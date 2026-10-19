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Vitinha'dan Paris Saint-Germain-Barcelona maçı öncesi heyecan verici tahmin: “Her şey hazır!”
Vitinha, Barcelona ile dev karşılaşmayı dört gözle bekliyor
Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Vitinha, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Parc des Princes'te FC Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde büyük heyecan duyduğunu dile getirdi. Avrupa'nın iki devi de bu sezon lig aşamasındaki kusursuz performansını sürdürerek karşılaşmaya çıkıyor.
PSG, Manchester City deplasmanındaki 4-2'lik galibiyet ve Strasbourg karşısında geriden gelerek aldığı 3-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere etkileyici sonuçların ardından bu maça çıkıyor.
Vitinha, takımın kendi sahasında Avrupa'nın bir başka devi karşısında gücünü sınamak için sabırsızlandığını vurguladı.
- AFP
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Maç öncesinde konuşan Vitinha, iki takımın da topa sahip olma ve yoğun baskı üzerine kurulu aynı futbol anlayışını paylaştığını vurguladı. Vitinha, “İki büyük galibiyet aldık... Şimdi hepimizin heyecanla beklediği bir başka büyük maçımız var. Bu maçta yer almak bir zevk,” dedi.
“Bunun harika maçlardan biri olması için gereken her şeyin mevcut olduğunu düşünüyorum.”
Orta saha oyuncusu, “Ne olacağını bilmiyoruz ama iki takımda da harika oyuncular var. İki takım da her zaman topa sahip olmak istiyor ve top kendilerinde olmadığında baskı yapacak,” diye ekledi.
Luis Enrique, Vitinha’nın PSG’yi “makine” olarak nitelendirmesine katıldı
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, 2015'te tarihi bir üçleme kazandırdığı eski kulübüyle karşılaşmanın duygusal önemini vurgulayarak Vitinha'nın görüşlerine katıldı. Luis Enrique, “Her iki takımın da bireysel kalitesi çok yüksek olduğu için çekişmeli bir maç olacak,” dedi.
“Evimizde oynamak bizim için fark yaratıyor; burada çok daha güçlüyüz.”
“Biz bir makineyiz: Oyuncularımızın pres yaptığını gördüğümde aklımdan geçen bu,” diyen İspanyol teknik adam, takımının bitmek bilmeyen çalışma temposunu övdü.
- Getty Images Sport
Namağlup Fransa şampiyonu, rekoru egale edecek seriyi hedefliyor
PSG, son 12 Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi yüzü görmedi. Kulübün 13 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etmesine yalnızca bir maç kaldı.
Eski Barcelona isimleri Ousmane Dembele, Ferran Torres ve Dro Fernandez'in de karşılaşmaya ayrı bir hikâye katmasıyla Parc des Princes'teki mücadele heyecan dolu geçmeye aday.
Vitinha ve takım arkadaşları, Avrupa'daki kusursuz gidişatlarını sürdürmek için kritik üç puanı almayı hedefliyor.
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