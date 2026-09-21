Vitinha, PSG'nin dirençli Marsilya'yı Le Classique'te kıl payı geçmesinin ardından "aklama" iddialarına yanıt verdi

Son düdükteki kıl payı üstünlüğe rağmen, konuk ekip maçın büyük bölümünü kontrol etti. Vitinha, PSG'nin maçı çok daha erken koparacak kadarını yaptığını vurgulamakta istekliydi.

"Marseille iyi bir takım ve bunu bugün gösterdi" dedi. "Bence çok farklı öne geçmek için gerekeni yaptık ama sonunda 2-1 kazandık. Çok sayıda fırsat yakaladık, bu yüzden sonuç tartışmaya bile açık değil. Bu galibiyet sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyet."