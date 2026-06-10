Vitinha ve Neves, Luis Enrique’nin taktik düzeninin vazgeçilmez parçaları haline geldi. Özellikle Vitinha, geçen sezon tüm turnuvalarda 50 maça çıkarak Avrupa’nın en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi; bu maçların 17’sinde Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi ve altı gol attı.

Neves ise henüz 21 yaşında olmasına rağmen Paris ekibi için vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. Eski Benfica oyuncusu, üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan takımda da öne çıkan isimlerden biri oldu ve 38 maçta 7 gol ve 4 asist kaydetti.