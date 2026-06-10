Virgil van Dijk ve Ronald Koeman, Japonya maçı öncesinde kararlılıklarını korurken, Özbekistan ve Cezayir ile oynanan endişe verici hazırlık maçlarının ardından Hollanda'da gerginlik artıyor

Hollanda, 14 Haziran'da güçlü Japonya takımıyla oynayacağı ve büyük heyecanla beklenen F Grubu açılış maçı için hazırlıklarını tamamlıyor. Amerika'nın yakıcı güneşi altında gerçekleştirdikleri ilk antrenmanın ardından Koeman, düzenlediği basın toplantısında yaklaşan karşılaşmanın hem "ilginç hem de zor" olacağını kabul etti.

2023'ün başlarında göreve gelen teknik direktör, takımı 2023 Uluslar Ligi'nde dördüncü sıraya ve İngiltere'ye yenildikleri Euro 2024 yarı finallerine taşıdı. Ancak son dönemdeki sonuçları biraz hayal kırıklığı yarattı. Geçen hafta Oranje, Cezayir'e 1-0 yenildikten sonra ülkesinden ayrıldı. Ardından, Cody Gakpo'nun son dakikada attığı penaltı da dahil olmak üzere iki penaltı golü, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Özbekistan'a karşı zorlu bir galibiyet getirdi.