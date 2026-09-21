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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Vitinha, PSG'nin dirençli Marsilya'yı Le Classique'te kıl payı geçmesinin ardından "aklama" iddialarına yanıt verdi

Vitinha
Paris Saint-Germain
Marseille - Paris Saint-Germain
Marseille
1. Lig

Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Vitinha, deplasmanda alınan ve zorlu geçen 2-1’lik galibiyetin ardından takımlarının Marsilya’yı kolayca farklı mağlup etmesinin beklendiği yönündeki iddiaları reddetti. Portekizli milli oyuncu, son şampiyonun galibiyeti tamamen hak ettiğini vurgularken, çekişmeli geçen Le Classique’te ezeli rakiplerinin direncini de övdü.

  • Le Classique'te zorlu galibiyet

    PSG, Ligue 1'in beşinci hafta maçlarını kapatırken ezeli rakibi Marsilya'yı 2-1'lik skorla kıl payı mağlup etti. İç sahadaki sezon başlangıcında son derece karmaşık bir dönem geçirmesine rağmen ev sahibi ekip, pazar günü mücadeleci bir performans sergiledi.

    Bu sonuç, Paris devine üç puanın tamamını getirdi ancak karşılaşmanın niteliği çokça tartışmayı da beraberinde getirdi. Skorun bu kadar yakın olması, maç öncesindeki baskın tahminlerle keskin bir tezat oluşturdu.

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  • VitinhaGetty Images

    Vitinha dar farkı savundu

    Son düdüğün ardından Vitinha, karma alanda medyanın karşısına çıkmakta gecikmedi. 26 yaşındaki oyuncu, takımının daha farklı bir galibiyet alamayarak beklentilerin altında kaldığı yönündeki düşünceyi tamamen reddetti.

    Portekizli oyun kurucu, MaxiFoot'un aktardığına göre, "Herkesin farklı bir galibiyet beklediğini söylüyorsunuz ama biz böyle düşünmüyorduk, size temin ederim" dedi. "Burada oynamak her zaman zordur."

  • Üstün oyun üç puanı hak etti

    Son düdükteki kıl payı üstünlüğe rağmen, konuk ekip maçın büyük bölümünü kontrol etti. Vitinha, PSG'nin maçı çok daha erken koparacak kadarını yaptığını vurgulamakta istekliydi.

    "Marseille iyi bir takım ve bunu bugün gösterdi" dedi. "Bence çok farklı öne geçmek için gerekeni yaptık ama sonunda 2-1 kazandık. Çok sayıda fırsat yakaladık, bu yüzden sonuç tartışmaya bile açık değil. Bu galibiyet sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyet."

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  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    Uluslararası görev için hazırlanıyor

    Uluslararası ara kapıdayken, Vitinha yaklaşan UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'i temsil etmeye hazırlanıyor. Portekiz'in 24 Eylül'de Galler ile karşılaşması planlanıyor, bunu 27 Eylül ve 4 Ekim'de Norveç'e karşı oynanacak maçlar takip edecek. Norveç maçlarının arasına sıkışan, daha doğrusu 1 Ekim'deki karşılaşmada ise Portekiz, Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

1. Lig
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