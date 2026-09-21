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Vitinha, PSG'nin dirençli Marsilya'yı Le Classique'te kıl payı geçmesinin ardından "aklama" iddialarına yanıt verdi
Le Classique'te zorlu galibiyet
PSG, Ligue 1'in beşinci hafta maçlarını kapatırken ezeli rakibi Marsilya'yı 2-1'lik skorla kıl payı mağlup etti. İç sahadaki sezon başlangıcında son derece karmaşık bir dönem geçirmesine rağmen ev sahibi ekip, pazar günü mücadeleci bir performans sergiledi.
Bu sonuç, Paris devine üç puanın tamamını getirdi ancak karşılaşmanın niteliği çokça tartışmayı da beraberinde getirdi. Skorun bu kadar yakın olması, maç öncesindeki baskın tahminlerle keskin bir tezat oluşturdu.
- Getty Images
Vitinha dar farkı savundu
Son düdüğün ardından Vitinha, karma alanda medyanın karşısına çıkmakta gecikmedi. 26 yaşındaki oyuncu, takımının daha farklı bir galibiyet alamayarak beklentilerin altında kaldığı yönündeki düşünceyi tamamen reddetti.
Portekizli oyun kurucu, MaxiFoot'un aktardığına göre, "Herkesin farklı bir galibiyet beklediğini söylüyorsunuz ama biz böyle düşünmüyorduk, size temin ederim" dedi. "Burada oynamak her zaman zordur."
Üstün oyun üç puanı hak etti
Son düdükteki kıl payı üstünlüğe rağmen, konuk ekip maçın büyük bölümünü kontrol etti. Vitinha, PSG'nin maçı çok daha erken koparacak kadarını yaptığını vurgulamakta istekliydi.
"Marseille iyi bir takım ve bunu bugün gösterdi" dedi. "Bence çok farklı öne geçmek için gerekeni yaptık ama sonunda 2-1 kazandık. Çok sayıda fırsat yakaladık, bu yüzden sonuç tartışmaya bile açık değil. Bu galibiyet sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyet."
- Getty Images
Uluslararası görev için hazırlanıyor
Uluslararası ara kapıdayken, Vitinha yaklaşan UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'i temsil etmeye hazırlanıyor. Portekiz'in 24 Eylül'de Galler ile karşılaşması planlanıyor, bunu 27 Eylül ve 4 Ekim'de Norveç'e karşı oynanacak maçlar takip edecek. Norveç maçlarının arasına sıkışan, daha doğrusu 1 Ekim'deki karşılaşmada ise Portekiz, Danimarka ile karşı karşıya gelecek.
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