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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

Vitinha ve João Neves PSG'den ayrılabilir mi? Jorge Mendes, Real Madrid ile ilgili söylentiler sürerken Portekizli ikilinin yaz transferi konusundaki tutumunu açıkladı

Vitinha
J. Neves
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1. Lig
La Liga

Paris Saint-Germain'in yıldızları Vitinha ve João Neves, yaz transfer dönemi öncesinde yoğun transfer spekülasyonlarının odağında yer alırken, Real Madrid'in bu Portekizli ikiliyi yakından takip ettiği bildiriliyor. Ancak süper menajer Jorge Mendes, müşterilerinin gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğini açıklığa kavuşturmak için devreye girdi.

  • Luis Enrique için temel unsurlar

    Vitinha ve Neves, Luis Enrique’nin taktik düzeninin vazgeçilmez parçaları haline geldi. Özellikle Vitinha, geçen sezon tüm turnuvalarda 50 maça çıkarak Avrupa’nın en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi; bu maçların 17’sinde Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi ve altı gol attı.

    Neves ise henüz 21 yaşında olmasına rağmen Paris ekibi için vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. Eski Benfica oyuncusu, üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan takımda da öne çıkan isimlerden biri oldu ve 38 maçta 7 gol ve 4 asist kaydetti.

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  • Enrique VitinhaGetty Images

    Acentenin kesin kararı

    Vitinha ve Neves’in Santiago Bernabéu’ya transfer olabileceğine dair söylentiler artmasına rağmen, Mendes yaz transfer döneminde herhangi bir ayrılığın kapısını kesin bir dille kapattı. Etkili menajer, Fabrizio Romano’ya verdiği demeçte, Fransa şampiyonu kulübün orta sahanın kilit oyuncuları için teklifleri değerlendirmeye niyetinin olmadığını açıkça belirtti.

    Mendes, Romano'ya "Vitinha ve Joao hiçbir zaman kimse için bir seçenek olmadı. Onlar Paris Saint-Germain için pazarlık konusu olamaz ve PSG'de çok, çok mutlular – kupaları toplamaya devam edecekler" dedi.

  • Real Madrid neden ilgileniyor?

    Madrid ile ilgili haberler, Los Blancos'un kadrosunu güçlendirmek için üst düzey orta saha oyuncuları arayışını sürdürmesinden kaynaklanıyor. Hem Vitinha hem de Neves'in yaş profilleri göz önüne alındığında, bu iki oyuncu İspanya şampiyonunun son yıllarda hedeflediği profilin tam karşılığı. Ancak PSG yönetimi her iki oyuncuyu da "satın alınamaz" olarak görüyor. PSG yönetiminin, ilgilenen kulüplere, rekor kıran transfer ücretlerinin bile bu yıl Portekizli milli oyuncuları satmaya ikna etmek için yeterli olmayacağını bildirdiği belirtiliyor.

  • Joao Neves Portugal 2026Getty Images

    Dikkatler dünya sahnesine yöneliyor

    Menajerleri tarafından kulüp geleceği resmi olarak netleştirilen Vitinha ve Neves'in ilgisi artık transfer piyasasından uzaklaşıyor. Bu ikilinin, dünya sahnesinde büyük beklentilerle karşılanan Selecao'nun yaklaşan Dünya Kupası hazırlıklarında önemli roller üstlenmesi bekleniyor. Roberto Martinez'in kadrosu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya'nın yer aldığı grupta mücadeleye hazırlanırken, tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.