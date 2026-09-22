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Virgil van Dijk x Alan Hansen: Jeremy Jacquet, Liverpool'ın yapısına uyuyor; Liverpool efsanesi, £60 milyonluk oyun kurucu stoperin en iyi özelliklerini açıklıyor
Jacquet, 60 milyon sterlinlik transferin ardından hızlı bir şekilde uyum sağladı
Kış transfer döneminde varılan anlaşmayla 60 milyon sterline (80 milyon dolar) kadroya katılan özgüvenli 21 yaşındaki oyuncu, Anfield'daki düzene kusursuz şekilde uyum sağladı. İngiliz futboluna tam anlamıyla fırtına gibi bir giriş yaptı.
Hazırlık dönemindeki dikkat çekici performanslar, sadık taraftar kitlesi arasında heyecanı artırdı ve bu seviye Premier League, Şampiyonlar Ligi ve Carabao Cup'taki başlangıca da taşındı.
Yenilgisiz Liverpool, tüm kulvarlarda çıktığı yedi maçta üç kez kalesini gole kapatırken, Jacquet de kulüp kaptanı Van Dijk'ın yanında kısa sürede uyum sağladı. Hollandalı takım arkadaşını kendi alanında en iyilerden biri yapan özelliklerin çoğuna sahip olduğu düşünülüyor.
Topla olan becerisi Avrupa Kupası kazanan efsane Hansen ile de kıyaslanabilir; Liverpool, savunma hattındaki oyuncuların topa sahip olma konusunda olduğu kadar topu geri kazanma konusunda da rahat olmasıyla tanınıyor.
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Jacquet'nin Van Dijk ve Hansen'la paylaştığı özellikler
Jacquet hakkındaki görüşü ve Fransız genç yıldızın bazı ikonik isimlerin izinden gidip gitmediği sorulan eski Liverpool orta saha oyuncusu Houghton, IrishBetting.ie iş birliğiyle konuştuğu GOAL'e şunları söyledi: “Müdahaleyi seven bir başka oyuncu. Bu özelliğini seviyorum, çok rekabetçi. Fulham maçında sarı kart gördüğünde bile panik yapmadılar, değil mi? Bazı teknik direktörler, ‘Aman, hayır, 10 kişi kalma ihtimaline karşı onu çıkaralım’ der. Burada öyle olmadı, bırakın oyununa devam etsin.
“Onda gördüğüm şey gerçek bir rekabetçi olması. Hava toplarında iyi, iyi bir lider, iyi konuşan biri ve futboldan gerçekten keyif alıyor. Topu net şekilde dağıtıyor. Orta sahaya oynadığını gördüğünüzde, topu ya sert şekilde ya da oyuncunun kontrol etmesi için doğru hızda gönderiyor.
“Bence başlangıçta gerçekten çok iyiydi. Onu bir hazırlık maçında izledim, oynadığında müthişti ve tam bir doğuştan yetenek gibi görünüyor. Futboldan gerçekten keyif alıyor, kulüp için iyi bir takviye.”
Araujo, mecburi sağ bekte etkileyici performans sergiliyor
Jacquet'nin takıma katabileceği potansiyeli memnuniyetle karşılayan Liverpool, aynı zamanda Ronald Araujo'nun tecrübesini de kadrosuna kattı. Tecrübeli Uruguaylı, Barcelona'dan bir sezonluğuna kiralık olarak geldi.
Asıl mevkisi stoper olan oyuncu, ancak Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola için sağ bekte de görev yaptı. O da Houghton'ın dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Eski İrlanda Cumhuriyeti milli oyuncusu şu ifadeleri kullandı: “Bence Liverpool'u savunma anlamında gerçekten daha sağlam hale getirdi. Artık fiziksel görünüyorlar, oysa daha önce bu kadar fiziksel olduklarını düşünmüyordum. Kesinlikle artık durum böyle değil.
“Onu Fulham maçında izledim. Takım, Atletico Madrid maçının ardından çıkmıştı, bu yüzden çok fazla ileri çıkmıyordu çünkü doğal bir bek değil. Ama size şunu söyleyeyim; mücadeleci, hava toplarını kazanıyor, ikili mücadeleleri kazanıyor, müdahale etmeyi seviyor. Bunu futbolda artık çok sık görmüyoruz ve bunu güzel, basit bir şekilde yapıyor.
“Ayrıca kanat oyuncunuz için de harika çünkü size sadece topu veriyorsa, siz de kendi sihrinizi göstermeye devam edebilirsiniz. Onun sürekli bindirme yapmasından endişe etmezsiniz ve arkayı sürekli kapatmak zorunda kalmazsınız. Çoğu zaman sizi daha çok destekleyeceğini ve işinizi yapmanıza izin vereceğini bilirsiniz.
“Bence sağ tarafta oynayan kanat oyuncusu için bu tam anlamıyla bir nimet olmalı; işine odaklan, ceza sahasına ortalarını yap, bekini geç, kısa verkaçlar yap, durum ne olursa olsun. Sonra da sen kendi güçlü yönlerini bilirsin, onun güçlü yönünü de bilirsin.”
- Getty
Liverpool'ın 2026-27 fikstürü: sıradaki rakip Manchester City
Liverpool, 2026-27 sezonunun ilk milli ara dönemine Premier League'de beş maçta topladığı dokuz puanla altıncı sırada girdi. Takım olarak ortaya koyabileceklerinin daha fazlasına dair umut veriyorlar.
Jacquet ve Araujo savunmada etkileyici performans sergilerken, 125 milyon sterlinlik (167 milyon dolar) İsveçli forvet Alexander Isak da son bölgede yeniden formunu bulurken, Liverpool 11 Ekim'de ligin lideri Manchester City ile sahasında oynayacağı merakla beklenen maçla yeniden sahaya çıkacak.
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