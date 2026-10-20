Getty Images Sport
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Virgil van Dijk'tan Villarreal ile Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Liverpool'a kenetlenme çağrısı
Anfield'da ivmeyi korumak
Van Dijk, Liverpool'u Anfield'da başlayacak önemli maç serisinde saha avantajından yararlanmaya çağırdı. Yoğun bir deplasman döneminin ardından Liverpool, üst üste oynayacağı dört iç saha maçının ilkinde salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i ağırlayacak. Van Dijk, takımın Avrupa'daki konumunu sağlamlaştırmak için son deplasman galibiyetlerinden kazandığı özgüveni kullanması gerektiği konusunda kararlı.
Hollandalı savunmacı, kulübün resmî internet sitesinde yayımlanan resmî maç günü programındaki notlarında, LASK ve Brentford galibiyetlerinin ardından istikrarın önemini vurguladı. “Bu maça, LASK ve Brentford deplasmanlarında zorlu mücadeleler sonunda aldığımız iki galibiyetin ardından çıkıyoruz. Bu akşam yakaladığımız ivmeyi sürdürmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız önemli,” diye yazdı.
Son Premier League maçında gösterdikleri mücadeleye değinen Van Dijk, önceki hafta yaşanan hayal kırıklığını geride bırakmak için gereken zihinsel güce dikkat çekti. Kaptan, “Söylediğim gibi, cumartesi günü Brentford deplasmanında aldığımız galibiyet çok zorlu ve çok önemliydi. Önceki hafta Manchester City maçında yaşadığımız hayal kırıklığı düşünüldüğünde önemi daha da artıyor,” ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Dirençli bir kimlik oluşturmak
Liverpool, Andoni Iraola yönetiminde bir değişim sürecinden geçiyor. Van Dijk, kaydedilen ilerlemenin sahada giderek daha belirgin hâle geldiğini düşünüyor. Takımın hâlâ gelişim aşamasında olduğunu kabul eden Van Dijk, daha güçlü bir ekip olmak için gösterilen ortak çabayı övdü. Hedef, savunmasını aşmanın zor olduğu ve koşullar ya da maçın oynandığı yer ne olursa olsun sonuç alabilen bir takım kurmak.
Van Dijk sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence hem orada hem de birkaç gün önce Avusturya'da bu takımın attığı adımları görebilirsiniz. Kesinlikle kusursuz değiliz ama yenilmesi zor, birbirine kenetlenen, düzenli olarak rekabet edip sonuç alabilen bir takım olmak için hepimiz çok çalışıyoruz. Liverpool'da oynadığınızda sizden beklenen budur. Soyunma odasındaki herkes de bunun farkında, sizi temin ederim.”
Kazanma alışkanlığının peşinde
Villarreal, özellikle de zorlu bir hafta sonu maçının ardından Liverpool için ciddi bir taktiksel sınav olacak. Ancak Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk iki maçını kazanan Liverpool'un hedefi net. Van Dijk, takım arkadaşlarının turnuvanın baskısını benimsemesi ve kazanmayı sezon boyunca kalıcı bir alışkanlık hâline getirmesi gerektiğini vurguladı.
Takım kaptanı, “Bu oyuncu grubunda kalite ve potansiyel kesinlikle var. Şimdi bunu sahaya yansıtmak bize düşüyor,” diye ekledi. Brentford maçının bitiş düdüğüyle birlikte dikkatlerini hemen Villarreal'e çevirdiklerini belirten Van Dijk, üst düzey futbolun durmaksızın devam eden temposuna dikkat çekti: “Şampiyonlar Ligi'ne iki maçta iki galibiyetle iyi başladık ve bu akşam da aynı performansı sürdürmek istiyoruz. Futbolda kazanmak bir alışkanlıktır ve hepimiz bu alışkanlığı edinmek istiyoruz.”
- Getty Images Sport
Kaptan için bir dönüm noktası
Takımın ortak hedeflerinin ötesinde, bu akşam Liverpool kariyerinde kısa süre önce önemli bir dönüm noktasına ulaşan Van Dijk için kişisel açıdan da büyük anlam taşıyor. Çeşitli kulvarlarda kulüp kaptanı olarak 200 maç barajını aşan eski Southampton oyuncusu için takımı Anfield'da sahaya çıkarmak en büyük onur olmaya devam ediyor. Van Dijk, Merseyside'a gelişinden bu yana katettiği yol için büyük minnettarlık duyduğunu dile getirdi.
Van Dijk, “Kişisel açıdan, 150'si Premier League'de olmak üzere Liverpool kaptanı olarak 200 maça çıkmış olmaktan son derece gurur duyuyorum” dedi. Bu göreve bağlılığını yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Bu ayrıcalığı asla, ama asla sıradan görmeyeceğim. Bu akşam da kaptanlık pazubandını gururla takacağım. Umarım maçın sonunda hep birlikte bir kez daha kutlama yaparız.”
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