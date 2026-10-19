Maç öncesinde konuşan Vitinha, iki takımın da topa sahip olma ve yoğun baskı üzerine kurulu aynı futbol anlayışını paylaştığını vurguladı. Vitinha, “İki büyük galibiyet aldık... Şimdi hepimizin heyecanla beklediği bir başka büyük maçımız var. Bu maçta yer almak bir zevk,” dedi.

“Bunun harika maçlardan biri olması için gereken her şeyin mevcut olduğunu düşünüyorum.”

Orta saha oyuncusu, “Ne olacağını bilmiyoruz ama iki takımda da harika oyuncular var. İki takım da her zaman topa sahip olmak istiyor ve top kendilerinde olmadığında baskı yapacak,” diye ekledi.