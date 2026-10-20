Van Dijk, Liverpool'u Anfield'da başlayacak önemli maç serisinde saha avantajından yararlanmaya çağırdı. Yoğun bir deplasman döneminin ardından Liverpool, üst üste oynayacağı dört iç saha maçının ilkinde salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i ağırlayacak. Van Dijk, takımın Avrupa'daki konumunu sağlamlaştırmak için son deplasman galibiyetlerinden kazandığı özgüveni kullanması gerektiği konusunda kararlı.

Hollandalı savunmacı, kulübün resmî internet sitesinde yayımlanan resmî maç günü programındaki notlarında, LASK ve Brentford galibiyetlerinin ardından istikrarın önemini vurguladı. “Bu maça, LASK ve Brentford deplasmanlarında zorlu mücadeleler sonunda aldığımız iki galibiyetin ardından çıkıyoruz. Bu akşam yakaladığımız ivmeyi sürdürmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız önemli,” diye yazdı.

Son Premier League maçında gösterdikleri mücadeleye değinen Van Dijk, önceki hafta yaşanan hayal kırıklığını geride bırakmak için gereken zihinsel güce dikkat çekti. Kaptan, “Söylediğim gibi, cumartesi günü Brentford deplasmanında aldığımız galibiyet çok zorlu ve çok önemliydi. Önceki hafta Manchester City maçında yaşadığımız hayal kırıklığı düşünüldüğünde önemi daha da artıyor,” ifadelerini kullandı.