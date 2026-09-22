Jacquet'nin takıma katabileceği potansiyeli memnuniyetle karşılayan Liverpool, aynı zamanda Ronald Araujo'nun tecrübesini de kadrosuna kattı. Tecrübeli Uruguaylı, Barcelona'dan bir sezonluğuna kiralık olarak geldi.

Asıl mevkisi stoper olan oyuncu, ancak Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola için sağ bekte de görev yaptı. O da Houghton'ın dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Eski İrlanda Cumhuriyeti milli oyuncusu şu ifadeleri kullandı: “Bence Liverpool'u savunma anlamında gerçekten daha sağlam hale getirdi. Artık fiziksel görünüyorlar, oysa daha önce bu kadar fiziksel olduklarını düşünmüyordum. Kesinlikle artık durum böyle değil.

“Onu Fulham maçında izledim. Takım, Atletico Madrid maçının ardından çıkmıştı, bu yüzden çok fazla ileri çıkmıyordu çünkü doğal bir bek değil. Ama size şunu söyleyeyim; mücadeleci, hava toplarını kazanıyor, ikili mücadeleleri kazanıyor, müdahale etmeyi seviyor. Bunu futbolda artık çok sık görmüyoruz ve bunu güzel, basit bir şekilde yapıyor.

“Ayrıca kanat oyuncunuz için de harika çünkü size sadece topu veriyorsa, siz de kendi sihrinizi göstermeye devam edebilirsiniz. Onun sürekli bindirme yapmasından endişe etmezsiniz ve arkayı sürekli kapatmak zorunda kalmazsınız. Çoğu zaman sizi daha çok destekleyeceğini ve işinizi yapmanıza izin vereceğini bilirsiniz.

“Bence sağ tarafta oynayan kanat oyuncusu için bu tam anlamıyla bir nimet olmalı; işine odaklan, ceza sahasına ortalarını yap, bekini geç, kısa verkaçlar yap, durum ne olursa olsun. Sonra da sen kendi güçlü yönlerini bilirsin, onun güçlü yönünü de bilirsin.”