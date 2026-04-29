Virgil van Dijk, Serie A'daki transfer söylentilerinin yoğunlaşmasıyla birlikte Alisson'un ayrılmasının Liverpool için 'büyük bir darbe' olacağını kabul ediyor
Juventus, Brezilyalı kaleciyi gözüne kestirdi
Liverpool, bu yılın başlarında Alisson'un sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu devreye soktu; bu da oyuncunun Anfield'daki mevcut sözleşmesinin Haziran 2027'de sona ereceği anlamına geliyor. Ancak, şu anda kas problemi nedeniyle sahalardan uzak kalan Brezilya milli takım oyuncusu, bu yaz İtalya'ya transfer olacağı yönünde haberler çıkıyor ve Juventus, onun Serie A'ya dönüşünü kolaylaştırmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Ancak Van Dijk, uzun süredir takım arkadaşı olan oyuncunun İtalya'da yeni bir maceraya atılma cazibesine rağmen Anfield'da kalacağına dair umudunu koruyor.
Anfield'da bir dönemin sonu
Alisson'un ayrılabileceğine dair söylentiler, sezon sonunda Mohamed Salah ve Andy Robertson'a veda etmeye hazırlanan Liverpool taraftarları arasında endişe yarattı.
Ancak Van Dijk, kalecinin Merseyside'da kalmasını çok istese de, bu durum hakkında rahat olduğunu vurguladı. ESPN'in aktardığına göre Van Dijk, "Dinleyin, benim de dahil olmak üzere hepimizin bir gün ayrılacağı bir gün gelecek" dedi. "Ancak bu gerçekleşirse - ki ben bu konuda hiçbir fikrim yok ve şu anda onun da bir fikri olduğunu sanmıyorum - o zaman kulüp olarak buna uyum sağlayacağız."
Van Dijk, Alisson'un liderlik özelliklerini takdir ediyor
Brezilyalı oyuncunun soyunma odasına kattığı değeri detaylandıran kaptan şöyle konuştu: "Her şeyi birlikte yaşadık; olumlu şeyleri ve maalesef bazı olumsuzlukları da. Bu yüzden onun yokluğu kesinlikle büyük bir darbe ve kayıp olur, ancak bence olabilecek ya da olmayabilecek şeyler hakkında şimdiden kafa yormak iyi bir fikir değil. O, takımın liderlerinden biri olarak benim için çok önemli ve sahada da çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bence o dünyanın en iyi kalecilerinden biri, hatta bence en iyisi."
Son düzlüğe odaklanın
Kulübün öncelikli hedefi, Alisson'un şu anda sakatlığından iyileşme sürecinde olması nedeniyle mevcut sezonu tamamlamak olmaya devam ediyor. Van Dijk, "Son dört maçta bize yardımcı olmak için mümkün olduğunca çabuk sahalara dönmeye çalışıyor ve bizim asıl odak noktamız da bu. Ondan sonra ne olacağı konusunda bana soru sormamalısınız," dedi.
Kalecinin geleceği konusunda kişisel tercihi sorulduğunda, Hollandalı savunma oyuncusu net bir cevap verdi. "Kalmaya devam etmesini ister miyim? Elbette, buna şüphe yok. Herkesin bu konuda kendi düşüncesi olabilir. Söylentiler var ama somut bir gelişme olursa hepimiz öğreniriz. Benim içinse endişelenmiyorum."