geleceği resmi olarak netleştirilen Vitinha ve Neves'in ilgisi artık transfer piyasasından uzaklaşıyor. Bu ikilinin, dünya sahnesinde büyük beklentilerle karşılanan Selecao'nun yaklaşan Dünya Kupası hazırlıklarında önemli roller üstlenmesi bekleniyor. Roberto Martinez'in kadrosu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya'nın yer aldığı grupta mücadeleye hazırlanırken, tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.