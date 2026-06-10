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Virgil van Dijk ve Ronald Koeman, Japonya maçı öncesinde kararlılıklarını korurken, Özbekistan ve Cezayir ile oynanan endişe verici hazırlık maçlarının ardından Hollanda'da gerginlik artıyor
Kansas City'deki büyük sahneye hazırlık
Hollanda, 14 Haziran'da güçlü Japonya takımıyla oynayacağı ve büyük heyecanla beklenen F Grubu açılış maçı için hazırlıklarını tamamlıyor. Amerika'nın yakıcı güneşi altında gerçekleştirdikleri ilk antrenmanın ardından Koeman, düzenlediği basın toplantısında yaklaşan karşılaşmanın hem "ilginç hem de zor" olacağını kabul etti.
2023'ün başlarında göreve gelen teknik direktör, takımı 2023 Uluslar Ligi'nde dördüncü sıraya ve İngiltere'ye yenildikleri Euro 2024 yarı finallerine taşıdı. Ancak son dönemdeki sonuçları biraz hayal kırıklığı yarattı. Geçen hafta Oranje, Cezayir'e 1-0 yenildikten sonra ülkesinden ayrıldı. Ardından, Cody Gakpo'nun son dakikada attığı penaltı da dahil olmak üzere iki penaltı golü, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Özbekistan'a karşı zorlu bir galibiyet getirdi.
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Disiplinli Asya devine saygı
Japonya ile karşılaşmak büyük bir engel teşkil ediyor ve Virgil van Dijk rakibin muazzam kalitesini kabul ediyor. Kaptan, "Japonya çok güçlü. Çok disiplinli oynuyorlar ve aynı zamanda büyük bir kaliteye sahipler. Bu maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz," dedi.
Koeman da bu görüşlere katılarak Asya'nın bu güçlü takımını övdü. "Onları analiz ettik ve takım olarak güçlü olduklarını biliyoruz. Fiziksel olarak çok güçlüler ve kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Kendimize inanıyoruz. Japonya'ya saygı duyuyoruz, ama biz Hollanda'yız, bu yüzden onlar da bize saygı duyacaklar. Zor bir maç olacak, ama kendimize güvenimiz tam."
Kadro ipuçları ve kaptanın görevi
Teknik direktör, ilk on biriyle ilgili olarak kartlarını sakladı. "Şu ana kadar bunu bilmiyorsam, ödevimi doğru düzgün yapmamışım demektir," diye espri yaptı.
Bu arada, bireysel bir program uygulayan kaleci Bart Verbruggen ile ilgili endişeler devam ediyor. "Her şeyin yoluna gireceğinden eminiz. Bir çürük, yani daha kötüsü de olabilirdi. Günü gününe bakmamız gerekiyor," diye açıkladı teknik direktör.
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Grup aşamasındaki zorluklara bakış
Hazırlık sürecindeki sarsıntılı gidişatın ardından, kamuoyunun beklentileri düşük seviyede kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, takım F Grubu’nu başarıyla geçmeye kararlı.
Dışarıdan gelen sesleri önemsemeyen Van Dijk, "Sadece gerçekten etki edebileceğim şeylere odaklanıyorum. Yani bu gruba, antrenmanlarımıza ve hazırlıklarımıza. Biz sadece bunu mümkün olduğunca iyi yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Japonya ile oynayacağı açılış maçının ardından Hollanda, İsveç ile karşılaşacak ve grup aşamasını Tunus ile oynayacağı maçla tamamlayacak.